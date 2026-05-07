値上げが続く今こそ応援！　お腹も心も満たすデカ盛り商品が勢ぞろい　ローソンストア100『デカ盛りチャレンジ』開催

株式会社ローソンストア１００

株式会社ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」（565店舗/2026年3月末現在）は、2026年5月13日（水）から5月26日（火）までの2週間、価格は据え置きでボリュームアップした商品などを展開する「デカ盛りチャレンジ」を開催いたします。

（ローソンストア100公式ホームページ：https://store100.lawson.co.jp/）

■大好評の「デカ盛りチャレンジ」が再登場

長引く物価高騰の影響により、食品の値上げが続く厳しい社会情勢の中、ローソンストア100では「毎日の食事をオトクに、心ゆくまで楽しんでいただきたい」という想いから、過去の実施時に大きな反響をいただいた「デカ盛りチャレンジ」を今年も開催いたします。

今回のデカ盛りチャレンジでは、お弁当や人気のおにぎり、パン、デザートなどを、お値段据え置きでの増量や、デカ盛りサイズの商品として登場。手にとった瞬間の驚きと、食べた後の満足感を追求したラインナップをお届けします。

【第1弾】5月13日（水）～5月19日（火）：満足感にこだわったラインナップ

ダブルロースカツカレー

本体価格498円（税込538円）

人気の「ロースカツカレー」をお値段そのままでボリュームアップしました。ロースカツを通常の2倍乗せた、圧倒的な食べ応えの自信作です。

ばくだんおにぎり和風ツナマヨ

本体価格145円（税込157円）

定番の「直巻おにぎり 具しっかり和風ツナマヨ」が、価格据え置きで「ばくだんサイズ」に進化しました。中具もしっかり入った、重量感あふれる満足度の高いおにぎりです。

トリプルたまごサンド

本体価格268円（税込289円）

人気のたまごサンドを1組増量し、3組入になった特別仕様です。シェアして食べるのはもちろん、たまごを存分に味わいたい方におすすめの、ずっしりとした重みのトリプルサンドです。

【第2弾】5月20日（水）～5月26日（火）：最後までおトクが続く第2弾

ばくだんおにぎり 直火で炙った焼豚

本体価格150円（税込162円）

人気の「直火で炙った焼豚おにぎり」がお値段そのままにサイズアップしました。ガッツリ食べたいにもぴったりの食べ応えです。

トリプルメンチカツサンド

本体価格276円（税込298円）

食べ応えのあるのメンチカツサンドを1組増量してトリプル仕様にしたメンチカツサンドです。おトクに満腹になれる、コスパ抜群のサンドイッチです。

ロ――――ルケーキ りんご＆カスタード

本体価格158円（税込171円）

驚きの長さながら、食べやすいカット済みのロールケーキです。大満足の「9枚入り」で、シェアして食べるのにも、ご褒美として独り占めするのにも最適なスイーツです。

■その他の「デカ盛り」ラインナップもチェック！

上記以外にも魅力的なデカ盛り商品が多数登場します。その他の商品詳細については、下記ホームページをご覧ください。

[URL：https://store100.lawson.co.jp/newitem/topics/detail/1521362.html]

■企画概要

開催期間：2026年5月13日（水）～5月26日（火）

開催店舗：ローソンストア100全店

※店舗により取り扱いがない場合や、販売開始時間が異なる場合がございます。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。販売開始時間等の詳細は店舗の販促物をご確認ください。

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※記載の価格・規格はリリース時のものです。

※掲載商品はローソンストア100のオリジナル商品です。ローソン、ナチュラルローソンでは販売しません。

※記載の税込価格は軽減税率に準じます。イートイン利用時は標準税率（10％）が適用されます。

※エリア、店舗によって品揃えが異なります。

※画像はすべてイメージです。

※エリアによって仕様が異なる場合があります。

※お近くのローソンストア100はこちらで検索ください。https：//www.e-map.ne.jp/p/lawson/(https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/)

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