母の日ギフトは、世話・負担ゼロの「手間なしフラワー」が人気。美しさはそのままにお世話の負担をなくしたタイパ型ギフトが今年のトレンド。母の日ギフト 売れ筋ランキング 手間なしフラワー編 TOP10を発表

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母の日情報メディア「母の日.me」（https://hahanohi.me/）は、2026年の母の日ギフト商戦における最新動向として、「手間なしフラワー」に注目した売れ筋ランキングTOP10を発表しました。

母の日ギフト 売れ筋ランキング 手間なしフラワー編 TOP10

https://hahanohi.me/standing-flower(https://hahanohi.me/standing-flower)

今年の最大の特徴は、従来の生花を凌ぐ勢いで需要が拡大している「手間なしフラワー」です。

中でも、水やり不要・花瓶不要でそのまま飾れる「スタンディングブーケ（自立型花束）」が急速に支持を集めています。

背景には、物価高による「鑑賞期間＝コストパフォーマンス」への意識の高まりと、多忙なお母さんの時間を奪わない「タイパ（タイムパフォーマンス）」への配慮があります。

お母さんの本音は「お世話が大変」 理想と現実のギャップが顕在化

母の日.meが実施した意識調査では、「お花をもらって嬉しい」と感じる一方で、「水換えや片付けが負担」という声が、共働き世代や高齢層を中心に増加しています。

また、物価上昇の影響により、「すぐに枯れてしまうもの」よりも「長く楽しめるもの」を選ぶ傾向が強まっており、ギフト選びにおいても合理性が重視されています。

こうした背景から、「美しさはそのままに、手間だけを省く」ギフトへのニーズが急拡大しています。

2026年を象徴する3つの「手間なしフラワー」

1. 「そのまま飾れる」スタンディングブーケ（生花2.0）

今年最も注目されているのが、保水ゼリー入りで自立するスタンディングブーケです。花瓶に移し替える必要がなく、水やりも不要。「届いた瞬間にそのまま飾れる」という手軽さが評価され、全世代で支持が拡大しています。

特に、「お花を飾る習慣がない家庭でも扱いやすい」「手間をかけずに華やかさを楽しめる」といった点が評価され、“生花の進化形（生花2.0）”として位置付けられています。

2. 鑑賞期間のコスパに優れた「アジサイ（鉢植え）」

2026年のトレンドの一角を担うのがアジサイです。切り花に比べて圧倒的に長く楽しめることに加え、翌年以降も開花するため、「長く楽しんでほしい」という想いに応えるギフトとして人気を集めています。

3. 「お花がおまけ」型の実用品セット

美容アイテムやリラックスグッズに、一輪の造花やプリザーブドフラワーを添えた“実用性重視型ギフト”も伸長しています。

実用品を使いながら、枯れない花で感謝の気持ちを長く楽しめるスタイルは、「気を遣わせない」「無駄にならない」ギフトとして評価されています。

母の日ギフト 売れ筋ランキング 手間なしフラワー編 TOP10

【1位】そのまま飾れるブーケと選べるスイーツギフト

手間いらずでそのまま飾れる、新しいスタイルのフラワーギフト。保水ゼリー入りで水換え不要、花瓶もいらず届いたまま飾れる手軽さが魅力です。忙しいお母さんでも気軽に楽しめる“手間なしフラワー”。さらに、人気スイーツをお好みでプラスすることができます。負担をかけずに感謝の気持ちを届けられるやさしいギフトです。

https://hahanohi.me/standing-flower/#rank1

店舗名：お花ギフト ブルーミー（bloomee）

価格：2,980円～

【2位】そのまま飾れる 花束 そのままブーケ (R)

花瓶いらずでそのまま飾れる、便利なスタンディングブーケ。春らしい桜やカラフルな季節の花々にグリーンを添え、上品なラッピングで華やかに仕上げました。水やりや花瓶の準備が不要なので、忙しい日でも届いたその瞬間からお部屋を明るく彩ります。手軽に楽しめて気持ちもしっかり伝わる、母の日の贈り物にぴったりの人気ギフトです。

https://hahanohi.me/standing-flower/#rank2

店舗名：フラワーマーケット花由

価格：2,980円～

【3位】選べる24種 母の日に贈るアジサイなど

今年トレンドの紫陽花を、全18種類の豊富なバリエーションから選べる華やかなセット。花寄せ鉢やアレンジ、花束など多彩なスタイルを取り揃え、贈る相手の好みやシーンに合わせて選べるのが魅力です。幅広いニーズに応える充実のラインナップで、高い人気を誇る母の日ギフトです。

