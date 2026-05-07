［イベント］パパが離乳食の主戦力に「パパと一緒に離乳食づくり」｜富山県射水市
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（代表理事：高橋由紀、所在地：富山県富山市）は、栄養士・母子栄養指導士の岩粼安希子氏を講師として招き、富山県射水市のオダケホーム本社にて企業主導型両親学級「パパと一緒に離乳食づくり」を開催いたします。離乳食レクチャーと産前産後の養生法を組み合わせた特別プログラムを、参加費無料・先着20組限定で実施します。
出生数が過去最少を更新し続けるなか、妊娠・育児期の孤立は深刻な社会課題となっています。なかでも離乳食が始まる時期は家事の負担が一気に増し、正しい知識と頼れる相談先の存在が、家族全体のウェルビーイングを大きく左右します。同法人は「地域全体で家族を孤立させない」を原点に、2022年から企業主導型両親学級を展開。現在は富山・石川・大阪の3府県で年間17回以上を実施し、企業・専門家・地域が共創する子育て支援モデルとして成長を続けています。
【開催概要】イベント名：企業主導型両親学級「パパと一緒に離乳食づくり」
日時：2026年5月16日（土）10:30～12:00（受付開始 10:15）
会場：オダケホーム本社（富山県射水市西高木1184）
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月の妊婦とその家族、生後2ヶ月～1歳頃の赤ちゃんと保護者
定員：20組（先着順）
参加費：無料
申込方法：https://bodysence.jp/hokuriku-papamama
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348626/images/bodyimage1】
プロジェクトの趣旨
新しい命を迎える喜びの反面、現代の育児は「孤立」との戦いでもあります。特に離乳食が始まると、毎日の食事づくりや栄養管理が加わり、ママひとりに負担が集中しがちです。パパが「一緒につくる」という姿勢を持つだけで、家族の空気はがらりと変わります。
本プロジェクトは、知識の伝達にとどまらず、パパとママが心身を整える術を学び、同じ悩みを持つ仲間や専門家とつながる場を提供します。育児を「義務」ではなく「人生の豊かな時間」へと変えていくこと--次世代を担う子どもたちとその家族に寄り添う、温かなプラットフォームを目指します。
講座のポイント
パパのスキルアップ
時短アイテムやアレンジレシピを学び、パパが「離乳食担当」として自信を持てる調理技術を習得できます。
家事効率の向上
離乳食開始時期に増える家事負担に対し、赤ちゃんの満足度を高めながらスムーズに家事をこなす「おんぶのコツ」などを伝授します。
専門家による直接指導
栄養士とヨガ講師から、心身のケアと食事の両面でアドバイスを受けられ、ネット情報だけでは解決しない不安を解消できます。
地域企業の社会貢献（CSR）
地域のウェルビーイングを願う協賛企業各社の支援により参加費無料を実現。経済的な壁をなくし、広く門戸を開いています。
当日のプログラム
10:30～10:35 ごあいさつ
10:35～11:05 妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び
身体の専門家による、親子で笑顔になれるボディワーク・おんぶのコツ
11:10～11:40 栄養士による離乳食レクチャーと質疑応答
パパが実践できる離乳食づくりのコツ・時短アレンジレシピ
11:40～12:00 参加者同士のコミュニケーションタイム
地域で共に育つ仲間とのつながり作り
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348626/images/bodyimage2】
講師紹介
岩粼 安希子
栄養士・母子栄養指導士 ／ いわさき鍼灸院・整骨院
胎児期から学童期までの栄養・食事を包括的に指導。いわさき鍼灸院・整骨院にて、食事の栄養面から個々に合わせたトータルケアを行い、地域親子の健康を支えている。離乳食をはじめ、妊産婦・授乳期の栄養相談にも幅広く対応。
曳田 彩加
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認講師 ／ 北陸エリアマネージャー
産前産後の母親や乳幼児を対象としたヨガ指導のほか、企業主導型両親学級の運営・講師として、地域に根ざした子育て支援に尽力。おんぶ紐の正しい使い方から骨盤調整ヨガまで、実践的なボディワークを得意とする。
