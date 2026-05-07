日本人はいかに生まれ日本という国をどう作り上げていったのか。新発見で読み解く古代史の最前線に迫る！

株式会社 青春出版社

ここ数年にわたって新たな発見が相次ぐ日本の古代史◎日本人のルーツは東南アジアか？ ◎弥生の戦乱は異常気象の食糧難で生まれた！ ◎ヤマト政権を支えた水銀（朱）による国際貿易とは… 日本人はいかに生まれ日本の国をどう作り上げていったのか。新発見で読み解く古代史の最前線に迫ります。

本書の目次

著者プロフィール

武光 誠（たけみつ まこと）

1950年、山口県生まれ。東京大学文学部国史学科卒業。同大学院博士課程修了。文学博士。2019年に明治学院大学教授を定年で退職。専攻は、日本古代史、歴史哲学。著書に『渡来人とは何者か』 『一冊でわかる仏教とお寺』(河出書房新社)、『古代史入門事典』(東京堂出版)、『図説 ここが知りたかった!神道』 『日本史を生き抜いた長寿の偉人』(小社刊)などがある。

書籍情報

直近20年の新発見で解き明かす古代史の真実

著者：武光 誠

発売日：2026年5月8日

定価：1,232円（税込）

ISBN：978-4-413-04748-7