水回り修理のあと、何があると安心できる？保証と作業後フォローの実態調査（水道修理業者、株式会社N-Vision調べ）

株式会社N-Vision

水回り設備の修理や交換は、その場の不具合が解消されればひとまず安心と思われがちですが、実際には作業後にどこまで保証があるのか、何かあったときに相談できるのかといった点も、利用者にとっては大きな安心材料になります。毎日使用する設備だからこそ、修理そのものの内容だけでなく、その後も不安なく使用し続けられるかどうかを重視する人は少なくありません。

そこで、全国展開する水道修理業者「水道職人」を運営する株式会社N-Visionは、1年以内に水回り設備の修理や交換を水道修理業者へ依頼したことがある人を対象に、修理後の安心感につながる保証や作業後フォローへの期待についてアンケート調査を実施しました。本調査では、安心につながる保証期間の考え方をはじめ、作業後にあると安心できる案内やフォロー、さらに「また同じ水道修理業者に依頼したい」と感じる対応についてもひも解いています。

本記事が、水回り設備の修理や交換を検討している方にとって参考情報となるとともに、水道修理サービスの案内やアフターフォローの改善を考える企業にとっても、利用者が求める安心感を見直すヒントとなれば幸いです。

◆調査1 ：修理や交換の後どの程度の保証期間があると安心？

◆調査2 ：作業後にあると安心できる案内やフォロー

◆調査3 ：修理後に「また同じ水道修理業者に依頼したい」と感じる対応

◆まとめ：修理後の安心感につながるポイント

Q1．修理や交換の後、どの程度の保証期間があると安心につながりますか？

Q2．作業後にあると安心できる案内やフォローは何ですか。（複数選択可）

Q3．修理後に「また同じ水道修理業者に依頼したい」と感じる対応は何ですか。（複数選択可）

まとめ：修理後の安心感につながるポイント

- 最も多かったのは、「2年以上」37.5％（75人）でした。修理や交換のあとに安心して使用し続けるためには、かなり長めの保証期間を求める人が多いことがわかります。水回り設備は毎日の生活の中で使用頻度が高く、不具合が起きると暮らしへの影響も大きいため、すぐに不安が解消されるというより、ある程度の期間にわたって備えがあることを重視する人が多いのでしょう。- 次いで多かったのは、「修理内容や交換内容によって異なるほうがよい」24.5％（49人）でした。この結果からは、単純に長い保証があればよいというだけでなく、作業内容に応じて保証のあり方を変えてほしいと考える人も多いことがわかります。たとえば、軽微な修理と設備交換とでは、求められる保証の重みも異なるため、一律ではなく内容に応じた納得感を重視する意識がうかがえます。- また、「1年程度」19.0％（38人）も一定数を占めました。長すぎる保証を求めるというより、まずはひと通り使用してみて問題がないかを確認できる期間があれば安心できると考える人も多いのでしょう。日常的に使用する水回りだからこそ、季節の変化や使用状況の違いも含めて見られる期間として、1年という区切りを現実的な目安として捉える人も多いと考えられます。- 一方で、「6か月程度」は10.0％（20人）、「3か月程度」は2.5％（5人）、「1か月程度」は1.0％（2人）にとどまりました。短期間の保証では安心につながりにくいと感じる人が多いと見られ、修理後すぐの不具合だけでなく、しばらく使用してみて問題がないかを確認できる期間が求められているようです。- なお、「保証は特に不要」は5.5％（11人）で、保証を必要としない人は少数派でした。- 最も多かったのは、「保証書や保証内容の説明」49.5％（99人）でした。修理や交換の直後は、いったん不具合が解消していても、「もしまた同じようなことが起きたらどうなるのか」が気になりやすいものです。そのため、単に作業が終わるだけでなく、どこまでが保証の対象で、どのような場合に対応してもらえるのかをきちんと把握できることが、安心感につながっていると考えられます。- それに続いたのが、「見積書・請求書・作業報告書などの書面」47.0％（94人）でした。作業後の安心感には、その場の説明だけで終わらず、あとから内容が見返せる形で残っていることも大きく関係しているようです。費用や作業内容が書面で整理されていれば、あとで確認しやすくなるだけでなく、利用者にとっても納得感を持ちやすくなります。- また、「困った時の連絡先案内」46.0％（92人）も高い割合となりました。