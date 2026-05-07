春の名残、夏の予感。高級入浴剤「Chapon」春限定2セットが計約150セット販売／追加販売を決定
株式会社Tokel
- 心ほがらかハーブ：ハーブと柑橘で、朝のスタートに気持ちを切り替える一本
- さわやかリズム：朝の森を散歩しているような爽やかさ
- さくら咲く：満開の桜の下にいるような華やかさと高揚感
- しあわせスピリット：穏やかな幸福感をもたらし、就寝前の時間に
- 春｜さくら咲く：パルマローザ、ゼラニウム、トンカビーンズ、イランイラン、ホーウッド
- 夏｜くつろぎブルー：ローズマリー、スペアミント、グレープフルーツ、ジュニパー、ゼラニウム
- 秋｜懐かしい日々：ヒノキ、サイプレス、ホーウッド、マンダリン、ベンゾイン
- 冬｜とろけるゆず時間：ゆず、オレンジスイート、ホーリーフ、プチグレン、シダーウッド
- 商品名：『やわらかな春風』4本セット ／『四季のおくりもの』4本セット
- 価格：各税込5,580円
- 容量：各60g×4本
- 発売日：『やわらかな春風』2026年3月24日／『四季のおくりもの』2026年3月31日
- 販売場所：Chapon公式オンラインストア（https://store.chapon.jp/）
- 原材料：天然精油100%・天然塩・合成香料/着色料不使用
- ブランド公式サイト：https://store.chapon.jp/
- 取扱店舗一覧：https://store.chapon.jp/pages/available-stores
- 公式Instagram：https://www.instagram.com/chaponjp/
- 公式X：https://x.com/chaponjp
- LINE公式アカウント：https://page.line.me/417gpyps
- 社名：株式会社Tokel
- 所在地：東京都板橋区蓮根2-27-12
- 代表：瀬戸口 翔大
- 設立：2020年9月9日（温泉の日）
- 事業内容：高級入浴剤ブランド「Chapon（チャポン）」の企画、製造、販売
- 会社HP：https://tokel.jp/
- 広報担当：瀬戸口
- 電話：050-3183-8899
- メール：media@tokel.jp(#)
春の香りを求める声に応えて--『やわらかな春風』約100セット、『四季のおくりもの』約50セット
桜が散り、新緑へと移り変わる4月--。春のうつろいに合わせて発売した2つの限定セットが、自分用としてもギフトとしても多くの方にお選びいただきました。
『やわらかな春風』は3月24日の発売から約1ヶ月半で約100セット、『四季のおくりもの』は3月31日の発売から約1ヶ月半で約50セットを販売。両セット合わせて計約150セットのお客様にお届けしています。
Chaponの季節限定セットは、香りで季節の移ろいを楽しめる入浴剤として、自宅用のご褒美バスタイムから、季節の挨拶ギフトまで幅広いシーンで選ばれています。今回の販売状況を受け、両セットの追加販売を決定しました。
『やわらかな春風』--朝の高原から、満開の桜の下まで
春の風がもたらす一日のグラデーションを、4種の香りで描いた春限定セットです。爽やかな朝のハーブから、午後のあたたかな陽だまり、夜のしあわせ感まで、春の一日を香りで巡ります。
- 心ほがらかハーブ：ハーブと柑橘で、朝のスタートに気持ちを切り替える一本
- さわやかリズム：朝の森を散歩しているような爽やかさ
- さくら咲く：満開の桜の下にいるような華やかさと高揚感
- しあわせスピリット：穏やかな幸福感をもたらし、就寝前の時間に
『四季のおくりもの』--一箱で春夏秋冬を巡る、香りの旅
1セットで春夏秋冬を巡れる、四季のおくりもの。春の華やぎ、夏の夜風、秋の森の静けさ、冬至のゆず湯まで、日本の四季を香りで体験できます。
- 春｜さくら咲く：パルマローザ、ゼラニウム、トンカビーンズ、イランイラン、ホーウッド
- 夏｜くつろぎブルー：ローズマリー、スペアミント、グレープフルーツ、ジュニパー、ゼラニウム
- 秋｜懐かしい日々：ヒノキ、サイプレス、ホーウッド、マンダリン、ベンゾイン
- 冬｜とろけるゆず時間：ゆず、オレンジスイート、ホーリーフ、プチグレン、シダーウッド
商品概要
- 商品名：『やわらかな春風』4本セット ／『四季のおくりもの』4本セット
- 価格：各税込5,580円
- 容量：各60g×4本
- 発売日：『やわらかな春風』2026年3月24日／『四季のおくりもの』2026年3月31日
- 販売場所：Chapon公式オンラインストア（https://store.chapon.jp/）
- 原材料：天然精油100%・天然塩・合成香料/着色料不使用
「Chapon（チャポン）」について
日々の忙しさに、疲れを感じていませんか？
Chaponは「今日の疲れを癒やしたい」そんなバスタイムに寄り添う、植物エッセンスたっぷりの天然精油入浴剤として誕生。「喧騒忘れる、しあわせタイム。」というブランドコンセプトのもと、天然精油100%の香りで忙しい日常を忘れる、くつろぎの時間を提供しています。累計販売本数は38万本を突破。BIRTHDAY BAR全国27店舗をはじめとしたギフト専門店で取扱中。グッドデザイン賞受賞、Amazon・楽天の入浴剤部門ランキング1位を多数受賞しています。
- ブランド公式サイト：https://store.chapon.jp/
- 取扱店舗一覧：https://store.chapon.jp/pages/available-stores
- 公式Instagram：https://www.instagram.com/chaponjp/
- 公式X：https://x.com/chaponjp
- LINE公式アカウント：https://page.line.me/417gpyps
会社概要
- 社名：株式会社Tokel
- 所在地：東京都板橋区蓮根2-27-12
- 代表：瀬戸口 翔大
- 設立：2020年9月9日（温泉の日）
- 事業内容：高級入浴剤ブランド「Chapon（チャポン）」の企画、製造、販売
- 会社HP：https://tokel.jp/
お問い合わせ先
- 広報担当：瀬戸口
- 電話：050-3183-8899
- メール：media@tokel.jp(#)