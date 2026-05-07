メドノア無料ヘルスケアツール 2026年4月アクセスランキングを発表
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～メンテナンスカロリー計算が2ヶ月連続で健康管理ツール部門首位。体脂肪率計算が前月比約4.5倍と大きく躍進～
日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools ）』における2026年4月のアクセスデータを集計し、ツール別利用者数ランキングを2026年5月7日に発表いたしました。
メドノア無料ヘルスケアツールは2025年5月の公開以来、BMI・体重指標・体脂肪率・消費カロリーなど、健康管理に役立つ無料ツールを順次公開してまいりました。現在11種のツールを公開しており、全てPC・スマートフォンから完全無料・登録不要でご利用いただけます。
今月のランキングでは、健康管理に直結するツールを「健康管理ツール部門」として発表するとともに、それ以外のツールの動向もあわせてご紹介いたします。
【2026年4月 健康管理ツール部門 利用者数ランキング】
■ 第1位：メンテナンスカロリー計算ツール
健康管理ツール部門で最も多くの利用者を集めたのは『メンテナンスカロリー計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan ）』でした。3月に続き2ヶ月連続で首位を獲得し、利用者数も前月比で大きく増加しました。基礎代謝量と活動レベルから1日の消費カロリーを算出するツールで、ダイエットや食事管理を意識する利用者層に定着しつつあります。
■ 第2位：体脂肪率 計算ツール【平均とも比較】
第2位は『体脂肪率 計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/taisibouritu-keisan ）』でした。3月の2位を維持しつつ、利用者数は前月比で大きく増加しました。年齢・性別ごとの平均値との比較機能が好評で、体組成への関心の高まりとともに利用が拡大しています。
■ 第3位：シンデレラ体重計算
第3位は『シンデレラ体重計算（ https://www.edsnv.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan ）』でした。3月の3位を維持し、こちらも利用者数が前月比で大きく増加しました。「見た目の目標値」への関心が春の新生活シーズンを通じて高まっていることがうかがえます。
■ 第4位：基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール
第4位は『基礎代謝量 計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/kisotaisya-keisan ）』でした。3月の5位から1ランク上昇。1日の消費カロリーや必要摂取カロリーを把握するための基本指標として、メンテナンスカロリー計算と合わせて利用される傾向があります。
■ 第5位：BMI計算 - 男女平均体重比較
第5位は『BMI計算 - 男女平均体重比較（ https://www.edsnv.com/tools/bmi-keisan ）』でした。3月の4位から1ランク後退。健康管理の最も基本的な指標として安定した利用がある一方、より具体的な数値管理ツール（メンテナンスカロリー・体脂肪率）への関心の高まりがランキングに反映されています。
■ 第6位～第9位
第6位以降は以下のとおりです。
・第6位：美容体重計算 - 男女平均体重比較（ https://www.edsnv.com/tools/biyou-taizyuu-keisan ）（3月7位→4月6位 1ランク上昇）
・第7位：標準体重（適正体重）計算（ https://www.edsnv.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan ）（3月6位→4月7位 1ランク後退）
・第8位：ウォーキング消費カロリー計算（ https://www.edsnv.com/tools/uxo-kingu-syouhi-karori-keisan ）
～メンテナンスカロリー計算が2ヶ月連続で健康管理ツール部門首位。体脂肪率計算が前月比約4.5倍と大きく躍進～
日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools ）』における2026年4月のアクセスデータを集計し、ツール別利用者数ランキングを2026年5月7日に発表いたしました。
メドノア無料ヘルスケアツールは2025年5月の公開以来、BMI・体重指標・体脂肪率・消費カロリーなど、健康管理に役立つ無料ツールを順次公開してまいりました。現在11種のツールを公開しており、全てPC・スマートフォンから完全無料・登録不要でご利用いただけます。
今月のランキングでは、健康管理に直結するツールを「健康管理ツール部門」として発表するとともに、それ以外のツールの動向もあわせてご紹介いたします。
【2026年4月 健康管理ツール部門 利用者数ランキング】
■ 第1位：メンテナンスカロリー計算ツール
健康管理ツール部門で最も多くの利用者を集めたのは『メンテナンスカロリー計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan ）』でした。3月に続き2ヶ月連続で首位を獲得し、利用者数も前月比で大きく増加しました。基礎代謝量と活動レベルから1日の消費カロリーを算出するツールで、ダイエットや食事管理を意識する利用者層に定着しつつあります。
■ 第2位：体脂肪率 計算ツール【平均とも比較】
第2位は『体脂肪率 計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/taisibouritu-keisan ）』でした。3月の2位を維持しつつ、利用者数は前月比で大きく増加しました。年齢・性別ごとの平均値との比較機能が好評で、体組成への関心の高まりとともに利用が拡大しています。
■ 第3位：シンデレラ体重計算
第3位は『シンデレラ体重計算（ https://www.edsnv.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan ）』でした。3月の3位を維持し、こちらも利用者数が前月比で大きく増加しました。「見た目の目標値」への関心が春の新生活シーズンを通じて高まっていることがうかがえます。
■ 第4位：基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール
第4位は『基礎代謝量 計算ツール（ https://www.edsnv.com/tools/kisotaisya-keisan ）』でした。3月の5位から1ランク上昇。1日の消費カロリーや必要摂取カロリーを把握するための基本指標として、メンテナンスカロリー計算と合わせて利用される傾向があります。
■ 第5位：BMI計算 - 男女平均体重比較
第5位は『BMI計算 - 男女平均体重比較（ https://www.edsnv.com/tools/bmi-keisan ）』でした。3月の4位から1ランク後退。健康管理の最も基本的な指標として安定した利用がある一方、より具体的な数値管理ツール（メンテナンスカロリー・体脂肪率）への関心の高まりがランキングに反映されています。
■ 第6位～第9位
第6位以降は以下のとおりです。
・第6位：美容体重計算 - 男女平均体重比較（ https://www.edsnv.com/tools/biyou-taizyuu-keisan ）（3月7位→4月6位 1ランク上昇）
・第7位：標準体重（適正体重）計算（ https://www.edsnv.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan ）（3月6位→4月7位 1ランク後退）
・第8位：ウォーキング消費カロリー計算（ https://www.edsnv.com/tools/uxo-kingu-syouhi-karori-keisan ）