https://hahanohi.me/standing-flower/#rank3

店舗名：ＢｕｎＢｕｎ！Ｂｅｅ

価格：2,999円～

【4位】そのまま飾れるブーケ 保水ゼリー入り

保水ゼリー入りで水やりや花瓶が不要、届いたまま飾れるスタイルが特徴のスタンディングブーケです。忙しいお母さんでも手間なく華やかな空間を楽しめる“手間なしフラワー”として人気が高く、インテリアにも自然になじむデザインも魅力。負担をかけずに感謝の気持ちを届けられる、母の日にぴったりのやさしいギフトです。

https://hahanohi.me/standing-flower/#rank4

店舗名：お花ギフト ブルーミー（bloomee）

価格：2,980円

【5位】選べる5種 そのまま飾れる スタンドブーケ

花瓶いらずでそのまま飾れる、手軽さが魅力のスタンディングブーケ。保水ゼリーを使用しているため水替え不要で、お世話の手間がかからない“手間なしフラワー”として人気です。届いたまま置くだけで空間が華やぎ、忙しいお母さんでも気軽に楽しめるのがポイント。見た目の美しさと実用性を兼ね備え、「ありがとう」と「おつかれさま」の気持ちをやさしく届けられる母の日にぴったりのギフトです。

https://hahanohi.me/standing-flower/#rank5

店舗名：イイハナ・ドットコム

価格：4,620円

【6位】幻の黄金蘭 ファイヤーバードとカステラセット

鮮やかなオレンジ色が目を引く、希少な洋ラン「まごころデンドロビューム」。国際コンテスト金賞受賞歴を持つ“幻の黄金蘭”としても知られ、華やかさと上品さを兼ね備えた特別感あふれる母の日ギフトです。初心者でも育てやすく、水やりは週に1回程度でOK。手間をかけずに長く花を楽しめる“手間なしフラワー”として人気を集めています。思いやりの花言葉とともに、「ありがとう」の気持ちを届けられる贈り物です。

https://hahanohi.me/standing-flower/#rank6

店舗名：森水木のラン屋さん

価格：7,980円

【7位】水替えいらずの飾って楽しむブーケ ペタル・ルージュ

花びらを束ねたような華やかなデザインが印象的な、日比谷花壇の母の日限定フラワーギフト「ペタル・ルージュ」。届いたそのまま飾れるアレンジタイプなので、花瓶の準備や移し替え不要。“手間なしフラワー”として気軽に楽しめるのも魅力です。お部屋を華やかに彩りながら、「ありがとう」の気持ちを優雅に届けてくれる母の日ギフトです。

https://hahanohi.me/standing-flower/#rank7

店舗名：日比谷花壇

価格：6,710円

【8位】プリザーブドフラワー＆上生菓子セット「旬麗（ときうらら）」

上品な箪笥箱に、プリザーブドフラワーと伝統の上生菓子を詰め合わせた和洋折衷の母の日ギフト。枯れない花の美しさと、見た目にも華やかな和菓子で、特別なひとときを演出します。見て楽しみ、味わって癒される、心に残る贈り物です。

https://hahanohi.me/standing-flower/#rank8

店舗名：パーソナルギフト 風味絶佳.山陰

価格：4,980円

【9位】プリザーブドフラワー バラ ガラスドーム入り

お手入れ不要で美しさが長く続く、ガラスドーム入りのプリザーブドフラワーは母の日に人気のギフトです。上品に咲くバラは、特別な感謝の気持ちを華やかに演出し、インテリアとしても楽しめるのが魅力。枯れない花だからこそ、いつまでも思い出とともに残ります。落ち着いたデザインで幅広い年代のお母さんに喜ばれ、「ありがとう」の気持ちを形にして届けられる一品です。

https://hahanohi.me/standing-flower/#rank9

店舗名：Fleur Town 吉本花城園

価格：2,998円～

【10位】選べる4種のMothers ブーケ

選べる4種類のスタンディングブーケは、見た目の華やかさだけでなく、上品で落ち着いた雰囲気も魅力で、幅広い年代のお母さんに喜ばれる一品。もちろん花瓶いらずでそのまま飾れる手間なしギフトです。

https://hahanohi.me/standing-flower/#rank10

店舗名：FlowerKitchenJIYUGAOKA

価格：2,580円～

母の日ギフト 売れ筋ランキング 手間なしフラワー編 TOP10

https://hahanohi.me/standing-flower(https://hahanohi.me/standing-flower)

