組合員の声から実現したリユースびんの循環　「自然派Style万能つゆ」で始まる資源循環の取り組み

生活協同組合連合会コープ自然派・オレンジコープ事業連合

コープ自然派のプライベートブランド「自然派Style」の「自然派Style万能つゆ」において、リユースびんの回収・再利用を進めています。2026年3月2日には約8,000本の回収びんの洗瓶を実施し、このうち約850本をリユースびんとして活用、同年5月より供給を開始します。また、残る約7,000本については2026年6月頃からの供給に向けて準備を進めています。

組合員の声から始まったリユースびん導入 ― 実現までの歩みとこれから

実現までの歩み

「日々の暮らしの中で環境負荷を軽減したい」という組合員の声を受け、2022年9月に連合リサイクル委員会を発足。リユースびんの導入に向けた検討を開始しました。

メーカーの選定や容器の切り替え調整、回収スキームの構築、びんの洗浄・輸送体制の整備など、多岐にわたる課題に取り組み、一つひとつ解決を重ねてきました。その結果、プライベートブランド「自然派Style」の商品である「万能つゆ」において、リユースびんの導入を実現しました。リユースびんでの商品供給は2025年6月から開始し、7月から回収を開始しました。

今後の課題

リサイクルやリユースの推進には、製造・回収・洗浄・再利用の各工程でコストが発生するという課題があります。海外では、容器の返却を前提に購入時に預かり金を支払う「デポジット制度」が導入されている事例もあり、資源循環を促進する仕組みづくりが進められています。

日本においても、使い捨てが前提となっている現行の社会構造を見直し、持続可能な資源循環のあり方を検討していくことが求められています。

コープ自然派では、組合員とともにこうした課題に向き合い、環境負荷の低減に向けた取り組みを継続していきます。

今後の展望

プライベートブランド「自然派Style」では、リユースびんを使用した新商品として「自然派Style国産純米本みりん」を、2026年5月25日より発売予定です。今後も、リユースびんの活用を広げることで、資源循環型社会の実現に貢献していきます。

コープ自然派 2030年ビジョン

コープ自然派では、6つのビジョンからなる2030年ビジョンを掲げ、組織全体で実現に向け様々な取り組みを行っています。

『3．未来の環境負荷をへらす』

2)未来の世代に持続可能で豊かな自然環境をつないでいく事業や活動に取り組みます。



到達目標のひとつ『ごみとしての処理ではなく、資源として再利用をするリサイクル事業を推進する』を実現するための取り組みを引き続き行っていきます。

プライベートブランド「自然派Style」について

子どもたちに安全・安心なものを食べさせたい！国産原料を「選ぶ」ことで日本の農業を守りたい！子どもたちに安全で、安心できる食品を未来に残したい。そんな想いを大切に、利用する組合員の声を取り入れながら、日常生活に浸透している加工品を中心に商品ラインアップを広げている「自然派Style」は、2009年に生活協同組合コープ自然派が立ち上げたプライベートブランドです。

現在では、思いを共にする友好生協でつくるネットワーク「生協ネットワーク21」に加盟している9生協と２つの事業連合で商品開発を行い、商品の取り扱いを行っています。友好生協と共同で商品を取り扱うことで、今までロット数の問題でつくることができなかった商品開発も進んでいます。

「誰もが有機農産物を食べることができる社会へ」

コープ自然派は、生産者との顔の見える関係を大切にし自然と共存する暮らしをめざし、四国・関西のエリアで事業を展開。厳しい独自基準を設け、国産にこだわった食品添加物に頼らない商品やオーガニックや環境保全型農業で育まれた野菜を中心に取り扱う生活協同組合です。有機の学校をはじめとする有機農業を拡げる取組など多岐に渡り活動を行っています。

生活協同組合連合会 コープ自然派・オレンジコープ事業連合

［コープ自然派しこく・コープ自然派おおさか・コープ自然派兵庫・コープ自然派奈良・コープ自然派京都］

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