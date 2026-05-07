【期間限定！】岡田謹製あんバタ屋が5月15日(金)より、三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITYに期間限定オープン。東京駅で完売続出のあんバタースイーツをご用意いたします。
株式会社ケイシイシイ(本社: 北海道千歳市、代表取締役社長：上村 成門)は、2026年5月15日(金)～5月24日(日)の期間、三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITYにて『岡田謹製 あんバタ屋』を期間限定出店いたします。本催事では看板商品『あんバタパン』を数量限定でご用意。また、催事限定商品『あんバタガレット宇治抹茶』など、多彩なあんバタースイーツをご用意いたします。
出店概要
■ 出店期間：2026年5月15日(金)～2026年5月24日(日)
■出店時間：施設営業時間に準ずる ※最終日のみ19:00まで
■ 開催場所：三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY 1F 光の広場
■ 住所：大阪府吹田市千里万博公園２－１
詳細を見る :
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/expocity/event/3383073.html
■ 取扱商品
・希少な北海道産えりも小豆の餡子とバタークリームを、贅沢に包みこんだ「あんバタパン」
・一番人気あんバタフィナンシェと季節限定『ほうじ茶』との2種詰め合わせ
「あんバタフィナンシェほうじ茶アソート」
・特製『餡子』と『バター』と共に上品に調和した『宇治抹茶』の香りが、全体の味わいを引き立てる「あんバタガレット宇治抹茶」
・バター香るフィナンシェに、餡子の風味を贅沢に閉じ込めた「あんバタフィナンシェ」
・奥ゆかしい香ばしさ、季節限定の「あんバタフィナンシェ ほうじ茶」
・ヘーゼルナッツとラム香るガレット生地に、北海道産えりも小豆の餡子を閉じ込めた
「あんバタガレット」
あんバタフィナンシェ ほうじ茶
あんバタガレット宇治抹茶
あんバタパン
あんバタガレット
【看板商品】岡田謹製 あんバタ屋の「あんバタパン」
あんバタパン
岡田謹製の特製餡子には、たいへん希少な北海道千歳産『えりも小豆』を厳選して使用しております。惜しみなく丁寧に炊き上げることで、豊かな風味と上品な口当たりを実現。その餡子をふくよかな生地に包み込み、さらに塩味をきかせたバタークリームを合わせることで、贅沢な一品に仕上げました。
【商品名】あんバタパン
【内容量】１個
【価 格】345 円（税込）
【販売日】5月16日（土）、5月17日（日）、5月23日（土）、5月24日（日）
【販売時間】
第1部 開店～ 無くなり次第終了
第2部 14時～ 無くなり次第終了
第3部 17時～ 無くなり次第終了
※数量限定販売。無くなり次第、販売終了させていただきます。
【季節限定】一番人気と季節限定の品を詰め合わせた「あんバタフィナンシェほうじ茶アソート
あんバタフィナンシェほうじ茶アソート・春爛漫
フィナンシェから立ち上るバターの芳醇な香りと、岡田謹製「あんバタ屋」が誇る餡子の妥協なき風味と滑らかな口当たり。これらの魅力を逃さぬよう高温で香ばしく焼き上げ、土産にもふさわしい洒落た一品に仕上げました。奥ゆかしい香ばしさの季節限定『ほうじ茶』との2種詰め合わせです。
【商品名】あんバタフィナンシェほうじ茶アソート
【内容量】12個（あんバタフィナンシェ 6個、あんバタフィナンシェ ほうじ茶 6個）
【価 格】3,240 円（税込）
【催事会場限定】宇治抹茶の薫りが引き立てる「あんバタガレット宇治抹茶」
あんバタガレット宇治抹茶
発酵バターの旨味を存分に引き立てたガレット生地に、香り高い『宇治抹茶』がしっかりと引き立ちます。北海道千歳産『えりも小豆』を使用した岡田謹製『餡子』の豊かな風味と滑らかな口当たり、さらにひと口ごとに広がる発酵バターの芳醇なコクと香りが特徴です。上品に調和した『宇治抹茶』の香りが、全体の味わいを引き立てる一品に仕上げました。
【商品名】あんバタガレット宇治抹茶
【内容量】5個
【価 格】2,160円（税込）
「岡田謹製 あんバタ屋」ブランド概要
「文明開化とともに訪れた『餡子とバター』の感動を再び」をテーマに、2020年、東京に誕生した“あんバタースイーツ専門店”。連日完売となる「あんバタパン」をはじめ、手土産として人気の「あんバタフィナンシェ」など、数々のヒット商品を展開しています。
餡子には希少な北海道千歳産「えりも小豆」を使用し、風味豊かで口当たりの良い味わいに仕上げました。塩味の効いたバターとの組み合わせで、洒落たお土産にも最適な一品をお届けします。
2026年4月には、3号店もオープン。東京土産の新しい定番を目指し、これからも“あんバタースイーツ”の魅力を発信してまいります。
ブランドサイトURL :
https://anbataya.jp/
公式インスタグラム :
https://www.instagram.com/okadakinsei/
会社概要
会社名：株式会社ケイシイシイ
代表者：代表取締役社長 上村 成門
本社所在地：北海道千歲市泉沢 1007 番地 90
創業：1996 年 4 月
資本金：8,000 万円
事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業
株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。