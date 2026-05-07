受講生満足度100%！法人開拓の壁を突破する「2026年法人マーケット『集客・提案手法』最新トレンド解説・法人マーケットスクール2026募集説明会」5/9（土）より開催

株式会社マイクラーク

FP・保険業界専門リモートアシスタントサービス My Clerk（マイクラーク）を展開する 株式会社マイクラーク(宮城県仙台市 代表取締役 北川英之 https://myclerk.net/ 、以下 マイクラーク社 )は、昨年に続きFP向けスクール『マイクラーク法人マーケットスクール2026』を開校します。

昨年の受講生アンケートで全員が「満足」以上と回答した本スクールが、2026年6月の開校に向け、5月9日（土）・11日（月）・14日（木）の3日間にわたり、「2026年法人マーケット『集客・新手法』最新トレンド解説」を兼ねた募集説明会（オンライン開催）を開催いたします。

ーなぜ多くのFPが法人開拓で壁にぶつかるのか？一

多くのFPが、“法人マーケットへの移行”を望まれていますが、実際に成功される方は決して多くありません。その最大の理由は、「財務知識」や「販売手法」などの知識の習得に偏り、学びは深めるものの行動に起こせずにいる方が多い為です。いくら高度な知識があっても、経営者と出会えなければ商談は始まりません。『集客手法』『財務知装』『保険提案』の3要素をバランスよく習得することが最も重要なのです。

「2026年法人マーケット『集客・手法』最新トレンド解説」セミナーのポイント

本セミナー前半では、マイクラーク代表の北川より、累計6万件のデータをもとに法人マーケットで活躍するFPの集客・提案手法を解説いたします。

POINT 1：2025年～2026年法人マーケット最後のバブルの捉え方

法人マーケットの最新トレンドと共に、なぜ法人マーケットに取り組むべきなのか、最後のチャンスを活かす方法を解説します。

POINT 2：経営者に会う手法・企業が保険に加入するタイミングを学ぶ

累計6万件のデータからトップセールスの行動バターンを分析。現場で実践できる具体的な集客・提案手法をご紹介します。

POINT 3：マイクラーク法人マーケットスクール2026 開校説明会

セミナー後半では、法人マーケット攻略に必要な3要素をワンストップで学べるスクールの詳細をご案内いたします。

※法人マーケットのトレンド解説や法人保険バブルの活かし方についてもお伝えするため、スクールに関心のない方でもご参加いただける内容となっております。

マイクラーク法人マーケットスクールの特徴

■法人攻略の3要素をワンストップで習得

『集客手法』『財務知識』『保険提案』を短期間で総合的に学びます。昨年ご好評いただいた、各分野の専門講師による”予備校スタイル”はそのままに、講座内容・特典をさらに強化しました。

■「知っている」を「できる」に変える伴走型サポート

重要なのは、学びを“行動に落とし込むこと”。具体的なアクションプランの設計から進捗管理までをサポートし、目標達成に向けてスクール生に伴走いたします。

「法人マーケットスクール2026 募集説明会」開催日

■日時

・2026年05月09日（土）10:00～11:00

・2026年05月11日（月）13:00～14:00

・2026年05月14日（木）16:00～17:00

■参加費：無科

■場所：オンライン（WEB開催）

※カメラOFF・氏名表示なしでのご参加が可能です。

＜お申込・詳細はこちら>

https:///myderk.net/seminar/support/20283

「マイクラーク法人マーケットスクール2026」主宰

株式会社マイクラークCEO

北川 英之

1979年 弘前市生まれ、法政大学卒。

MDRT 終身会員。CFP(R) 1級FP技能士

個人・法人・富裕層・セミナー など時流にあわせてあらゆる市場でトップクラスの成果を残し続けてきたオールラウンドプレイヤーから経営者に転身。 外資系生保11年連続 MVP表彰を受賞後、2017年、保険代理店（株）ワオナスを起業。 自身の保有保険料は5億円を超え、累計販売ANP13億円超。 2019年、業界初となる保険業界専門オンラインアシスタント会社「マイクラーク」を創業。直近5年間でマネーセミナーの主催・企画・運営を900開催以上手掛け、多くのFPのマーケットを創出する。 マイクラークを通じて多くのトップセールスの行動パターンを分析し、「売れ続ける保険パーソンは、結局なにをしているのか」など業界講演多数。

■MyClerk（マイクラーク）

保険業界専門リモートアシスタントサービス MyClerkは、「ひと」×「デジタル」でFP業界の未来をつくる をミッションに掲げ2019年にサービス開始以降、多くの方にご利用頂き顧客数が16倍へと拡大。一般的な事務業務からアフターフォローサービス、デジタルまわりのサポート、資料作成やセミナー司会など幅広く対応しています。業界特有のコンプライアンスを理解した運営をしているため安心してお使いいただけ、皆様のバックオフィスとして広域の代理店様はじめ生保・損保問わず幅広い代理店様にご利用いただいております。引き続きマイクラーク一同皆様のより一層の生産性向上と業務効率化、業績向上につながるサポートに邁進してまいります。

株式会社マイクラーク

代表取締役 北川 英之

仙台市宮城野区榴岡1-6-3 東口鳳月ビル2F

事業内容：保険業界専門オンラインアシスタントをはじめとした人材事業運営

広告及びマーケティングに関する事業

その他、保険業界向け営業サポート事業

【お問合わせ先】

株式会社マイクラーク 広報マーケティング担当 松田真耶(まつだ まや)

〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-3東口鳳月ビル202

TEL：022-253-7397 MAIL:info@myclerk

HP: https://myclerk.net/(https://myclerk.net/)