世界バッテリーパック液冷プレート市場2026-2032：企業ランキング、価格動向、売上推移、今後の見通し
バッテリーパック液冷プレート世界総市場規模
バッテリーパック液冷プレートは、電動車両や蓄電システムにおいてバッテリーの温度を最適に管理するための熱制御部品です。冷却液を内部に循環させることで、充放電時に発生する熱を効率的に除去し、温度ムラを抑制します。これにより、バッテリーの安全性向上、寿命延長、および性能安定化に寄与いたします。特に高出力化が進むEV市場において重要性が高まっており、熱マネジメント技術の中核として採用が拡大しております。
図. バッテリーパック液冷プレートの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348629/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348629/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルバッテリーパック液冷プレートのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の2738百万米ドルから2032年には8308百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは20.3%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルバッテリーパック液冷プレートのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
バッテリーパック液冷プレート市場分析｜NEV・ESS・データセンターにおける熱管理技術の高度化動向
バッテリーパック液冷プレートは、バッテリー熱管理の中核技術として、新エネルギー車（NEV）、蓄電システム（ESS）、およびデータセンター分野において需要が急拡大しております。YH Researchによると、世界市場規模は2024年の2,069百万米ドルから2031年には8,308百万米ドルへ成長し、2025年～2031年のCAGRは20.3％と高成長が予測されております。本分析では、関税政策変動とサプライチェーン再編がもたらす影響も踏まえ、バッテリーパック液冷プレート市場の構造変化を整理いたします。
バッテリーパック液冷プレートは、アルミニウム合金や複合材料など高熱伝導素材を用い、内部流路により冷却媒体を循環させることで精密な温度制御を実現する熱管理部品でございます。主機能は放熱、温度均一化、低温時の予熱であり、最適動作温度20～35℃の維持により、熱暴走防止と性能安定化を両立しております。近年は構造設計の高度化により、軽量化と高効率冷却の両立が技術課題となっております。
NEV分野では液冷方式が主流となり、特にアルミベース液冷プレートが広く採用されております。CATLの「麒麟電池」に代表されるCTP・CTC構造では、バッテリーパック液冷プレートが構造体と一体化され、エネルギー密度と熱均一性が大幅に向上しております。直近半年では800V高電圧プラットフォーム向け急速充電対応設計が進展し、熱負荷増大への対応が重要課題となっております。
ESS分野では浸漬冷却技術が急速に普及しており、非導電性液体に電池を直接浸すことで安全性と熱安定性を確保しております。特に中国では電力系統向け大型蓄電プロジェクトへの導入が進み、火災リスク低減と長寿命化が評価されております。またデータセンター分野では液浸冷却により設置面積を約50％削減し、AIによる予測保守と組み合わせた運用効率化が進展しております。
今後の技術トレンドとしては、アルミ複合材やグラフェンコーティングによる高熱伝導化、AI制御によるスマート熱管理、ヒートポンプとの統合によるエネルギー再利用、さらにリサイクル可能材料への移行が挙げられます。加えて自動化製造の普及によりコスト低減が進み、量産効率の向上が市場拡大を後押しすると見込まれております。
バッテリーパック液冷プレートは、電動車両や蓄電システムにおいてバッテリーの温度を最適に管理するための熱制御部品です。冷却液を内部に循環させることで、充放電時に発生する熱を効率的に除去し、温度ムラを抑制します。これにより、バッテリーの安全性向上、寿命延長、および性能安定化に寄与いたします。特に高出力化が進むEV市場において重要性が高まっており、熱マネジメント技術の中核として採用が拡大しております。
図. バッテリーパック液冷プレートの製品画像
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルバッテリーパック液冷プレートのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の2738百万米ドルから2032年には8308百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは20.3%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルバッテリーパック液冷プレートのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
バッテリーパック液冷プレート市場分析｜NEV・ESS・データセンターにおける熱管理技術の高度化動向
バッテリーパック液冷プレートは、バッテリー熱管理の中核技術として、新エネルギー車（NEV）、蓄電システム（ESS）、およびデータセンター分野において需要が急拡大しております。YH Researchによると、世界市場規模は2024年の2,069百万米ドルから2031年には8,308百万米ドルへ成長し、2025年～2031年のCAGRは20.3％と高成長が予測されております。本分析では、関税政策変動とサプライチェーン再編がもたらす影響も踏まえ、バッテリーパック液冷プレート市場の構造変化を整理いたします。
バッテリーパック液冷プレートは、アルミニウム合金や複合材料など高熱伝導素材を用い、内部流路により冷却媒体を循環させることで精密な温度制御を実現する熱管理部品でございます。主機能は放熱、温度均一化、低温時の予熱であり、最適動作温度20～35℃の維持により、熱暴走防止と性能安定化を両立しております。近年は構造設計の高度化により、軽量化と高効率冷却の両立が技術課題となっております。
NEV分野では液冷方式が主流となり、特にアルミベース液冷プレートが広く採用されております。CATLの「麒麟電池」に代表されるCTP・CTC構造では、バッテリーパック液冷プレートが構造体と一体化され、エネルギー密度と熱均一性が大幅に向上しております。直近半年では800V高電圧プラットフォーム向け急速充電対応設計が進展し、熱負荷増大への対応が重要課題となっております。
ESS分野では浸漬冷却技術が急速に普及しており、非導電性液体に電池を直接浸すことで安全性と熱安定性を確保しております。特に中国では電力系統向け大型蓄電プロジェクトへの導入が進み、火災リスク低減と長寿命化が評価されております。またデータセンター分野では液浸冷却により設置面積を約50％削減し、AIによる予測保守と組み合わせた運用効率化が進展しております。
今後の技術トレンドとしては、アルミ複合材やグラフェンコーティングによる高熱伝導化、AI制御によるスマート熱管理、ヒートポンプとの統合によるエネルギー再利用、さらにリサイクル可能材料への移行が挙げられます。加えて自動化製造の普及によりコスト低減が進み、量産効率の向上が市場拡大を後押しすると見込まれております。