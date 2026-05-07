【台湾情報】エヌビディアのCPOスイッチ量産開始──光通信移行で台湾サプライヤーに恩恵＜ワイズ機械業界ジャーナル2026年5月第1週号発行＞

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

ワイズコンサルティング グループ（本社：中華民国台北市、代表取締役：吉本康志）は台湾機械業界専門誌「ワイズ機械業界ジャーナル」の2026年５月第１週号を発行しました。

ワイズ機械業界ジャーナル0650号

今号では、エヌビディアの次世代AIデータセンター向けネットワークスイッチ量産開始に伴う、光通信（CPO）関連の台湾サプライヤーの受注拡大見通しを特集しています 。また、需要低迷期を逆手に取り、AIを活用した生産予測や品質検査システムを導入して航空宇宙や半導体向けのハイエンド受注を獲得する台湾工作機械メーカーの事例を詳報しています 。

さらに、TSMC向けCMP部品開発や低軌道衛星（LEO）事業への参入で再建・事業転換を果たした科建国際実業（KoJem）の動向や 、2026年第1四半期の工作機械輸出入データ分析（輸出額1.2％増）など 、台湾製造業の構造転換と最新ビジネス商機を多角的に分析・提供します。

【トピック１】

エヌビディアのCPOスイッチ量産開始──光通信移行で台湾サプライヤーに恩恵

米エヌビディアが、AIデータセンター向けに光通信技術を用いたネットワークスイッチ「スペクトラム6」の量産を開始しました 。中長期的には広帯域・低遅延を実現する光通信への移行が必然となる中 、シャッフルボックスを手掛ける波若威科技（ブロウェーブ）や、FAU（光ファイバーアレイユニット）を供給する上詮光繊通信（FOCI）など、CPO向け中核部品に強みを持つ台湾サプライヤーの受注増が期待されています 。



【トピック２】

台湾工作機械メーカー、AI活用でハイエンド需要を開拓

世界的な需要低迷を受け、台湾の工作機械各社はAI技術を活用した高付加価値化を推進しています 。東台精機（東台マシン＆ツール）による生産量予測AIや 、高鋒工業（ガオフォン・マシナリー）における組み立て品質検査AIシステムの導入により、品質保証期間の大幅延長や北米・航空宇宙分野からの高精度部品受注獲得など、目覚ましい成果を上げています 。



【トピック３】

科建国際実業、半導体CMP部品と低軌道衛星向けで成長加速

半導体設備部品の科建国際実業（KoJemインターナショナル）は、高純度プラスチック材を用いたCMP用リテーナーリングを独自開発し、TSMCの先進プロセス向け受注を獲得しました 。さらに、経営不振だったバルブメーカーを買収して半導体向けに再建したほか 、低軌道（LEO）衛星通信用のアルミ合金機構部品事業にも参入を果たし、新市場での売上構成比を4割へ引き上げる計画です 。



【トピック４】

26年第1四半期の台湾工作機械輸出、前年同期比1.2％増

2026年1～3月の台湾工作機械輸出額は4億5,700万米ドルとなり、前年同期比で1.2％増と微増しました 。主要輸出先トップの中国向けが同6.3％増と堅調だった一方 、日本向けは同22.1％の大幅減となりました 。また、工作機械部品の輸出額は同11.9％増の3億7,500万米ドルと順調に推移しており、とりわけ「ボール・ころ式リニアスライダー」が同15.1％増と成長を牽引しています 。

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【会社概要】

会社名：ワイズコンサルティング グループ

所在地：中華民国台北市襄陽路9號8F

代表者：吉本康志

設立：1996年11月

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事業内容：

・経営コンサルティング（人事労務・マーケティング・経営戦略・情報セキュリティ）

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