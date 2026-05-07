宮城県丸森町、認知症ケア専用 AI エージェント「おしえて岡本くん！」を全町導入へ 実証実験を経て、令和8 年度より本予算での社会実装を開始

NEURO CARE TECH 株式会社

NEURO CARE TECH 株式会社（本社：滋賀県長浜市、共同代表：岡本一馬・

野地数正、以下「NEURO 社」）は、宮城県丸森町（町長：保科郷雄）におい

て、認知症ケア専用 AI エージェント「おしえて岡本くん！」の本導入を開始

したことをお知らせいたします。

本事業は、昨年度実施した実証実験を経て令和 8 年度より

正式な行政事業として予算化されました。今後は、地方創生における「認知症 DX」の

先行事例として、地域包括ケアシステムの強化を目指します。

『おしえて岡本くん！』とは

2,200人以上の認知症状で悩む方々への対応経験を元に作られたAIチャットbot「おしえて岡本くん！」

【サービス概要】

『おしえて岡本くん！』は、LINEを通じて24時間365日、認知症に関する悩みや質問に即時にパーソナルなアドバイスを提供するAIエージェントです。これにより、認知症患者を持つご家族やビジネスケアラー、介護・医療従事者の精神的負担を軽減し、情報不足を解消します。特別な技術は必要なく、LINEを送るだけで簡単にご利用いただけます。全国で累計700名以上の方がご利用頂いております。

※注 認知症のご本人もご利用いただけますが、特にご家族の方々にご活用いただくことを主な目的としています。

１．事業の背景：なぜ今、丸森町で「AI 認知症ケア」が必要なのか

・深刻化する社会的コスト：認知症の社会的コストは約 14.5 兆円に達し、医療費以上に「インフォー マルケア（家族介護）」の負担が主要因となっています。

・放置される「ケアラーの QOL」：365 万人のビジネスケアラーが仕事と介護の両立に悩み、精神的・物理的負担による生産性低下が課題です。

・非薬物療法へのパラダイムシフト：世界的な医療トレンドは、QOL 維持を目的とした「非薬物療法」を治療の土台に据える方向へシフトしています。丸森町はこれまでも住民参加型の予防活動に注力してきましたが、さらに「家族への即時支援」を強化するため、AI テクノロジーの導入を決定しました。

２. 保科丸森町長 コメント：官民連携による強い意志の表明

宮城県丸森町長 保科郷雄 氏 コメント

「高齢化が進展していく中にあって、認知症ケアは最重要課題の一つとなっています。この事業は、認知症の方本人だけでなく、認知症の方をケアする家族や医療・介護従事者などを主な対象者とし、その不安解消を図る上で大きな役割を果たしました。この事業が今後更に専門的な知見を積み重ね、助言を必要としている方々の心強いパートナーとなれるよう期待します。」

３. NEURO CARE TECH代表 コメント：町民の皆様へお役に立ちたい

NEURO CARE TECH 株式会社 代表 岡本一馬/野地数正 コメント

「自らも家族の認知症で苦しんだ経験から生まれたこの技術が、丸森町様の公

認事業となって、町民の皆様へお使い頂けることを誇り感じております。

テクノロジーで『安心』という絆を強め、認知症で苦しむ人をゼロにする社会を創ります」。

４. 他自治体への横展開：導入・予算化の支援について

本事業は、他自治体でも迅速に導入可能なスキームを整えています。低障壁な導入：専用デバイス不要。住民が使い慣れた LINE で完結。予算化ロジックの提供： 丸森町での成果データを共有。

【お問い合わせ先】

NEURO CARE TECH 株式会社

〒526-0834 滋賀県長浜市大辰巳町３６番地１階

メール：info@nct-net.com

ホームページ：https://ninteishou-care-tech-h0iglvg.gamma.site/