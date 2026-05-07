旬を先取る、初夏の贅。とろけ出す艶やかな断面美が楽しめる「いちじく大福」が登場

旬を先取りした希少ないちじくを贅沢に使用

株式会社弁才天

一般的にいちじくの旬は、8月以降の露地栽培とされています。

フルーツ大福 弁才天ではその旬に先駆け、4月から出荷される希少な「ハウスいちじく」を採用しました。

ハウス栽培によって丁寧に育てられたこの時期のいちじくは、流通量が限られるだけでなく、収穫後すぐに品質が変化する非常に繊細な果実。

そのため、市場に広く出回ることが少ない“限られた時期だけの味覚”として、高い希少価値を持ちます。

今回使用しているのは、全国トップクラスの生産量を誇る愛知県産のいちじく。

その中でも、濃厚な甘みととろけるような果肉が特徴の品種「桝井ドーフィン」を使用しています。

旬を先取りしたこの時期だけの特別な味わいを、ぜひお楽しみください。

切った瞬間、とろけ出す艶やかな断面美

餅切糸で切った瞬間に現れる“美しい断面”も大きな特徴のいちじく大福。

薄くやわらかな求肥と上品な白あんの中から現れる、鮮やかな赤色の果肉は、まるで宝石のような存在感を放ちます。

この美しい断面は、完熟したいちじくだからこそ生まれるもの。

口に入れた瞬間に広がる瑞々しさと、とろけるような食感とともに、視覚的な美しさも楽しめる一品に仕上げました。

希少性の高い、美しいいちじく大福は贈り物にも最適

旬の限られた時期にしか出会えない希少性と、目を引く美しい断面を兼ね備えた「いちじく大福」は、大切な方への贈り物にも最適です。

“市場に出回る前の旬を味わう”という特別感は、印象に残る一品。

季節の移ろいを感じる上質な和菓子として、手土産や贈答品はもちろん、自分へのご褒美としてもお楽しみいただけます。

＜商品概要＞

商品名：いちじく大福

販売期間：4月27日～（※なくなり次第終了）

価格：1,190円～

販売場所：弁才天 各店舗、公式オンラインショップ