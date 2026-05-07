Levi’s(R)、フットボール界最大の舞台を前にThe Football Association（ザ・フットボール・アソシエーション）とのコレクションを発表

リーバイ・ストラウス ジャパン 株式会社

サンフランシスコ（カリフォルニア州）／2026年5月7日 -

Levi’s(R)は、The Football Association（ザ・フットボール・アソシエーション）およびEngland National Team（イングランド代表）とのコラボレーションコレクションを発表しました。本コレクションは、ブランドを象徴するデニムのクラフツマンシップを通して、イングランドのフットボールファンが持つ情熱や受け継がれてきたファンカルチャーを称えるものです。本キャンペーンは、ロンドン発のヴィンテージレーベル194（ワンナインフォー）をフィーチャーし、今夏のトーナメントに先駆けて展開される、Levi’s(R)によるグローバルパートナーシップの一環です。この取り組みでLevi’s(R)はグローバルで、メキシコ、アメリカ合衆国、フランスを含む、フットボール界を代表する4つのナショナルフェデレーションそれぞれに向けた専用コレクションが展開されます。

The Levi’s(R) England Collectionは、6月のトーナメント開幕に向けて展開される全4回のフェデレーションドロップのうち、第3弾となるコレクションです。イングランド代表の象徴であるThree Lions（スリー・ライオンズ）のレッドとホワイトを基調にした本コレクションは、日本では、全3型で構成されています。最も濃いウォッシュのType III Jacketには、クレスト（三日月）をフロント中央に配しています。さらに、レッドの478(TM) Baggy Shorts、バンダナがファンキットを完成させます。いずれもカルチャーに根ざし、時代を超えて受け継がれるクオリティを備えた、瞬間を超えて愛されるためのアイテムです。

194チームのメンバーが出演するキャンペーンフィルムは、イングランドのフットボールファンであれば誰もが共感する、どこか懐かしい瞬間を切り取っています。ロンドンのブルーアワー、コレクションのアイテムを身にまとった仲間たちが、キックオフに間に合うよう、行きつけの近所の店へと急ぎます。店は本来すでにクローズしている時間帯でしたが、オーナーはすぐに彼らを迎え入れ、料理を仕上げながら、小さなテレビを囲んで集まる様子が描かれます。あたたかなキッチンでのシーンや、刺繍ディテールのクローズアップを織り交ぜながら、フィルムの熱量は試合開始のホイッスルへと向かって高まっていきます。やがてオーナーもエプロンを脱ぎ、Levi’s(R)のジャケットに袖を通して仲間に加わります。身近で、ローカルな空気感に満ちたキャンペーンは、友情と、試合の日に人知れず各地で繰り広げられる、matchday culture（試合の日に人々が集い、共に時間を共有するカルチャー）を讃えるものです。

「イングランドとの取り組みにおいては、コレクションからキャンペーンに至るまで、すべてのディテールがこのカルチャーに真に根ざしたものであることを大切にしました。これほどアイコニックなフットボールフェデレーションとのパートナーシップは、ごく自然な選択でしたし、194を起用することで、ロンドンに根ざしたリアルでオーセンティックな視点を取り入れることができました。この夏のトーナメント期間を通して、ファンの皆さんがこのアイテムを身にまとう姿を見るのが今からとても楽しみです」Levi’s(R) Vice President of Global Collaborations / Leo Gamboa（レオ・ガンボア）

イングランドは6月17日にクロアチア代表とのグループステージ初戦を迎え、続いて6月23日（日本時間：6月24日）にガーナ代表、6月27日（日本時間：6月28日）にパナマ代表と対戦します。

The Levi’s(R) England Collectionは現在、5月7日(木)より公式オンラインストアおよび一部のリーバイス(R)ストアにて発売中。ピッチの内外を問わず、ファンが自分たちのカラーを表現するためのコレクションとして登場しています。

販売店舗：

リーバイス(R)原宿フラッグシップストア、リーバイス(R)ストア新宿、名古屋ZERO GATE、大阪、京都

Levi’s(R) England Collection

Levi’s(R) England Type III Jacket | \25,300（税込）

Levi’s(R) England 478(TM) Baggy Short \15,400（税込）

Levi’s(R) England Bandana \5,500（税込）

About the Levi’s(R) brand

1873年に世界で初めて「ジーンズ」を誕生させ、 1890年には 501(R)を発表、「伝統と革新」というコンセプトのもとに様々な銘品を世に贈る Levi's(R)。いつの時代も核となってきた 501(R)を中心に新しいスタンダードを打ち出し続ける Levi's(R)ジーンズは、時代を切り拓いてきた世界中のパイオニア達に愛され、今もなお、最良の定番として愛され続けています。2019年には、ブランドアイコンである 501(R)が、時代と共に変化する価値観を超えて、スタンダードであり続ける力を持ったデザインを顕彰する賞であるグッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞しました。

About Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co.（リーバイ・ストラウス＆カンパニー）は、世界最大のブランドアパレル企業の一つであり、ジーンズウェアのグローバルリーダーです。同社は、Levi's(R)、Dockers(R)、Signature by Levi Strauss & Co.(TM)、Denizen(R)、Beyond Yoga(R)のブランドで、メンズ、ウィメンズ、またキッズに向けたジーンズ、カジュアルウェア、アクセサリーをデザイン、販売しています。同社の製品は、小売店、百貨店、オンラインサイト、そして世界各地にある約3,400のブランド専用店舗やショップインショップを通じて、世界120カ国以上で販売されています。Levi Strauss & Co.の2024年の純収益は64億ドルと発表されています。詳細については(http://levistrauss.com)、会社のニュースや発表については(http://investors.levistrauss.com)をご覧ください。