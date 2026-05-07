「桜ミク×弘前さくらまつり」「初音ミク×弘前りんご」それぞれの新作コラボグッズが、2026年5月7日より「カドスト」にて、受注販売開始！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛 以下ＫＡＤＯＫＡＷＡ）は、「桜ミク×弘前さくらまつり」、「初音ミク×弘前りんご」それぞれの描き下ろしイラストを使用したコラボグッズを、2026年5月7日から5月31日まで「カドスト」にて受注販売いたします。

桜ミク×弘前さくらまつり2026初音ミク×弘前りんご

「桜ミク×弘前さくらまつり」と「初音ミク×弘前りんご」の新作コラボグッズは、青森県弘前市にて、2026年4月17日より販売されている商品です。

本日2026年5月7日（木）より、「カドスト」にて受注販売の受付を開始いたします。

「桜ミク×弘前さくらまつり」「初音ミク×弘前りんご」コラボグッズ特設ページ

URL： https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/eki00053/

カドスト受注販売期間：2026年5月7日（木）～5月31日（日）

朝顔みのる / iXima / ちょけ / BUZZ / 三つ海（敬称略）総勢5名のクリエイターによる描きおろしイラストを使用したコラボグッズが盛りだくさん！

現地に行くのが難しいという方はぜひ、この機会にオンラインでの販売をご利用ください。

◆商品情報

桜ミク×弘前さくらまつり2026 法被 1種 6,050円（税込）

桜ミク×弘前さくらまつり2026 フルグラフィックTシャツ 2種 各5,500円（税込）

桜ミク×弘前さくらまつり2026 タペストリー 2種 各3,500円（税込）

桜ミク×弘前さくらまつり2026 スライドアクリルキーホルダー 2種 各1,780円（税込）

桜ミク×弘前さくらまつり2026 ハイブリッドマフラータオル 1種 1,950円（税込）

桜ミク×弘前さくらまつり2026 マウスパッド 2種 各1,650円（税込）

桜ミク×弘前さくらまつり2026 御守風アクリルさげ札 5種 各1,400円（税込）

桜ミク×弘前さくらまつり2026 アクリル色紙 2種 各1,650円（税込）

桜ミク×弘前さくらまつり2026 ダイカットアクリルキーホルダー 5種 各1,390円（税込）

桜ミク×弘前さくらまつり2026 アクリルプロップ＆スタンド 3種 各1,250円（税込）

桜ミク×弘前さくらまつり2026 ダイカットビッグアクリルスタンド 2種 各4,200円（税込）

桜ミク×弘前さくらまつり2026 ステンドグラス風素材加工 アクリルスタンド 2種 各2,000円（税込）

桜ミク×弘前さくらまつり2026 キラキラトレーディング缶バッジ 全7種【１ピース】550円（税込）

※ブラインド仕様のため、絵柄はお選びいただけません。

桜ミク×弘前さくらまつり2026 クリアファイル 3種 各480円（税込）

桜ミク×弘前さくらまつり2026 キャラファイングラフ 1種【EC受注限定】 14,000円（税込）

初音ミク×弘前りんご スライドアクリルキーホルダー 1種 1,780円（税込）

初音ミク×弘前りんご ハイブリッドマフラータオル 1種 1,950円（税込）

初音ミク×弘前りんご マウスパッド 1種 1,650円（税込）

初音ミク×弘前りんご ステンドグラス風素材加工 アクリルスタンド 1種 2,000円（税込）

【再販】「初音ミク×弘前りんご」御守り型アクリルさげ札 3種 各1,400円（税込）

【再販】「初音ミク×弘前りんご」 ダイカットアクリルキーホルダー 5種 各1,390円（税込）

【再販】「初音ミク×弘前りんご」 キラキラトレーディング缶バッジ 8種【１ピース】550円（税込）

※ブラインド仕様のため、絵柄はお選びいただけません。

★「桜ミク」とは？

春をイメージした装いで、桜とさくらんぼをモチーフにした季節感あふれるデザインの初音ミクが「桜ミク」です。

2019年よりKEIさんに描き下ろして頂いた「桜ミク」の公式メインビジュアルがお披露目され、各所で桜ミクアイテムの展開がスタートしました

★「初音ミク」とは？ https://piapro.net/(https://piapro.net/)

歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェアとして、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に開発。大勢のクリエイターが『初音ミク』で作った音楽をインターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなり、今では「バーチャルシンガー」としても多方面で活躍している。

※「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャルシンガーです。

▼関連サイト

・「弘前さくらまつり」公式サイト

https://www.hirosaki-kanko.or.jp/edit.html?id=cat02_spring_sakura

・弘前感交劇場

https://x.com/kanko_gekijo

・「初音ミク」公式ブログ

https://blog.piapro.net/

Art by 朝顔みのる / iXima /ちょけ / BUZZ / 三つ海 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net