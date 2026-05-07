【期間限定！】岡田謹製あんバタ屋が5月15日(金)より、三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITYに期間限定オープン。東京駅で完売続出のあんバタースイーツをご用意いたします。

株式会社ケイシイシイ

株式会社ケイシイシイ(本社: 北海道千歳市、代表取締役社長：上村 成門)は、2026年5月15日(金)～5月24日(日)の期間、三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITYにて『岡田謹製 あんバタ屋』を期間限定出店いたします。本催事では看板商品『あんバタパン』を数量限定でご用意。また、催事限定商品『あんバタガレット宇治抹茶』など、多彩なあんバタースイーツをご用意いたします。

出店概要

■ 出店期間：2026年5月15日(金)～2026年5月24日(日)

■出店時間：施設営業時間に準ずる ※最終日のみ19:00まで

■ 開催場所：三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY 1F 光の広場

■ 住所：大阪府吹田市千里万博公園２－１

詳細を見る :https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/expocity/event/3383073.html

■ 取扱商品

・希少な北海道産えりも小豆の餡子とバタークリームを、贅沢に包みこんだ「あんバタパン」

・一番人気あんバタフィナンシェと季節限定『ほうじ茶』との2種詰め合わせ

「あんバタフィナンシェほうじ茶アソート」

・特製『餡子』と『バター』と共に上品に調和した『宇治抹茶』の香りが、全体の味わいを引き立てる「あんバタガレット宇治抹茶」

・バター香るフィナンシェに、餡子の風味を贅沢に閉じ込めた「あんバタフィナンシェ」

・奥ゆかしい香ばしさ、季節限定の「あんバタフィナンシェ ほうじ茶」

・ヘーゼルナッツとラム香るガレット生地に、北海道産えりも小豆の餡子を閉じ込めた

「あんバタガレット」

【看板商品】岡田謹製 あんバタ屋の「あんバタパン」

あんバタフィナンシェ ほうじ茶あんバタガレット宇治抹茶あんバタパンあんバタガレットあんバタパン

岡田謹製の特製餡子には、たいへん希少な北海道千歳産『えりも小豆』を厳選して使用しております。惜しみなく丁寧に炊き上げることで、豊かな風味と上品な口当たりを実現。その餡子をふくよかな生地に包み込み、さらに塩味をきかせたバタークリームを合わせることで、贅沢な一品に仕上げました。

【商品名】あんバタパン

【内容量】１個

【価 格】345 円（税込）

【販売日】5月16日（土）、5月17日（日）、5月23日（土）、5月24日（日）

【販売時間】

第1部 開店～ 無くなり次第終了

第2部 14時～ 無くなり次第終了

第3部 17時～ 無くなり次第終了

※数量限定販売。無くなり次第、販売終了させていただきます。

【季節限定】一番人気と季節限定の品を詰め合わせた「あんバタフィナンシェほうじ茶アソート

あんバタフィナンシェほうじ茶アソート・春爛漫

フィナンシェから立ち上るバターの芳醇な香りと、岡田謹製「あんバタ屋」が誇る餡子の妥協なき風味と滑らかな口当たり。これらの魅力を逃さぬよう高温で香ばしく焼き上げ、土産にもふさわしい洒落た一品に仕上げました。奥ゆかしい香ばしさの季節限定『ほうじ茶』との2種詰め合わせです。

【商品名】あんバタフィナンシェほうじ茶アソート

【内容量】12個（あんバタフィナンシェ 6個、あんバタフィナンシェ ほうじ茶 6個）

【価 格】3,240 円（税込）

【催事会場限定】宇治抹茶の薫りが引き立てる「あんバタガレット宇治抹茶」

あんバタガレット宇治抹茶

発酵バターの旨味を存分に引き立てたガレット生地に、香り高い『宇治抹茶』がしっかりと引き立ちます。北海道千歳産『えりも小豆』を使用した岡田謹製『餡子』の豊かな風味と滑らかな口当たり、さらにひと口ごとに広がる発酵バターの芳醇なコクと香りが特徴です。上品に調和した『宇治抹茶』の香りが、全体の味わいを引き立てる一品に仕上げました。

【商品名】あんバタガレット宇治抹茶

【内容量】5個

【価 格】2,160円（税込）

「岡田謹製 あんバタ屋」ブランド概要

「文明開化とともに訪れた『餡子とバター』の感動を再び」をテーマに、2020年、東京に誕生した“あんバタースイーツ専門店”。連日完売となる「あんバタパン」をはじめ、手土産として人気の「あんバタフィナンシェ」など、数々のヒット商品を展開しています。

餡子には希少な北海道千歳産「えりも小豆」を使用し、風味豊かで口当たりの良い味わいに仕上げました。塩味の効いたバターとの組み合わせで、洒落たお土産にも最適な一品をお届けします。

2026年4月には、3号店もオープン。東京土産の新しい定番を目指し、これからも“あんバタースイーツ”の魅力を発信してまいります。

会社概要

ブランドサイトURL :https://anbataya.jp/公式インスタグラム :https://www.instagram.com/okadakinsei/

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢 1007 番地 90

創業：1996 年 4 月

資本金：8,000 万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。