【グリオン大学/レ・ロッシュ大学】2026年5月17日(日)：卒業生との座談会＠日本橋 開催のお知らせ
スイス式ホスピタリティ教育を世界4か国で提供するソメット・エデュケーションの日本事務局（所在地：東京都港区、以下グリオン／レ・ロッシュ日本事務局、運営：iaeグローバルジャパン株式会社）は、2026年5月17日(日)に海外のホスピタリティ／ホテル大学へ進学を希望する学生、社会人、保護者の方を対象に「ホスピタリティ／ホテル大学への留学説明会及び卒業生との座談会」を東京にて開催する。（
https://www.lhejapan.com/event/alumni/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348094/images/bodyimage1】
「グリオン大学」と「レ・ロッシュ大学」は、世界大学ランキング（分野別）でそれぞれ第2位と第3位にランクインする、世界トップクラスのホスピタリティ専門大学です。最先端の設備と優れた教授陣のもと、実践的なホスピタリティマネジメントを学ぶことができます。
このたび両校の日本事務局では、日本でインターンシップを実施中の在学生や、外資系ホテルで活躍する卒業生の方々を招き、特別対面座談会を開催いたします。
セミナーでは、キャンパスやプログラムの紹介に加え、学生生活、多様なインターンシップ、そしキャリアについてもゲストのコメントや体験談を交えながらご紹介いたします。
「ホスピタリティやマネジメントに興味がある方」はもちろん、「起業に関心がある方」や「ビジネスを学びグローバルに活躍したいが、まだ進路が明確でない方」にとっても、“なぜ今、ビジネスにホスピタリティの視点が求められているのか”を考えるきっかけとなる内容です。
＊＊＊
ホテル・観光業にとどまらず、あらゆるビジネスや社会に影響を与える「ホスピタリティ」。人々に期待を超えた体験を提供するこのスキルは、AIが発展する今後、ますます重要となっていきます。
同校では、こうした時代のニーズに応え、ホテル業界に限らず、起業、イベント、マーケティング＆PR、金融、不動産、サステイナビリティ、デジタルトランスフォーメーションなど、国際的で多様なキャリアにつながる学びを提供しています。
ホスピタリティやビジネスに興味のある皆さん。ぜひこのセミナーにご参加頂き、あなたの未来につながる道を見つけてください。
イベント詳細はこちらからどうぞ。
https://www.lhejapan.com/event/alumni/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348094/images/bodyimage2】
グリオン大学＆レ・ロッシュ大学 座談会
※日本語にて実施いたします。
開催日時
2026年5月17日（日）
11:00 説明会
12:00 座談会
12:45 終了
13:00 クローズ
※軽食付
内容
ホスピタリティ業界について
各キャンパスについて
学士号プログラムについて
修士号プログラムについて
社会人向け修了証プログラムについて
インターンシップとキャリアについて
サマープログラムについて
質疑応答
ゲストスピーカー
耼原 悠暉 / Yuki Kuwabara
Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchiにてキャリアをスタート後、Les Roches Global Hospitality EducationにてPostgraduate Diplomaを取得。卒業後、米国Hyatt Regency Tysons Cornerを経て、The Ritz-Carlton, Nikkoを開業メンバーとしてFront Office Managerを務め、オペレーション改革を主導。The Ritz-Carlton, Kyotoを経て、現在はAman KyotoにてHousekeeping Manager。ラグジュアリーホテルにおけるマネジメント経験に加え、International Coaching Federation認定ACCコーチとしての専門性を基盤に、宿泊部マネジメントにおける組織改革を牽引。また、Les Roches Alumni Japan Ambassadorとして、インターン生および卒業生の支援にも携わる。
飯田 慎太郎 / Shintaro Iida
2022年秋にレ・ロッシュ大学クランモンタナ校（スイス）のグローバルホスピタリティマネジメント学士課程に入学。在学中はスイスとニセコのラグジュアリーホテルで各6ヶ月間のインターンシップを2度経験し、レストランおよびコンシェルジュ業務に従事。2026年2月に卒業後、現在は都内の外資系ホテルにてマネジメント・イン・トレーニング（MIT）プログラム生として勤務中。座談会では、スイス校でのリアルな学生生活や授業、インターンシップの経験について、直近の体験談を交えてご共有致します。
場所
マンダリン オリエンタル 東京
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町2-1-1, 3階
ご予約
こちらからどうぞ。
https://www.lhejapan.com/event/alumni/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348094/images/bodyimage3】
グリオン大学とは
スイス国内に2か所（グリオン／ビュル）、イギリス（ロンドン）にキャンパスを持つ、ホスピタリティ教育、ラグジュアリービジネス教育を専門とした大学である。1962年に創設され、大学所在地はスイスであるが授業や実習はすべて英語で行われる。世界約100か国からホテル経営やホスピタリティ業界、ラグジュアリー業界でのマネージャーを目指す学生が入学。ホスピタリティマネジメント分野において世界大学ランキング第3位を誇り、有名ホテルの人事担当者も一目をおく大学である。（参照元：https://www.glion.jp/）
動画で見るグリオン大学：https://youtu.be/4vCtjwem8ug?si=sXhH2wPnotyjlPxO
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348094/images/bodyimage4】
レ・ロッシュ大学とは
スイス（クランモンタナ）、スペイン（マルベーリャ）とアブダビ（UAE）にキャンパスを持つホスピタリティ／ホテル教育を専門とした大学である。1954年に創立され、全てのキャンパスにおいての授業及び実習は英語で行われる。ホスピタリティマネジメント分野において世界大学ランキング第２位を誇る。ITやイノベーション、サステイナビリティに着目したプログラムを展開。毎年、世界各国より100社以上の多種多様な企業が学校を訪れ採用活動を行っている。大学卒業者向けのプログラムでは社会人向けのポストグラデュエートプログラムや修士号プログラム、MBAプログラムもある。（参照元：https://www.lesroches.jp/）
