映像制作・活用の新潮流、デジタルアセット管理（DAM）が導く「動画DX」の加速 ～株式会社プルークスによるCIERTO活用事例セミナーが大反響、動画制作・管理・配信を支えるDAMの重要性が明らかに～

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