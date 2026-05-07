IT for WorkStyle、OPNsense(R)の日本国内唯一の公認リセラーに認定

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IT for WorkStyle(https://www.it4workstyle.com/)（所在地：東京都調布市、代表：木村誠之）は、ネットワークセキュリティ製品「OPNsense(R)(https://opnsense.org/)」の開発元であるオランダDeciso B.V.(https://www.deciso.com/)（以下、Deciso社）より、正式な公認リセラー（Authorized Reseller）として認定を受けたことをお知らせします。日本国内において、OPNsense製品の公認リセラーに認定されたのは当社が唯一となります。

■ OPNsense(R)とは

OPNsense(R)は、オランダDeciso社が開発・提供するオープンソースベースのエンタープライズ向けネットワークセキュリティプラットフォームです。FreeBSDをベースとし、ファイアウォール・UTM（統合脅威管理）・VPN・IDS/IPS・トラフィックシェーピング、ZTNA等の機能を統合した製品として、世界100カ国以上で導入されています。

OPNsense(R)の主な特長は以下の通りです。

・直感的なWebGUI管理インターフェースと週次セキュリティアップデートによる高い運用性

・スペイン国家暗号センター（CCN）のLINCE認証を取得した、唯一のオープンソースファイアウォール

・フランス政府推奨オープンソースリスト「SILL（Socle Interministeriel des Logiciels Libres）」に正式掲載

・米国FBI・国土安全保障省（DHS）・NASAが採用するpfSenseと同じ技術基盤を持つ

・HardenedBSD由来のセキュリティ強化・ZFS対応・透過型キャッシュプロキシ等の先進機能

・Deciso社によるBusiness Editionでは商用サポート・OPNcentral集中管理機能を提供

■ 公認リセラー認定の背景と意義

IT for WorkStyleは、中小企業向けにIT技術を使った仕組みの企画・構築をサービスする企業として、OPNsenseを中核技術として採用したマネージドセキュリティサービス（MSP）の提供を進めてまいりまして、このたびDeciso社より公認リセラーとしての正式認定を受けるに至りました。

今回の認定により、当社はOPNsenseのハードウェアアプライアンス・ソフトウェアライセンス・Business Editionサブスクリプション等を、Deciso社の正規パートナーとして日本国内で販売・提供することが可能となります。

OPNsenseの公認リセラーとして認定されたのは、現時点において日本国内では当社のみです。Deciso社の公式Webサイト(https://www.deciso.com/where-to-buy-our-products/)（https://www.deciso.com/where-to-buy-our-products/）において、IT for WorkStyleが日本の正規販売パートナーとして掲載されています。

■ 提供サービスおよび今後の展開

当社は今回の認定を機に、以下のサービス・製品を正式に展開してまいります。

・OPNsense Business Edition ライセンスの販売および導入支援

・OPNsense対応ハードウェアアプライアンス（AAEON FWS-2292等）の販売

・中小企業向けOPNsenseベースMSP（マネージドセキュリティ）サービス

■ 代表・木村誠之のコメント

「OPNsenseは、エンタープライズレベルのセキュリティ機能を持ちながら、ITリソースが限られた中小企業でも運用できる数少ないソリューションです。日本国内唯一の公認リセラーとして、単なる製品販売にとどまらず、導入・設計・監視・保守までを一貫して提供し、日本の中小企業のセキュリティレベル向上に貢献してまいります。」

■ Deciso B.V.について

Deciso B.V.は、オープンソースネットワークセキュリティの分野で20年以上の実績を持つオランダのテクノロジー企業です。OPNsense(R)の開発元として、世界中のパートナー企業を通じてエンタープライズ向けファイアウォール・UTM製品を提供しています。本社所在地はオランダ・ミドルハルニス（Middelharnis）。

■ 会社概要

社名：IT for WorkStyle

代表：木村誠之

所在地：東京都調布市

電話：03-6331-4177

メール：info@it4workstyle.com

Webサイト：https://www.it4workstyle.com/

事業内容：ITコンサルティング・ネットワークセキュリティ企画提案・ITインフラ企画提案

■ 本件に関するお問い合わせ

IT for WorkStyle 広報担当

Tel：03-6331-4177 Mail：info@it4workstyle.com

受付時間：平日 9:00～18:00

OPNsense(R) は Deciso B.V. の登録商標です。