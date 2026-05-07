株式会社indent

65万人を超える作家と企業をつなぐ創作プラットフォーム「Nola（ノラ）※１」を提供する株式会社indent（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：釜形勇気 以下、「indent」）は、indentが原作エージェントを担当した『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』（漫画：ゆうきそにすけ、原作：ただのぎょー、発行：株式会社竹書房）のコミックス１巻の発売を開始しました。

indentが原作エージェントを担当した『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』コミックス１巻の発売開始！

indentはこれまで、漫画やwebtoonからはじまるメディアミックス可能なIP創出を目指す企業の皆さまに向けて、原作の募集から発掘・制作までトータルサポートしてまいりました。2024年には、小説投稿サイトへの掲載有無に関係なく、商業化を希望する作品を企業へつなぐ「Nolaエージェント機能」の提供を開始いたしました。65万人を超える作家の皆さまが「Nola」で制作した累計250万作品以上の原作から、本機能の利用を通じて連携設定された作品を「Nolaエージェントチーム」が確認し、各レーベルの投資方針にあわせて原作の提案を行なっております。

『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！』は、上記などの取り組みを通じてindentのエージェントチームが発掘した原作をコミカライズした作品です。2025年11月17日より株式会社竹書房が運営する「竹コミ！」にて連載を開始し、ご好評につき2026年4月7日（火）よりコミックス1巻の発売を開始しました。「Kindle」「コミックシーモア」「DMM.com」など各種電子書籍アプリをはじめ全国の書店（一部店舗を除く）でもお買い求めいただけます。

＞作品詳細はこちら：https://takecomic.jp/store_items/18416(https://takecomic.jp/store_items/18416)

indentは今後も、「コンテンツ産業の可能性を最大化し、世界を魅了する作品を輩出する」をキーメッセージに掲げ、作家と企業の皆さまをつなぐエージェント事業を通し、日本における漫画市場のさらなる発展と活性化に寄与してまいります。

■書誌情報

・タイトル：チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！ 1

・作家：ゆうきそにすけ(漫画) ただのぎょー(原作)

・発売日：2026年4月7日

・出版社名：竹書房

・ISBNコード：978-4-8019-8928-3（4-8019-8928-4）

・価格：各販売サイトでご確認ください

■あらすじ

最強テイマー(Lv.99)が貴族令嬢(Lv.1)に!?

スライム職人の娘・ウニリィは父と2人暮らしで今日も村でスライムを育てていた。

婿にきてくれる相手を探していたある日、謎の騎士がウリニィのもとを訪れて「これからあなたは貴族令嬢です」と言われて――!?

人より魔物が好きなテイマーの、ちょっぴり変わった令嬢生活♪

紙版コミックスでは初回限定特典としてここだけの4ページ漫画小冊子も封入!!

＜採用情報：作家の活躍の場を拡げる仲間を積極採用中！＞

詳細を見る :https://takecomic.jp/store_items/18416

indentは、創作プラットフォーム「Nola」の開発・運営を通して作家の皆さまの創作を支えながら、作品が広い世界へ羽ばたく仕組みづくりに取り組んでいます。

小説やマンガ、webtoonの編集、国内外の企業とのオリジナルIPの制作、カスタマーサクセス、組織を支える人事部門まで、幅広く採用を強化中です。

＜作家の皆さまへ：商業デビューを目指す皆さまの作品を随時募集しています＞

詳細を見る :https://www.wantedly.com/companies/indent

indentでは、「Nolaエージェント」「編集部の掲示板」「コンテスト・キャンペーンの開催」などの仕組みから、作家の皆さまの商業化を支援しております。創作プラットフォーム「Nola」において楽しく創作できる執筆環境に加え、プロの作家デビューや商業活動の道も拡げることができるよう、作家の皆さまとともに伴走するエージェントとなれるよう努めていきたいと思っています。

＜企業の皆さまへ： IP創出を目指す企業の皆さまを随時募集しています＞

詳細を見る :https://nola-novel.com/path-to-commerce/

indentでは、「原作を生み出す作家が創作に集中できる環境づくり」と「企業と新たな才能の出会いによるIP創出の循環構築」を目指しています。漫画・Webtoon・アニメなど、メディアミックスを見据えた新規IP開発や共同制作を希望する企業の皆さまからのご相談を随時受け付けています。Indentが運営する「Nolaエージェント機能」では、65万人の作家が生み出した最大250万件超の原作基盤をもとに、未投稿の作品も含めた連携作品のスカウト・原作発掘が可能です。さらに、「編集部の掲示板」や「原作募集コンテスト」などの開催も合わせ、原作募集から発掘・制作までをワンストップで支援します。

企業のIP戦略に合わせたオリジナル原作の開発、共同制作のご相談など、ぜひお気軽にお問い合わせください。

詳細を見る :https://indent.co.jp/contact

※1）「Nola」とは

「Nola（ノラ）」は、indentが運営する作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。

● NolaサービスHP：https://nola-novel.com/

● App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521

● Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)

■株式会社indentについて

会社名：株式会社indent（https://indent.co.jp/）

本社 ：東京都千代田区神田三崎町3‐6‐12 神田三崎町ビル4階

設立 ：2019年10月8日

代表者：釜形 勇気

※記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。