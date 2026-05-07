【運送業界のDX】AIを活用した業務効率化動画を公開。マニュアルのクイズ化や社内規定のAI検索で事務負担削減｜株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本 直行、以下「船井総研SC」）は、AIを活用した運送業向けの具体的な業務効率化手法を解説した動画を公開しました。深刻な人手不足や「2024年問題」に直面する現場において、ベテラン社員の知見のデータ化や事務作業の自動化を促進する、最新のノウハウを凝縮してお届けします。本動画は、当社主催のセミナーの講演内容の一部を抜粋したものを公開しています。

■ 動画で紹介している2つの活用事例

・ 眠っているマニュアルのクイズ化

50ページのマニュアルを自動でテスト化し、新人教育の習熟度をアップ。

・社内規定のAI速答検索

慶弔規定などの複雑な質問にAIが即答し、ベテラン事務員の負担を軽減。

■ 下記URLから動画をご覧いただけます

≫https://logiiiii.sc.funaisoken.co.jp/documents/movie/youtube_ai_2604/

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/