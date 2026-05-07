Razer Japan、最薄ガラス製マウスパッド「Razer Atlas Pro」を5月15日に国内発売

Razer Japan株式会社

ゲーマー向けライフスタイルブランドとして世界をリードするRazerの日本法人、Razer Japan株式会社は、ガラス製マウスパッド新製品「Razer Atlas Pro」 （読み方: レイザー アトラス プロ）の日本国内での販売を2026年5月15日（金）に開始します。

日本国内の家電量販店、PCショップ、オンラインショップ等で販売されます。製品カラーはブラックで、ホワイトエディションも同時発売です。価格はどちらも22,980円（税込）です。

Razer Atlas Pro

Razer Atlas Proは、オプティカル（光学式）マウスセンサーのトラッキングに最適化されたガラス製マウスパッドで、サイズは400mm x 500mm x 1.9mm、重さは620ｇです。

その他の特長や詳細は下記のグローバル発表リリース（日本語抄訳）をご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000087.000163154.html

■製品概要（スペック表）

PDF版スペック表は下記よりダウンロードできます。

https://prtimes.jp/a/?f=d163154-91-38be178b54301e17db056899a5d18cde.pdf

■Razerについて

Razerは、ゲーマーのためにゲーマーによって設立された、世界的な大手ライフスタイルブランド企業で、「For Gamers. By Gamers(TM)」（ゲーマーの為にゲーマーが作る）をスローガンに掲げています。Razerのトリプルヘッド・スネーク (THS)の商標は、世界中のゲーミングコミュニティやeスポーツコミュニティで最も認知されているロゴの一つです。あらゆる大陸にファンを持つRazerは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成された、ゲーマーを対象とする世界最大のエコシステムを設計・構築してきました。Razerは、高性能ゲーミング周辺機器やBladeゲーミングノートPCといった、受賞歴のあるハードウェアを提供しています。Razer Chroma RGBやRazer Synapseなどで構成されるRazerのソフトウェアスイートは、カスタマイズ機能や照明効果機能、最適化機能を備え、1億5,000万人以上のユーザーに利用されています。またRazerは、ゲーマー、若者、ミレニアル世代、Z世代向けに、Razer Goldを使用した決済サービスを提供しています。これは、68,000を超えるゲームタイトルで利用できる、世界最大のゲーム決済サービスのひとつです。さらに、この決済サービスに連動した報酬プログラムであるRazer Silverを提供しています。

Razerは、持続可能な未来の実現に取り組んでおり、#GoGreenWithRazer活動（さまざまな取り組みを通じて環境への影響を最小限に抑えるための、10年間のロードマップ）を通じて社会的責任を果たすべく努力しています。

2005年に設立されたRazerは、カリフォルニア州アーバインとシンガポールの2か所に本拠地を構え、ハンブルクと上海に地域統括本部を置き、世界各地の19か所に事業所を展開しています。

■Razer公式リンク

Razer日本公式サイト： https://www.razer.com/jp-jp/

Razer JP X (旧：Twitter) アカウント： https://www.x.com/razerjp



Razer - For Gamers. By Gamers.(TM)

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* タイトルの「最薄」という表現は 2026年4月21日現在の社内テストおよび公開されている仕様に基づいています。