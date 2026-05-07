温泉むすめ　×　ラグーナテンボス　コラボ企画　6月20日（土） スタート！

株式会社ラグーナテンボス

株式会社ラグーナテンボス（所在地：愛知県蒲郡市、代表取締役社長：川村 啓祐）は、運営するテーマパークの「ラグナシア」と「変なホテル ラグーナテンボス」にて、6月20日（土）より、蒲郡温泉郷の温泉むすめである「蒲郡海詩（がまごおり うた）」とのコラボ企画を展開します。

コラボ企画 メインビジュアル

本企画は、株式会社エンバウンド（所在地：東京都豊島区、代表取締役：森島 昌洋）が手掛ける地域活性化を主目的としたプロジェクト「温泉むすめ」とラグーナテンボスのコラボレーション企画です。今回のコラボレーションに合わせて、ラグナシアのプールで楽しむ姿をイメージした、温泉むすめ「蒲郡海詩」の描き下ろしビジュアルを制作しました。

テーマパーク「ラグナシア」内のショップ「グランシップスーベニール」では、本ビジュアルを使用したオリジナルグッズを販売します。

また、「変なホテル ラグーナテンボス」では、【「温泉むすめコラボルーム」蒲郡海詩ちゃんと一緒にお泊りプラン】を販売します。客室は、描き下ろしイラストを使用したベッドスローやタペストリー、抱き枕、等身大パネルで装飾された特別な空間です。さらに、宿泊特典として限定の「蒲郡海詩」のデカ缶バッジと宿泊証明書をプレゼントします。

本企画を通じて、作品ファンのみならず、幅広い層へ蒲郡の魅力を発信し、蒲郡市およびラグーナテンボスの活性化に繋げてまいります。

コラボ企画 開催概要

オリジナルSDイラストオリジナル等身イラスト

■開催日：2026年6月20日（土）スタート

■開催場所：テーマパーク ラグナシア、変なホテル ラグーナテンボス

■イベント公式サイト：https://www.lagunatenbosch.co.jp/event/2026/onsen-musume/index.html

■お客様お問い合わせ先：ラグーナテンボス 総合インフォメーションセンター

TEL：0570-097117（9:00～16:00）

変なホテル ラグーナテンボス 【「温泉むすめコラボルーム」蒲郡海詩ちゃんと一緒にお泊りプラン】開催概要

■予約開始日時：2026年5月29日（金）

■宿泊開始日：2026年6月19日（金）チェックイン ～

■予約先：変なホテル ラグーナテンボス公式サイト https://www.hennnahotel.com/lagunatenbosch/

■宿泊特典：描き下ろしイラスト使用「蒲郡海詩」のデカ缶バッジ、宿泊証明書

オリジナル商品 イメージ画像

抱き枕カバー 10,000円アクリルスタンド 1,200円マフラータオル 2,500円アクリルスタンド 1,100円缶バッジ 300円アクリルキーホルダー 700円

※画像はすべてイメージです。

変なホテル【「温泉むすめコラボルーム」蒲郡海詩ちゃんと一緒にお泊りプラン】 イメージ画像

コラボルーム 客室イメージ宿泊特典「デカ缶バッジ」宿泊特典「宿泊証明書」

※画像はすべてイメージです。

「温泉むすめプロジェクト」について

「温泉むすめプロジェクト」は、株式会社エンバウンド（所在地：東京都豊島区、代表取締役：森島 昌洋）が運営する、日本各地の温泉地をモチーフとした二次元キャラクターを制作し、アニメ・漫画・キャラクター・声優などのIPコンテンツを通じて、温泉地や観光地の魅力を国内外に発信するために立ち上がった地域活性化プロジェクトです。

現在、日本及び台湾に130を超えるキャラクターが存在し、その中で28の国と地域で観光大使や温泉大使を拝命しています。これらの観光支援活動を通じて、地域観光における集客効果と経済効果が生まれています。

■温泉むすめ 公式サイト：https://onsen-musume.jp/

■株式会社エンバウンド 会社概要：https://onsen-musume.jp/company/

「蒲郡 海詩」 とは

「蒲郡 海詩（がまごおり うた）」は、2025年7月6日に公開された「温泉むすめ」の133番目のキャラクターで、蒲郡温泉郷をイメージして作られました。キャラ原案を色塩（しょくえん）さん、声優を林 鼓子（はやし ここ）さんが務めています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13967/table/121_1_b7de8631a5a743e536ec85bf150c9e40.jpg?v=202605071251 ]

■「蒲郡 海詩」 紹介ページ：https://onsen-musume.jp/character/gamagori_uta

蒲郡海詩

※本資料内の情報は予告なく変更になる場合がございます。

※グッズを購入する場合は、別途ラグナシア入園料が必要です。

※料金はすべて税込です。