修理後に何か気になることが出てきたとき、すぐに相談できる窓口が明確になっていることも、大きな安心材料になっていると考えられます。とくに水回りの不具合は再び起きる不安を抱きやすいため、連絡先がはっきりしているだけでも心理的な負担は軽くなりやすいのでしょう。- さらに、「取り替えた製品や部品の説明書・型番情報」39.0％（78人）、「今後のメンテナンスの目安」37.0％（74人）、「再発防止のアドバイス」36.0％（72人）も一定数を集めました。この結果からは、作業後の安心感には、その場の修理結果だけでなく、その後どのように使用すればよいか、どのように管理すればよいかといった情報も重要であることがわかります。とくに水回りは日常的に使用する設備だからこそ、直して終わりではなく、その後の使用方法まで見通せる案内が求められているといえそうです。- 一方で、「後日の確認連絡」30.5％（61人）や、「作業前後の写真」25.5％（51人）を挙げた人もいました。割合としては上位項目よりやや低めではあるものの、作業後にきちんと気にかけてもらえていると感じられることや、実際にどのような対応が行われたかを視覚的に確認できることも、安心材料の一つになっているようです。- 最も多かったのは、「困った時に連絡を取りやすい」47.5％（95人）でした。修理や交換の内容そのものだけでなく、何かあったときにすぐ相談できる安心感が、次も同じ水道修理業者に依頼したいと思える大きな理由になっていることがわかります。水回りの不具合は突然起きやすく、再発への不安も残りやすいため、連絡のしやすさは利用者にとって想像以上に重要な要素といえそうです。- それに続いたのが、「修理後に不具合が再発しなかった」44.0％（88人）でした。やはり、実際にトラブルが落ち着き、その後も安心して使用できたという結果そのものが、次回も依頼したいと思える大きな理由になっているようです。どれだけ対応が丁寧でも、不具合が繰り返してしまえば満足感は下がりやすいため、再発しなかったという事実の重みが表れている結果といえるでしょう。- また、「問い合わせ後の対応が早い」43.5％（87人）、「保証内容や注意点の説明がわかりやすい」40.5％（81人）も高い割合となりました。再依頼したいと思えるかどうかは、修理結果だけでなく、その後の対応の早さや説明のわかりやすさにも大きく左右されているようです。単に作業を終えるだけでなく、不安なく任せられたという実感が、次の依頼意向につながっていることがうかがえます。- また、「追加料金が発生する条件が明確」38.5％（77人）、「保証期間内の対応が丁寧」36.0％（72人）という回答も目立ちました。費用面のわかりやすさや、万が一の際の対応の丁寧さも、信頼感を左右するポイントになっていると考えられます。とくに水道修理は緊急性が高い場面も多いため、あとから不明点や不満が出にくいよう、事前に条件がはっきりしていることが安心感につながりやすいのでしょう。- 一方で、「作業後の確認連絡がある」25.5％（51人）、「支払い方法を選びやすい」16.5％（33人）は、上位項目に比べるとやや低めの結果でした。ただし、これらの要素が不要というわけではなく、再依頼につながる決め手としては、まず連絡のしやすさや対応の速さ、説明の明確さ、そして修理後の安定した状態がより重視されていると見られます。

今回の調査からは、水回り設備の修理や交換において、利用者が求めているのは単に不具合を直してもらうことだけではない、という実態が見えてきました。作業が終わったあとも、保証の内容がわかること、困ったときに連絡しやすいこと、その後の使用方法や注意点が把握できることなど、修理後の不安を減らすための案内やフォローが、安心感につながっているようです。

また、保証についても、ただ短期間ついていればよいというより、一定の期間しっかり備えがあることや、修理内容・交換内容に応じて納得感のある形で設定されていることが求められていました。水回りは毎日使用する設備だからこそ、その場で直ったかどうかだけでなく、その後も安心して使用し続けられるかが重視されていることがうかがえます。

さらに、作業後に安心できる対応としては、保証書や書面のようにあとから確認できる情報だけでなく、連絡先の案内や再発防止のアドバイス、今後のメンテナンスの目安といった、次の不安に備えられる情報も重視されていました。利用者にとっては、修理が完了した時点で終わるのではなく、その後に何かあったときも迷わず動ける状態になっていることが、安心感の一部になっていると考えられます。