動画で見るレ・ロッシュ大学：https://youtu.be/Qlglp0INfX0?si=doEZ_08rWewVBt6-
配信元企業：iaeグローバルジャパン株式会社
https://www.lhejapan.com/event/alumni/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348094/images/bodyimage1】
このたび両校の日本事務局では、日本でインターンシップを実施中の在学生や、外資系ホテルで活躍する卒業生の方々を招き、特別対面座談会を開催いたします。
セミナーでは、キャンパスやプログラムの紹介に加え、学生生活、多様なインターンシップ、そしキャリアについてもゲストのコメントや体験談を交えながらご紹介いたします。
「ホスピタリティやマネジメントに興味がある方」はもちろん、「起業に関心がある方」や「ビジネスを学びグローバルに活躍したいが、まだ進路が明確でない方」にとっても、“なぜ今、ビジネスにホスピタリティの視点が求められているのか”を考えるきっかけとなる内容です。
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ホテル・観光業にとどまらず、あらゆるビジネスや社会に影響を与える「ホスピタリティ」。人々に期待を超えた体験を提供するこのスキルは、AIが発展する今後、ますます重要となっていきます。
同校では、こうした時代のニーズに応え、ホテル業界に限らず、起業、イベント、マーケティング＆PR、金融、不動産、サステイナビリティ、デジタルトランスフォーメーションなど、国際的で多様なキャリアにつながる学びを提供しています。
ホスピタリティやビジネスに興味のある皆さん。ぜひこのセミナーにご参加頂き、あなたの未来につながる道を見つけてください。
イベント詳細はこちらからどうぞ。
https://www.lhejapan.com/event/alumni/
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グリオン大学＆レ・ロッシュ大学 座談会
※日本語にて実施いたします。
開催日時
2026年5月17日（日）
11:00 説明会
12:00 座談会
12:45 終了
13:00 クローズ
※軽食付
内容
ホスピタリティ業界について
各キャンパスについて
学士号プログラムについて
修士号プログラムについて
社会人向け修了証プログラムについて
インターンシップとキャリアについて
サマープログラムについて
質疑応答
ゲストスピーカー
耼原 悠暉 / Yuki Kuwabara
Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchiにてキャリアをスタート後、Les Roches Global Hospitality EducationにてPostgraduate Diplomaを取得。卒業後、米国Hyatt Regency Tysons Cornerを経て、The Ritz-Carlton, Nikkoを開業メンバーとしてFront Office Managerを務め、オペレーション改革を主導。The Ritz-Carlton, Kyotoを経て、現在はAman KyotoにてHousekeeping Manager。ラグジュアリーホテルにおけるマネジメント経験に加え、International Coaching Federation認定ACCコーチとしての専門性を基盤に、宿泊部マネジメントにおける組織改革を牽引。また、Les Roches Alumni Japan Ambassadorとして、インターン生および卒業生の支援にも携わる。
飯田 慎太郎 / Shintaro Iida
2022年秋にレ・ロッシュ大学クランモンタナ校（スイス）のグローバルホスピタリティマネジメント学士課程に入学。在学中はスイスとニセコのラグジュアリーホテルで各6ヶ月間のインターンシップを2度経験し、レストランおよびコンシェルジュ業務に従事。2026年2月に卒業後、現在は都内の外資系ホテルにてマネジメント・イン・トレーニング（MIT）プログラム生として勤務中。座談会では、スイス校でのリアルな学生生活や授業、インターンシップの経験について、直近の体験談を交えてご共有致します。
場所
マンダリン オリエンタル 東京
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町2-1-1, 3階
ご予約
こちらからどうぞ。
https://www.lhejapan.com/event/alumni/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348094/images/bodyimage3】
グリオン大学とは
スイス国内に2か所（グリオン／ビュル）、イギリス（ロンドン）にキャンパスを持つ、ホスピタリティ教育、ラグジュアリービジネス教育を専門とした大学である。1962年に創設され、大学所在地はスイスであるが授業や実習はすべて英語で行われる。世界約100か国からホテル経営やホスピタリティ業界、ラグジュアリー業界でのマネージャーを目指す学生が入学。ホスピタリティマネジメント分野において世界大学ランキング第3位を誇り、有名ホテルの人事担当者も一目をおく大学である。（参照元：https://www.glion.jp/）
動画で見るグリオン大学：https://youtu.be/4vCtjwem8ug?si=sXhH2wPnotyjlPxO
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レ・ロッシュ大学とは
スイス（クランモンタナ）、スペイン（マルベーリャ）とアブダビ（UAE）にキャンパスを持つホスピタリティ／ホテル教育を専門とした大学である。1954年に創立され、全てのキャンパスにおいての授業及び実習は英語で行われる。ホスピタリティマネジメント分野において世界大学ランキング第２位を誇る。ITやイノベーション、サステイナビリティに着目したプログラムを展開。毎年、世界各国より100社以上の多種多様な企業が学校を訪れ採用活動を行っている。大学卒業者向けのプログラムでは社会人向けのポストグラデュエートプログラムや修士号プログラム、MBAプログラムもある。（参照元：https://www.lesroches.jp/）
動画で見るレ・ロッシュ大学：https://youtu.be/Qlglp0INfX0?si=doEZ_08rWewVBt6-
配信元企業：iaeグローバルジャパン株式会社
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