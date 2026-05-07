【春講座・全国47都道府県開催決定！】ミドル・シニア向け いきいきキャリアプラン塾のご案内

株式会社パソナ キャリア形成・リスキリング推進事業（厚生労働省委託事業）



日本の少子高齢化が進行する中、労働人口に占める中高年齢者層の割合は一層高まっています。中高年齢者層においては「キャリア自律」が求められています。

キャリア形成・リスキリング推進事業では、全国47都道府県にて「ミドル・シニア向け いきいきキャリアプラン塾」を実施します。参加者同士のディスカッションによる経験交流を図りつつ、いきいきしたセカンドキャリアに向けたキャリアプランづくりをサポートいたします。ご自身の新たな可能性に気づく場としてお役立ていただけます。

セミナーのお申込みはこちら :https://carigaku.mhlw.go.jp/evt/careerplan/?utm_source=prtimes&utm_medium=otherpaid&utm_campaign=careerp

こんな悩み、お持ちではありませんか？

・ブランクがあるので、何ができるか、何から始めたらよいかわからない

・学び直しやリスキリングって興味があるけれど、一歩踏み出せない

・年金だけで大丈夫？定年後のお金が心配

・今のままでよいのか？漠然と不安がある

キャリアプラン塾（春講座）概要

正規雇用で継続的に働いてきた方、非正規雇用で働いてきた方、

子育て等が一段落し今後新たに就労を希望する方等、多様なミドル・シニア層のための

キャリアプラン塾です。

参加者同士のディスカッションによる経験交流を図りつつ、

セカンドキャリアにむけたキャリアプランづくりをサポートします。

キャリアコンサルティングも実施し、継続的なキャリア形成やリスキリングを支援します。

＜プラグラム＞春講座：全4回＋キャリアコンサルティング（無料）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155536/table/30_1_a0cc0be70308b289c8cecafdbd9a638b.jpg?v=202605071251 ]



※キャリアコンサルティングについて：キャリアの専門家であるキャリアコンサルタントに、今後のキャリアについて1対1でご相談いただけます。キャリアコンサルティングを受けていただき、キャリアプランをブラッシュアップします。

＜注目ポイント＞

・全国47都道府県にて対面開催

・4回連続セミナー

・無料キャリアコンサルティング実施

ご自身のキャリアプランを振り返り、これから必要なスキルを考えてみませんか？

・開催日時：2026年5月～6月 4回連続開催

※開催場所により日時が異なりますので、詳細はホームページよりご確認ください。

・開催場所：全国47キャリア形成・リスキリング支援センター開催

セミナーの詳細はこちら :https://carigaku.mhlw.go.jp/evt/careerplan/?utm_source=prtimes&utm_medium=otherpaid&utm_campaign=careerp

◆キャリア形成・リスキリング推進事業についてはこちら

事業ホームページ :https://carigaku.mhlw.go.jp/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=otherpaid&utm_campaign=top_pr

◆お問合せ先（全国47キャリア形成・リスキリング支援センター）

お問合せ先 :https://carigaku.mhlw.go.jp/otw/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=otherpaid&utm_campaign=otw_pr

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＜公式SNS＞

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（本事業は、厚生労働省より株式会社パソナが受託し、運営しています）