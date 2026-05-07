ユニ・チャーム、暑い夏にぴったりな水分たっぷりの猫おやつ『銀のスプーンおやつ にっぽんSelect まぐろ節使用 水分たっぷりお魚ジュレ』を発売

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、愛猫の健康維持とおいしさを提供する「銀のスプーン」ブランドから、素材の旨みが溶け込んだ水分たっぷり設計の『銀のスプーンおやつ にっぽんSelect まぐろ節使用 水分たっぷりお魚ジュレ』を、2026年5月12日に全国で期間限定品として発売します。

■発売の背景

銀のスプーンおやつ にっぽんSelect まぐろ節使用 水分たっぷりお魚ジュレ

近年、夏の平均気温は上昇傾向にあり、昨年・2025年の東京では年間の約4分の1が真夏日となるなど、酷暑が常態化しています。こうした背景から、飼い主様から「夏に入って愛猫の食欲が落ちた」と心配する声が寄せられました。当社の調査では、飼い主様の半数以上が「夏はウェットフードやウェットおやつを与える頻度が増える」と回答しており、昨年の夏も関連商品の売上が伸長しました。

そこでこのたび、暑い夏にぴったりな、素材の旨みが溶け込んだ水分たっぷり設計の『銀のスプーンおやつ にっぽんSelect まぐろ節使用 水分たっぷりお魚ジュレ』を、期間限定品として全国で発売します。

■商品の特長

（1）素材の美味しさが溶け込んだ水分たっぷりジュレタイプ

・“ぷるっ”とした食感で、水分を多く含んだ、食べやすいジュレ状に仕上げました。

（2）日本各地の厳選素材を使用した上質な味わい

・産地を厳選した「焼津産まぐろ節」を使用しています。

■容量・価格

■発売時期

2026年5月12日に全国で期間限定品として発売します。

■関連情報

『銀のスプーン』『銀のスプーン 三ツ星グルメ』ブランドサイト

https://jp.unicharmpet.com/ja/ginnospoon/home.html

＜ご参考情報＞

『銀のスプーン 三ツ星グルメ パウチ』から、2種類の味を楽しめるアソートタイプを2026年5月12日に全国で期間限定品として発売します。

【商品名】

・『銀のスプーン三ツ星グルメ パウチ ジュレ まぐろ・かつおにささみ添え＆まぐろ・かつおにサーモン添え』

・『銀のスプーン 三ツ星グルメ パウチ スープ まぐろ・かつおにしらすと白身魚入り＆まぐろ・かつおにしらすとかつお節入り』

■『銀のスプーン おやつ』の発売を通じて貢献する「SDGs 17の目標」

この商品を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献すると当社では考えています。

12．つくる責任 つかう責任

これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。