参加者の声
「普段の生活で分からないことも知れて、パパとして非常に勉強になりました」(産前・パパ)
「離乳食の質問にゆっくり答えてくださって参考になりました」(産後・ママ)
「実践があることで分かりやすかった。赤ちゃんとの触れ合いのレパートリーが増えて良かったです」(産後・ママ)
地域企業の皆様による温かいサポート
プラチナサポーター
オダケホーム株式会社
会場提供をはじめ、北陸エリア全開催にわたり家族の未来を応援する特別サポートをいただいております。
北陸 企業主導型両親学級 協賛企業・後援
プラチナ協賛
オダケホーム株式会社 ／ トヨタモビリティ富山株式会社 ／ 明治安田生命保険相互会社 富山支社・金沢支社
ゴールド協賛
株式会社URiP ／ 株式会社OKワールド ／ 株式会社岡部 ／ サニーライブホールディングス株式会社 ／ 株式会社電陽社建設 ／ 一般社団法人ばいにゃこ村 ／ 北酸株式会社 ／ マンパワーセキュリティ株式会社 ／ 株式会社ヨシケイ富山
シルバー協賛
いわさき鍼灸院・整骨院 ／ NTT西日本株式会社富山支店 ／ かね七株式会社 ／ 立山科学グループ ／ 株式会社富山銀行 ／ 日本海ガス株式会社 ／ 有限会社引網香月堂 ／ 株式会社フェイス・シマダ ／ 北陸ポートサービス株式会社 ／ 株式会社ママスキー ／ 山与株式会社 ／ 医療法人社団吉本レディースクリニック ／ Lepola（レポラ）
後援
石川県 ／ 射水市 ／ 魚津市 ／ 小矢部市 ／ 金沢市 ／ 黒部市 ／ 高岡市 ／ 立山町 ／ 砺波市 ／ 富山県 ／ 富山市 ／ 滑川市 ／ 南砺市 ／ 氷見市 ／ 舟橋村 ／ エコチル調査富山ユニットセンター ／ 株式会社北日本新聞社
（敬称略・50音順）
【協賛企業募集のご案内】
本事業の趣旨に賛同し、子育て世代を支援いただける協賛企業様を募集しております。詳細は事務局までお問い合わせください。
団体概要
名称：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表理事：高橋由紀
所在地：富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階
拠点：Roots of Life TOYAMA（ルーツオブライフトヤマ）
事業内容：子育て支援者研修・ボディワーカー／ヨガインストラクター育成・講師派遣
URL：https://bodysence.jp
本件に関するお問い合わせ
担当：広報 曳田彩加
TEL：050-5536-7809（受付 10:00～16:00 / 土日祝除く）
E-Mail：mail@bodysence.jp
配信元企業：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
出生数が過去最少を更新し続けるなか、妊娠・育児期の孤立は深刻な社会課題となっています。なかでも離乳食が始まる時期は家事の負担が一気に増し、正しい知識と頼れる相談先の存在が、家族全体のウェルビーイングを大きく左右します。同法人は「地域全体で家族を孤立させない」を原点に、2022年から企業主導型両親学級を展開。現在は富山・石川・大阪の3府県で年間17回以上を実施し、企業・専門家・地域が共創する子育て支援モデルとして成長を続けています。
日時：2026年5月16日（土）10:30～12:00（受付開始 10:15）
会場：オダケホーム本社（富山県射水市西高木1184）
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月の妊婦とその家族、生後2ヶ月～1歳頃の赤ちゃんと保護者
定員：20組（先着順）
参加費：無料
申込方法：https://bodysence.jp/hokuriku-papamama
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348626/images/bodyimage1】
プロジェクトの趣旨
新しい命を迎える喜びの反面、現代の育児は「孤立」との戦いでもあります。特に離乳食が始まると、毎日の食事づくりや栄養管理が加わり、ママひとりに負担が集中しがちです。パパが「一緒につくる」という姿勢を持つだけで、家族の空気はがらりと変わります。
本プロジェクトは、知識の伝達にとどまらず、パパとママが心身を整える術を学び、同じ悩みを持つ仲間や専門家とつながる場を提供します。育児を「義務」ではなく「人生の豊かな時間」へと変えていくこと--次世代を担う子どもたちとその家族に寄り添う、温かなプラットフォームを目指します。
講座のポイント
パパのスキルアップ
時短アイテムやアレンジレシピを学び、パパが「離乳食担当」として自信を持てる調理技術を習得できます。
家事効率の向上
