モリサワ 「JP2026・印刷DX展」に出展【5/20-22・大阪】

株式会社モリサワ

株式会社モリサワ（代表取締役社長：森澤彰彦 本社：大阪市浪速区敷津東2-6-25 Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ）は、2026年5月20日（水）～5月22日（金）の3日間、インテックス大阪にて開催される「JP2026・印刷DX展」に出展します。

本展示会では、デスクトップフォント・Webフォントがより便利に使えるサブスクリプションサービスMorisawa Fontsや新書体をはじめとする各種フォントソリューションのほか、営業担当などビジネスパーソン向けの研修“「伝わる」資料デザインプログラム”をご提案します。

モリサワブースでは、アンケートご回答の方にMorisawa Fonts書体見本帳2025-2026をプレゼントします。※各日数量に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、お早めにお立ち寄りください。

開催概要

名 称：JP2026・印刷DX展

会 期：2026年5月20日（水）10:00～17:00

5月21日（木）10:00～17:00

5月22日（金）9:30～16:00

会 場：インテックス大阪5号館

小間番号：5-09

展示会詳細はこちら https://jp-ten.jp/

出展内容

〈フォントソリューション〉

・Morisawa Fonts https://morisawafonts.com/

・2025-2026年新書体 https://new.morisawafonts.com/2025-2026/

・各種フォントソリューション活用事例展示

〈ビジネスパーソン向け研修プログラム〉

・「伝わる」資料デザインプログラム https://fontswitch.jp/design_program

●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ 営業部 営業1課

Tel: 06-6649-1148 Fax: 06-6649-2154