株式会社日本M&Aセンターホールディングス

株式会社日本M&Aセンターホールディングス(以下、当社 / 本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：三宅 卓)の連結子会社である株式会社J-Capital（本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：大槻 昌彦）と、株式会社日本政策投資銀行（以下、DBJ / 本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：地下 誠二）が共同で出資する株式会社日本投資ファンド（以下、日本投資ファンド / 本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：大槻 昌彦 / URL：https://www.j-fun.co.jp/）が管理運営する日本投資ファンド第2号投資事業有限責任組合（以下、当ファンド）は、株式会社KAKEGOE（以下、KAKEGOE社 / 本社：京都府京都市 / 代表取締役：水口 大地 ）および株式会社さぽーと（以下、さぽーと社 / 本社：京都府京都市 / 代表取締役：水口 千宝）と戦略的資本提携をいたしましたのでお知らせいたします。

KAKEGOE社は、京都市に京串揚げ居酒屋「あいよっ！」を主軸に複数業態の居酒屋を展開しています。「ありがとうが溢れる、一人一人が実現力のある会社」を理念に掲げ、京都エリアでのドミナント戦略による店舗展開と、セントラルキッチン・自社物流による効率的な運営体制を構築し、着実な事業成長を遂げております。また、さぽーと社が展開する就労支援事業は、水口 千宝氏が創業時より大切に育んできた事業であり、障がいのある方一人ひとりが自分らしく力を発揮できる就労機会の創出を目的としております。両社の連携により、飲食事業を通じて多様な人材の活躍機会を創出し、事業成長と社会貢献の両立を実現しております。

今般、KAKEGOE社およびさぽーと社の成長を中長期的に支え、さらなる発展につなげていくため、社内管理体制の高度化を進めるともに、「京串揚げ あいよっ！」のドミナントエリア拡大に向けた取り組みを推進すべく、日本投資ファンドとの資本提携に至りました。なお、水口 大地氏には共同出資者としてKAKEGOE社の代表を、水口 千宝氏にはさぽーと社の代表を継続いただきます。



日本投資ファンドは、当社グループおよびDBJ、当ファンドの出資者である地方銀行等と連携し、各種経営基盤強化、事業規模拡大等により、KAKEGOE社およびさぽーと社の成長発展に努めてまいります。

【株式会社日本M&Aセンターホールディングス（東証プライム：2127）】

会社名：株式会社日本M&Aセンターホールディングス

本社所在地：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング24階

事業内容：グループ会社の経営管理等

設立：1991年4月

拠点：東京、大阪、名古屋、広島、福岡、札幌、沖縄、シンガポール、インドネシア、ベトナム、 マレーシア、タイ

（現地法人および連結子会社である日本M&Aセンターの拠点を含む）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本M&Aセンターホールディングス 広報担当 pr@nihon-ma.co.jp