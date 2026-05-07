株式会社 Naminori、プロTCGチーム「EMBERZ」のゴールドスポンサーに就任

株式会社Naminori

株式会社 Naminori（本社：東京都目黒区、代表取締役：勝股修平、以下「Naminori」）は、プロカードゲームチーム「EMBERZ（エンバーズ）(https://emberz.jp/)」のゴールドスポンサーに就任したことをお知らせいたします。

Naminori はこれまで、EMBERZ を運営する 株式会社centerwave（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：齊藤 航省、以下「centerwave」）に対し、組織人事に関するコンサルティング支援を行ってきました。本スポンサーシップを通じて、従来のコンサルティング支援に加え、スポンサーとしてチームの活動を多面的にサポートしていきます。

スポンサー就任の経緯

EMBERZ は、国内外の大会で実績を持つプレイヤーに加え、継続的な情報発信を行うメンバーが所属するプロチームです。高い水準で競技と発信の双方に取り組んでおり、コミュニティにおいて大きな影響力を持っています。

メンバーのXフォロワーは合計12.1万人、YouTube チャンネル登録者は合計9万人以上にのぼり、SNSや動画配信、大会出場などを通じて、主に10代～30代のTCGユーザーとの接点を広げています。

Naminori はこれまで、centerwave に対して事業および組織に関する支援を行う中で、EMBERZ のクレド設計やチームとしての方針づくりにも関わってきました。

これまでの取り組みを踏まえ、ビジネスパートナーという枠にとどまらず、スポンサーという立場からもチームの挑戦に伴走していきます。

具体的な取り組み

本スポンサーシップに基づき、以下の取り組みを実施します。

各社コメント

- EMBERZ 公式 Web サイトへの企業ロゴ掲載- 選手個人チャンネルの配信内におけるロゴ入りバナー掲載- 「EMBERZ BUSINESS CLUB」を通じた業界ネットワークの構築株式会社 centerwave 代表取締役 齊藤 航省様

Naminori 様には、株式会社 centerwave の組織戦略や採用、人材育成、カルチャー形成など、組織運営の根幹となる領域において継続的に伴走いただいております。 また、「EMBERZ クレド」や「EMBERZ アンチハラスメントポリシー」の設計支援にも携わっていただいており、競技活動にとどまらず、健全で持続可能なチーム・コミュニティづくりの面でも多大なご支援をいただいています。 カードゲーム業界への深い理解に加え、テクノロジーと組織支援の両面から業界発展に向き合われている姿勢に共感し、ともにカードゲーム業界を盛り上げていきたいという思いが一層強まり、このたびスポンサー提携に至りました。

株式会社 Naminori 代表取締役 勝股修平

EMBERZ の皆さまは、カードゲームシーンにおいて高い競技水準を誇るだけでなく、その発信や振る舞いを通じて、多くの方々を惹きつけている存在です。私自身も1人のプレイヤーとして、EMBERZ の皆さまの動画を楽しみ、参考にしながら自身のプレイを磨いてきました。

また EMBERZ 様は、「カードゲームのプロチーム」という、日本においてまだ前例の少ない新たな枠組みに挑戦されています。

私たち Naminori が EMBERZ 様をより近い立場で支援させていただくなかで、齊藤さんのカードゲーム業界の発展に資する姿勢や、選手の皆さまの競技に対する真摯な取り組みに触れ、「私たちもその挑戦の一翼を担いたい」と強く感じるようになりました。

Naminori としても、EMBERZ 様の挑戦をビジネスとスポンサーの両面から支え、その目指す場所へ共に進んでいけるよう、引き続き尽力してまいります。

EMBERZについて

EMBERZは、「カードゲームで生きていく世界をつくる」をミッションに掲げる、株式会社centerwaveが運営するプロカードゲームチームです。競技での成果を追求するとともに、発信を通じてカードゲームの魅力を広く伝えています。

会社名：株式会社centerwave

代表取締役：齊藤 航省

設立：2016年6月15日

本社：愛知県名古屋市中区大須4丁目11-17日比野ユーハウスビル7階A号

事業内容：トレーディングカードの買取・販売事業「トレカキャンプ(https://torecacamp-pokemon.com/?srsltid=AfmBOoqEdMZC0D2Pap7sTK0rhoZDcKELvn7_9eCQMzFUzNoMpnbKDtVf)」の運営

企業URL：https://centerwave.co.jp/

株式会社 Naminori について

株式会社 Naminoriは、トレーディングカードショップ向けのSaaS開発・提供や、組織人事コンサルティング、LINEを活用したマーケティング支援を行っています。

現在はカードショップに欠かせない「買取業務」に焦点を当て、査定周りのペインを解消すると同時に、取得データをマーケティングに活用できる仕組み「notica(https://notica.jp/#solution)」を提供しています。市場規模が拡大し業務が複雑化するトレカ業界において、テクノロジーと創意工夫でカードショップのカウンターパートとなることを目指しています。

会社名：株式会社 Naminori

代表取締役：勝股 修平

設立：2025年6月

本社：東京都目黒区自由が丘2丁目16-12 RJ3

事業内容：カードショップ向けSaaSの開発・提供、マーケティング支援、組織人事コンサルティング

企業URL：https://naminori.co.jp/

notica サービスサイト : https://notica.jp/

※ 記載情報は発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。