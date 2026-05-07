世界バサルト繊維市場2026-2032：企業ランキング、価格動向、売上推移、今後の見通し
バサルト繊維世界総市場規模
バサルト繊維は、玄武岩を約1,400～1,600℃で溶融し急冷して得られる高性能無機繊維であり、化学添加剤を用いない環境負荷の低い製造プロセスが特徴です。優れた機械的強度、耐熱性、耐薬品性を有し、建設・インフラ分野を中心にコンクリート補強材や複合材料として活用が進んでおります。また軽量性と耐久性を活かし、輸送分野でも省エネルギー化を目的に採用が拡大しており、持続可能材料として需要が高まっております。
図. バサルト繊維の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348628/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348628/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルバサルト繊維のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の129百万米ドルから2032年には218百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは9.0%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルバサルト繊維のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
バサルト繊維市場動向｜建設・インフラ・輸送分野における成長分析と2032年予測
2025年の米国関税メカニズムの再編は、バサルト繊維を含む戦略素材のサプライチェーン再構築を促し、建設・インフラおよび輸送分野における投資判断に大きな影響を与えております。バサルト繊維は持続可能材料として注目され、サプライチェーンの多極化とともに需要構造が変化しています。YH Researchによると、グローバルバサルト繊維市場は2025年の1億1900万米ドルから2032年には2億1800万米ドルへ拡大し、CAGRは9.0％と予測されております。
バサルト繊維は玄武岩を1,400～1,600℃で溶融し急冷して製造される無機繊維であり、化学添加剤を必要としない単一工程プロセスにより環境負荷が低い点が特徴です。高い機械強度、耐熱性、耐薬品性を有し、持続可能材料として建設・インフラ用途を中心に代替需要が拡大しております。直近半年では脱炭素政策の強化により、複合材料用途での採用検討が加速しております。
2024年の世界生産量は約37,985MT、平均価格は2,656米ドル/MTであり、単一ライン生産能力は年間1,000～2,000MT規模です。粗利益率は20～35％水準で推移し、安定した収益構造を形成しております。特にコンクリート補強材や断熱材としての需要が拡大し、輸送分野でも軽量化・燃費改善目的で採用が進展しております。
用途別では建設・インフラ分野が約36％の最大シェアを占めており、バサルト繊維の中核需要を形成しております。輸送分野では車両軽量化ニーズの高まりにより成長が加速しております。加えてアジア太平洋地域では中国・インド・日本を中心に都市化が進展し、持続可能建材政策の後押しもあり市場拡大が顕著です。
地域別ではアジア太平洋が世界市場を主導しており、特にインフラ投資と製造業拡大がバサルト繊維需要を牽引しております。サプライチェーンの観点でも地域内完結型生産体制への移行が進み、供給安定性の向上が競争優位性となっております。
競争環境では四川玻璃繊維、貴州石鑫、航天拓新、浙江GBFなどが主要企業として市場を形成し、上位3社で約40％のシェアを占有しております。今後は技術革新とコスト競争力強化が市場再編の鍵となり、建設・輸送を中心にバサルト繊維の応用領域はさらに拡大すると見込まれます。
本記事は、YH Researchが発行したレポート「グローバルバサルト繊維のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」 を紹介しています。
◇レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1243786/basalt-fibre
会社概要
YH Researchは、グローバル市場を対象とした専門調査機関です。業界別レポート、カスタマイズ調査、IPO支援、事業計画策定支援などを通じて、企業の持続的成長をサポートしています。世界各地のネットワークを活用し、信頼性の高いデータと実践的な分析を提供しています。
【本件に関するお問い合わせ先】
YH Research株式会社
URL：https://www.yhresearch.co.jp
住所：東京都中央区勝どき五丁目12番4-1203号
TEL：050-5840-2692（日本）；0081-5058402692（グローバル）
マーケティング担当：info@yhresearch.com
配信元企業：YH Research株式会社
バサルト繊維は、玄武岩を約1,400～1,600℃で溶融し急冷して得られる高性能無機繊維であり、化学添加剤を用いない環境負荷の低い製造プロセスが特徴です。優れた機械的強度、耐熱性、耐薬品性を有し、建設・インフラ分野を中心にコンクリート補強材や複合材料として活用が進んでおります。また軽量性と耐久性を活かし、輸送分野でも省エネルギー化を目的に採用が拡大しており、持続可能材料として需要が高まっております。
図. バサルト繊維の製品画像
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YHResearch調査チームの最新レポート「グローバルバサルト繊維のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の129百万米ドルから2032年には218百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは9.0%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバルバサルト繊維のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
バサルト繊維市場動向｜建設・インフラ・輸送分野における成長分析と2032年予測
2025年の米国関税メカニズムの再編は、バサルト繊維を含む戦略素材のサプライチェーン再構築を促し、建設・インフラおよび輸送分野における投資判断に大きな影響を与えております。バサルト繊維は持続可能材料として注目され、サプライチェーンの多極化とともに需要構造が変化しています。YH Researchによると、グローバルバサルト繊維市場は2025年の1億1900万米ドルから2032年には2億1800万米ドルへ拡大し、CAGRは9.0％と予測されております。
バサルト繊維は玄武岩を1,400～1,600℃で溶融し急冷して製造される無機繊維であり、化学添加剤を必要としない単一工程プロセスにより環境負荷が低い点が特徴です。高い機械強度、耐熱性、耐薬品性を有し、持続可能材料として建設・インフラ用途を中心に代替需要が拡大しております。直近半年では脱炭素政策の強化により、複合材料用途での採用検討が加速しております。
2024年の世界生産量は約37,985MT、平均価格は2,656米ドル/MTであり、単一ライン生産能力は年間1,000～2,000MT規模です。粗利益率は20～35％水準で推移し、安定した収益構造を形成しております。特にコンクリート補強材や断熱材としての需要が拡大し、輸送分野でも軽量化・燃費改善目的で採用が進展しております。
用途別では建設・インフラ分野が約36％の最大シェアを占めており、バサルト繊維の中核需要を形成しております。輸送分野では車両軽量化ニーズの高まりにより成長が加速しております。加えてアジア太平洋地域では中国・インド・日本を中心に都市化が進展し、持続可能建材政策の後押しもあり市場拡大が顕著です。
地域別ではアジア太平洋が世界市場を主導しており、特にインフラ投資と製造業拡大がバサルト繊維需要を牽引しております。サプライチェーンの観点でも地域内完結型生産体制への移行が進み、供給安定性の向上が競争優位性となっております。
競争環境では四川玻璃繊維、貴州石鑫、航天拓新、浙江GBFなどが主要企業として市場を形成し、上位3社で約40％のシェアを占有しております。今後は技術革新とコスト競争力強化が市場再編の鍵となり、建設・輸送を中心にバサルト繊維の応用領域はさらに拡大すると見込まれます。
本記事は、YH Researchが発行したレポート「グローバルバサルト繊維のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」 を紹介しています。
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