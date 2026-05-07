KISTERS、HyQuant Edgeを発表：定量水文学向けの初のレーダーセンサー式モニタリングステーション

複数コンポーネントで構成されるステーションを単一のコンパクトなユニットに置き換え、消費電力を削減し、数分での設置を可能にする、水モニタリングの新たなカテゴリー

ドイツ・アーヘン, 2026年5月6日 /PRNewswire/ -- KISTERS は本日、KIPTEC（KISTERS Intelligence Platform Technology for Embedded Connectivity）を搭載した一体型の水文モニタリングステーションであるHyQuant Edgeを発表しました。HyQuant Edgeは、レーダー測定、データロギング、エッジ処理、送信、クラウド接続を単一のコンパクトなデバイスに統合した初の水文ソリューションであり、数十年にわたり同分野を特徴づけてきた複数コンポーネント型ステーションアーキテクチャを不要にします。



レーダー技術を用いて水位と表面流速の両方を測定するコンパクトなHyQuant Edgeステーション



今回の発表は、定量的水文モニタリングにおける構造的課題に対応するものです。さまざまな産業でデバイスの小型化、スマート化、自律化が進む一方、水文分野は後れを取っており、導入に費用がかかり、遠隔地での設置が現実的ではない場合があります。

「従来のモニタリングステーションは、常に収集と転送を中心とするものでした。そのため、複数のコンポーネントを現場で組み立てる必要があり、その間にインテリジェンス層はありませんでした。KISTERSは、その状況を変えるためにHyQuant Edgeを設計しました」- KISTERS研究開発部門グローバルヘッド、Klaas Schulze Dieckhoff

HyQuant Edgeが提供するものは、根本的に異なります。すなわち、測定、処理、通信が一体となって機能する、自己完結型の適応システムです。これにより、各チームはより少ないインフラでより多くの地点に導入でき、1地点あたりのコストを抑えられます。

遠隔地、一時的な設置、緊急時の設置、ネットワークの高密度化に最適であり、インフラが限られる常設地点にも同様に適しています。

HyQuant Edgeステーションは、水位（L）、表面流速（V）、水位・表面流速複合（L+V）、流量（Q）の4種類で提供され、L、V、L+V版は、ハードウェアを交換することなく、ソフトウェアアップデートによってQへアップグレードできます。

各ステーションは設計段階からセキュリティを確保しており、自動的にクラウドに接続します。イベント駆動型の適応ロギングにより消費電力を削減し、ストアアンドフォワード機能により、接続が途絶えている間もデータの完全性を維持します。ドイツで製造される各ステーションは、LTE-Cat-M1/NB-IoTに対応し、オープン標準を通じて既存のモニタリングプラットフォームと統合できます。

「導入上の制約により、測定に値する場所は、そこに到達できるシステムよりも常に多く存在してきました。HyQuant Edgeは、既存のインフラと予算の制約内に収まる選択肢であり、特にネットワークの高密度化において高く評価されています」- KISTERSのHydroMetグローバルディレクター、Dr. Anton Felder

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KISTERSについて：KISTERSは、環境データ、計測機器、ITを専門とする株式非公開の国際企業であり、水、気象、再生可能エネルギーにわたるデータ主導型ソリューションを開発しています。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2970619/KISTERS_HyQuant_Edge.jpg?p=medium600

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anna.wall@kisters.co.uk

（日本語リリース：クライアント提供）

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