そして、また同じ水道修理業者に依頼したいと思えるかどうかについても、修理の結果そのものに加えて、問い合わせ後の対応の早さや説明のわかりやすさ、連絡の取りやすさなどが強く関わっていました。つまり、技術面だけでなく、説明・保証・連絡体制まで含めた全体の対応が、次の依頼意向につながっているといえそうです。

こうして見ると、水回り設備の修理や交換において求められているのは、その場の不具合解消だけではなく、作業後まで見据えた安心設計です。利用者に納得感を持ってもらうためには、保証内容の明確化、書面での案内、相談しやすい連絡体制、再発防止に向けたフォローなどを、わかりやすく整えることが鍵となっていくでしょう。

とうきょう水道職人の公式ホームページでは、水漏れやつまりなどへの対応内容に加え、相談の流れやサービスに関する案内も掲載しています。修理後の安心感やサポート内容が気になる方は、ご覧になってみてください。

調査概要

とうきょう水道職人のサイトはこちら :https://suido-pro.tokyo.jp/

調査日： 2026年3月31日

調査対象地域： 全国

調査機関： Freeasy

調査方法： オンラインアンケート調査

調査対象・人数： 1年以内に水回り設備の修理や交換を水道修理業者へ依頼した人・200名

<<調査結果の利用条件>>

- 情報の出典元として「全国対応の信頼できる水道修理業者を提供する株式会社N-Vision」を明記してください。- ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：

https://suido-pro.tokyo.jp/(https://suido-pro.tokyo.jp/)

https://suido-pro.kanagawa.jp/(https://suido-pro.kanagawa.jp/)

株式会社N-Visionの強みとサービス

株式会社N-Visionでは、「信頼できる水道修理業者を提供するプロ集団」というコンセプトのもと、全国のお客様にサービスを提供してまいりました。

自社に最適な水道修理サービスが全くわからない方のために、修理内容や料金の説明、対応スピードなど幅広い施策を提案できる専任スタッフがサポートします。

突然の水漏れや修理の必要に直面している方は、ぜひご相談ください。

Point（1）迅速かつ安心な対応ができる『株式会社N-Visionの水道修理サービス』

株式会社N-Visionでは、消費者の不安を解消するために、迅速で確実な修理対応を提供しています。特に、問題が発生した際には、最短での駆けつけ対応を約束し、事前にしっかりとした説明を行うことで、お客様が安心して修理を依頼できる環境を整えています。また、作業後にはアフターケアを徹底し、長期的に安心してお使いいただけるようサポートを続けます。

Point（2）高品質なサービス提供を支える専任スタッフ

修理内容や料金の透明性を確保するために、すべての作業を経験豊富なスタッフが対応しています。スタッフは定期的に研修を受け、常に最新の技術と知識を提供しています。また、お客様に安心してご利用いただけるよう、細かな修理内容まで丁寧に説明し、作業後もしっかりとアフターケアを行います。

Point（3）水道修理業務に留まらない幅広いサービス提供

水道修理に限らず、定期的な点検サービスや緊急時の対応、アフターサービスなど、多岐にわたるサービスを提供しています。施策単体でなく、トータルな修理プランを提供し、お客様の期待に最大限に応えます。

株式会社N-Vision 概要

商号：株式会社N-Vision

代表取締役：中村 信幸

設立：平成21年4月（2009年）

資本金：1,000万円

所在地：〒730-0045 広島県広島市中区鶴見町8-57 N-Vision本社ビル

電話番号：082-275-5227

FAX番号：082-275-5228

事業内容：

給排水住宅設備工事

給排水設備各種修繕

トイレ・排水管詰まり除去

給湯器設置交換

水まわりのリフォーム

漏水調査・漏水修繕工事

水まわり緊急メンテナンス

認可・資格：

指定給水装置工事事業者

給水装置工事主任技術者

拠点展開：

（中国エリア）広島県・岡山県・山口県・島根県・鳥取県

（九州・沖縄エリア）沖縄県・福岡県・大分県・佐賀県・長崎県・熊本県・鹿児島県・宮崎県

（東海エリア）愛知県・静岡県・岐阜県・三重県・山梨県・神奈川県

（近畿エリア）京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県・大阪府・兵庫県

関連会社：株式会社MIZUSAPO

対応エリア：

（四国エリア）愛媛県・香川県・徳島県・高知県

（中国エリア）広島県