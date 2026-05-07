韓国のトレンドを取り入れたお茶「美色韓茶」がセブン-イレブン限定で登場！ノンカフェインの「ざくろフルーツティー」＆「あずきブレンドティー」が新発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、全国のセブン-イレブン店舗限定で、ノンカフェインの「美色韓茶 ざくろフルーツティー」と、「美色韓茶 あずきブレンドティー」を、5月12日（火）より順次発売します。

「美色韓茶（びしょくかんちゃ）」は、韓国で伝統的に取り入れられ、現在も若者を中心にトレンドになっている美容素材に着目し、日常での飲みやすさを追求して生まれた新シリーズです。

ざくろのすっきりとした甘さと、あずきの香ばしく深い味わい。味わいの異なる2種類のラインアップで、日々の暮らしに寄り添うお茶として、ぜひお楽しみください。

素材の味を活かした「美色韓茶」シリーズ

■美色韓茶 ざくろフルーツティー

販売価格：148円（税込159.84円）

発売日：5月12日（火）～順次

販売エリア：全国

ルイボスティーをベースに、ざくろ果汁でアクセントを加えたフルーツティーです。ざくろ特有の甘みと酸味を生かしつつ、日常的に飲みやすい、すっきりとした味わいに仕上げました。

ポリフェノール配合・ノンカフェインのお茶です。

■美色韓茶 あずきブレンドティー

販売価格：148円（税込159.84円）

発売日：5月12日（火）～順次

販売エリア：全国

あずきの香ばしさを引き出す焙煎にこだわりました。あずき本来の風味を生かしつつ、後味はすっきりとしています。ノンカフェインのため、リラックスタイムや日常の水分補給にもおすすめです。

ポリフェノール配合・ノンカフェインのお茶です。

半額クーポン概要

実施期間：2026年5月12日（火）～5月25日（月）

内容：期間中、セブン‐イレブンアプリから配信されるクーポンを使用して「美色韓茶 ざくろフルーツティー」「美色韓茶 あずきブレンドティー」のいずれか1本を半額で購入できます。

※セブン-イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります。

※他のクーポンとの併用はできません。

※店舗によって一部取り扱いのない商品がございます。

※写真はイメージです。

担当者コメント

今回発売する2商品は、ざくろ果汁のやさしい甘みと酸味をルイボスティーで整えた一杯と、焙煎にこだわり、あずき本来の風味を生かした一杯です。手軽なペットボトル飲料なので、仕事中や移動中など、さまざまな場面で日常的に取り入れていただけます。皆様の毎日を支える心地よい新習慣になれば幸いです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。