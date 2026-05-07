5,000円以上のお買い物で豪華賞品をGET！ 『ニジゲンノモリPOP UPストアinイオンレイクタウンkaze』 5月7日（木）～5月13日（水）期間限定でガラガラ抽選会を開催

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348620/images/bodyimage1】

淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」は、大型ショッピングモール「イオンレイクタウンkaze」にて、2026年4月24日（金）から5月13日（水）の期間限定で、『ニジゲンノモリPOP UP ストアinイオンレイクタウンkaze』を開催中です。会場では、通常は現地でしか購入ができないオリジナルグッズなどを特別に販売！

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348620/images/bodyimage2】

さらに本イベントの開催を記念し、館内にて5,000円以上（税込）ご購入のお客様を対象に、ニジゲンノモリの人気アトラクション「進撃の巨人 THE NIGHTWALK -壁の向こう側へ-」で使用できる「アトラクションペアチケット」や、お好きな柄が選べる「オリジナルショッパー」などの豪華景品が当たるガラガラ抽選会を実施！日常のお買い物に加え、まるで淡路島に訪れたかのような特別なワクワクをお楽しみください！

■『ニジゲンノモリ POP UPストアinイオンレイクタウンkaze』ガラガラ抽選会 概要

期間：

2026年5月7日（木）～5月13日（水）

対象：

館内で5,000円（税込）以上ご購入のお客様

景品：

1等「進撃の巨人 THE NIGHTWALK -壁の向こう側へ-」ペアチケット

2等「選べるオリジナルショッパー（ゴジラ迎撃作戦orドラゴンクエスト アイランド）」

3等「500円割引券」※ニジゲンノモリPOP UPストアinイオンレイクタウンkazeのみ使用可

会場：

イオンレイクタウンkaze 3階イオンホール（埼玉県越谷市レイクタウン4-2-2）

営業時間：

10時00分～19時00分

URL：

https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr



■兵庫県立淡路島公園 アニメパーク「ニジゲンノモリ」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか５分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。

日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴンクエスト」「ゴジラ」「NARUTO -ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。

※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。



(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

TM & (C) TOHO CO., LTD.

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

(C)CAPCOM

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ

プレスリリース詳細へ