離乳食開始時期に増える家事負担に対し、赤ちゃんの満足度を高めながらスムーズに家事をこなす「おんぶのコツ」などを伝授します。
専門家による直接指導
栄養士とヨガ講師から、心身のケアと食事の両面でアドバイスを受けられ、ネット情報だけでは解決しない不安を解消できます。
地域企業の社会貢献（CSR）
地域のウェルビーイングを願う協賛企業各社の支援により参加費無料を実現。経済的な壁をなくし、広く門戸を開いています。
当日のプログラム
10:30～10:35 ごあいさつ
10:35～11:05 妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び
身体の専門家による、親子で笑顔になれるボディワーク・おんぶのコツ
11:10～11:40 栄養士による離乳食レクチャーと質疑応答
パパが実践できる離乳食づくりのコツ・時短アレンジレシピ
11:40～12:00 参加者同士のコミュニケーションタイム
地域で共に育つ仲間とのつながり作り
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348626/images/bodyimage2】
講師紹介
岩粼 安希子
栄養士・母子栄養指導士 ／ いわさき鍼灸院・整骨院
胎児期から学童期までの栄養・食事を包括的に指導。いわさき鍼灸院・整骨院にて、食事の栄養面から個々に合わせたトータルケアを行い、地域親子の健康を支えている。離乳食をはじめ、妊産婦・授乳期の栄養相談にも幅広く対応。
曳田 彩加
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 公認講師 ／ 北陸エリアマネージャー
産前産後の母親や乳幼児を対象としたヨガ指導のほか、企業主導型両親学級の運営・講師として、地域に根ざした子育て支援に尽力。おんぶ紐の正しい使い方から骨盤調整ヨガまで、実践的なボディワークを得意とする。
参加者の声
「普段の生活で分からないことも知れて、パパとして非常に勉強になりました」(産前・パパ)
「離乳食の質問にゆっくり答えてくださって参考になりました」(産後・ママ)
「実践があることで分かりやすかった。赤ちゃんとの触れ合いのレパートリーが増えて良かったです」(産後・ママ)
地域企業の皆様による温かいサポート
プラチナサポーター
オダケホーム株式会社
会場提供をはじめ、北陸エリア全開催にわたり家族の未来を応援する特別サポートをいただいております。
北陸 企業主導型両親学級 協賛企業・後援
プラチナ協賛
オダケホーム株式会社 ／ トヨタモビリティ富山株式会社 ／ 明治安田生命保険相互会社 富山支社・金沢支社
ゴールド協賛
株式会社URiP ／ 株式会社OKワールド ／ 株式会社岡部 ／ サニーライブホールディングス株式会社 ／ 株式会社電陽社建設 ／ 一般社団法人ばいにゃこ村 ／ 北酸株式会社 ／ マンパワーセキュリティ株式会社 ／ 株式会社ヨシケイ富山
シルバー協賛
いわさき鍼灸院・整骨院 ／ NTT西日本株式会社富山支店 ／ かね七株式会社 ／ 立山科学グループ ／ 株式会社富山銀行 ／ 日本海ガス株式会社 ／ 有限会社引網香月堂 ／ 株式会社フェイス・シマダ ／ 北陸ポートサービス株式会社 ／ 株式会社ママスキー ／ 山与株式会社 ／ 医療法人社団吉本レディースクリニック ／ Lepola（レポラ）
後援
石川県 ／ 射水市 ／ 魚津市 ／ 小矢部市 ／ 金沢市 ／ 黒部市 ／ 高岡市 ／ 立山町 ／ 砺波市 ／ 富山県 ／ 富山市 ／ 滑川市 ／ 南砺市 ／ 氷見市 ／ 舟橋村 ／ エコチル調査富山ユニットセンター ／ 株式会社北日本新聞社
（敬称略・50音順）
【協賛企業募集のご案内】
本事業の趣旨に賛同し、子育て世代を支援いただける協賛企業様を募集しております。詳細は事務局までお問い合わせください。
団体概要
名称：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表理事：高橋由紀
所在地：富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階
拠点：Roots of Life TOYAMA（ルーツオブライフトヤマ）
事業内容：子育て支援者研修・ボディワーカー／ヨガインストラクター育成・講師派遣
URL：https://bodysence.jp
本件に関するお問い合わせ
担当：広報 曳田彩加
TEL：050-5536-7809（受付 10:00～16:00 / 土日祝除く）
E-Mail：mail@bodysence.jp
配信元企業：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
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