「2026年の母の日は、単なる“モノの贈与”から、『お母さんのコンディションを整える』方向へとシフトしています。

スタンディングブーケをはじめとした手間なしフラワーは、お花の持つ情緒的価値をそのままに、“お世話”という日常のタスクを発生させない、現代における理想的なギフトです。

お母さんの時間を奪わず、美しさだけを楽しんでもらう--。

この“優しい合理性”こそが、今年の母の日市場を象徴するキーワードと言えるでしょう。」

母の日は「美しさ＋負担ゼロ」の時代へ

今回のランキングから見えてきたのは、母の日ギフトが「華やかさ」だけでなく、「負担をかけないこと」を重視する方向へ進化している点です。

スタンディングブーケに代表される手間なしフラワーは、「きれいなものを贈りたい」という想いと、「楽をしてほしい」という気遣いを同時に叶える、新しい母の日ギフトのかたちです。

2026年の母の日は、「ありがとう」に加えて「おつかれさま」を届ける日へ。

“お世話ゼロで楽しめる美しさ”が、これからのスタンダードとなっていきそうです。

関連プレスリリース

母の日ギフト2026年トレンド予測発表！ 2026年の流行トレンドは「フラワーギフト2強時代」「お花がおまけ」「美ギフト躍進」「リカバリーギフト」「ソーシャルギフトの定番化」「ギフト疲れ」ほか、6点

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000098805.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000098805.html)

「母の日ギフト白書2026」無料公開 - 最新トレンドと消費者の意識を徹底分析

母の日ギフト専門メディア「母の日.me」は、本リリースのベースとなった最新の調査データ「母の日ギフト白書2026年版」（全36項目）を、4月21日より公式サイトにて無料公開しました。

本白書は、全国10代から70代の男女計1,235名を対象としたアンケートをもとに、最新の母の日ギフト動向を分析したものです。「物価高におけるギフト予算の維持」や、「手間をかけないフラワーギフトへの需要シフト」、さらに「ソーシャルギフト利用率25％到達」など、2026年特有の変化が明らかになっています。

また、ギフト選びに対する心理的負担にも着目し、「約6割がプレゼント選びを負担に感じている」という実態や、その不安を解消する「失敗しないギフト選びの法則」も提示。データに基づいた実践的なヒントを提供しています。

本白書は、母の日ギフト市場の最新動向を把握し、トレンドを読み解くための重要な一次情報としてご活用いただけます。

「母の日ギフト白書2026年版」無料公開ページ:

https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/(https://hahanohi.me/mothersdaygift_whitepaper2026/)

■母の日.me PV及び成果件数 調査概要

調査主体：母の日.me（ https://hahanohi.me/(https://hahanohi.me/)）

調査方法：Google Analytics アクセス数、及び楽天アフィリエイト成果報酬件数

調査対象：有効アクセス数 30,297件、成果報酬成約件数 1,017件

調査期間：2026年4月1日～5月3日

※楽天アフィリエイト成果報酬件数は、未確定・保留も含みます。また、父の日.jp等、Groov(株)の他メディアサイトの合算での実績値のため、一部「母の日」に関連しない数値も含みます。

※母の日.me内での露出や広告掲載により、ランキングに影響を与えている可能性があります。それらの可能性を排除しない「実績値」でのランキング集計となります。

※Google Analytics、及び楽天アフィリエイトレポートを参照しています。

母の日.me メディア概要

■母の日.me メディア概要

母の日についての様々な情報を発信している、母の日に特化した情報メディアサイト「母の日.me」では、毎年の母の日はいつ？を解決してくれるコンテンツをはじめ、今人気の母の日ギフト・プレゼントがわかる300以上のギフトランキングなど、プレゼント選びでお悩みの方に役立つ情報を発信。

関連メディア

父の日.jp：https://chichinohi.jp/(https://chichinohi.jp/)

父の日についての様々な情報を発信している、父の日に特化した情報メディアサイト。

敬老の日.jp：https://keirounohi.jp/(https://keirounohi.jp/)

敬老の日についての様々な情報を発信している、敬老の日に特化した情報メディアサイト。

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