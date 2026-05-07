2026社会貢献パートナー決定のお知らせ
FC刈谷は地域の子どもたちから高齢の方まで、みなさんが笑顔と健康になるために、「健全育成」「健康増進」「健康寿命延伸」に向けた取り組みを、年間100回以上、実施しています。
FC刈谷では、こうした地域社会への貢献活動を『ホームタウン活動』、ご支援いただく法人様を『社会貢献パートナー』と呼称しています。
FC刈谷は社会貢献パートナー様と共に、地域課題解決や地域活性化の実現に向けたホームタウン活動を通じ、地域社会に貢献してまいります。
2026社会貢献トップパートナー
医療法人社団大須賀医院 おおすが整形外科 様
【名称】医療法人社団大須賀医院 おおすが整形外科
【所在地】愛知県東海市加木屋町竹ヶ谷117
【ホームページ】https://osuga-orthopaedics.com/
あいち犬猫医療センター 様
【名称】あいち犬猫医療センター
【所在地】愛知県安城市今池町3-5-10
【ホームページ】https://www.sugiuravet.com/
太田商事株式会社 様
【名称】太田商事株式会社
【所在地】愛知県刈谷市南桜町1-73 OTAビル9F
【ホームページ】https://www.ota-shoji.co.jp/
医療法人FUKUJIN ふくおか耳鼻咽喉科 様
【名称】医療法人FUKUJIN ふくおか耳鼻咽喉科
【所在地】愛知県東海市加木屋町2-224-2
【ホームページ】https://fukuoka-jibi.com/
医療法人G&Oメディカルヴィレッジ 様
【名称】医療法人G&Oメディカルヴィレッジ
【所在地】愛知県刈谷市泉田町折戸6-2
【ホームページ】https://lady.go-clinic.gr.jp/
特定非営利活動法人 いこまい刈谷 様
【名称】特定非営利活動法人 いこまい刈谷
【所在地】愛知県刈谷市東新町5-209
【ホームページ】https://ikomai-kariya.com/
2026社会貢献ゴールドパートナー
トーテックアメニティ株式会社 様
【名称】トーテックアメニティ株式会社
【所在地】愛知県名古屋市西区名駅二丁目27番8号
【ホームページ】https://totec.gr.jp/
明治安田生命保険相互会社 刈谷支社 様
【名称】明治安田生命保険相互会社 刈谷支社
【所在地】愛知県刈谷市大手町4-35
【ホームページ】https://www.meijiyasuda.co.jp/
シマツ株式会社 様
【名称】シマツ株式会社
【所在地】愛知県刈谷市神明町4丁目418番地
【ホームページ】https://www.shimatsu.net/
2026社会貢献オフィシャルパートナー
大府歯科クリニック 様
【名称】大府歯科クリニック
【所在地】愛知県大府市中央町3-90
【ホームページ】https://www.obushika.com/
サンエイ株式会社 様
【名称】サンエイ株式会社
【所在地】愛知県刈谷市桜町三丁目3番地
【ホームページ】https://www.san-ei-kk.co.jp/
株式会社十福屋 様
【名称】株式会社十福屋
【所在地】愛知県刈谷市熊野町2-3-6
【ホームページ】http://juppukuya.co.jp/
株式会社テラダパーツ 様
【名称】株式会社テラダパーツ
【所在地】愛知県刈谷市東刈谷町2丁目6番地12
【ホームページ】https://www.teradaparts.jp/
和光技研工業株式会社 様
【名称】和光技研工業株式会社
【所在地】愛知県刈谷市恩田町3-154-1
【ホームページ】https://www.wakogiken.co.jp/
株式会社明成孝橋美術 様
【名称】株式会社明成孝橋美術
【所在地】大阪府大阪市天王寺区清水谷町12-7
【ホームページ】http://ideapot.co.jp/
国立大学法人 愛知教育大学 様
【名称】国立大学法人 愛知教育大学
【所在地】愛知県刈谷市井ケ谷町広沢1
【ホームページ】https://www.aichi-edu.ac.jp/
マルヒ食品 様
【名称】マルヒ食品
【所在地】愛知県刈谷市宝町６丁目３６
【ホームページ】https://www.maruhi-bento.com/
社会貢献ウェア
選手・スタッフが社会貢献活動を行う際に着用する社会貢献ウェアとなります。