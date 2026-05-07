ESOC 2026：ESOC 2026：脳卒中の発症率の上昇が、人口全体における民族間および社会経済的格差の拡大を浮き彫りにしていることが、大規模な研究で明らかに

オランダ、マーストリヒト, 2026年5月6日 /PRNewswire/ -- European Stroke Organisation Conference (ESOC) 2026で発表された新たな研究によると、脳卒中の罹患率は数十年にわたる減少の後再び上昇しており、一部の少数民族集団における罹患率の高さと、社会経済的に不利な集団に集中していることがその原動力となっています。

これらの調査結果は、世界中の多様な都市住民に見られるより広範な傾向を反映しており、健康格差の拡大を示唆するとともに、あらゆる社会経済的・民族的グループにおいて心血管リスクプログラムの利用率を向上させることの緊急性を浮き彫りにしています。

この30年間の分析では、南ロンドンの33万3,000人の住民（そのうち7,726人が脳卒中を発症）を対象に、民族的・社会経済的グループによって脳卒中発症リスクがどのように異なるかを調査しました。1995-1999年から2010-2014年の間に34％減少した（人口10万人当たり198例から131例へ）脳卒中のリスクは、2020-2024年には13％増加しました。

当初は全体的な傾向が改善したものの、最近の増加についてはばらつきが見られました。2020-2024年の脳卒中の罹患率は、白人集団と比較して、アフリカ系黒人集団（罹患率比［IRR］2.31；95% 信頼区間 2.03-2.62）およびカリブ系黒人集団（IRR 2.00；95％信頼区間1.73-2.31）において2倍以上高い値となっています。

調査期間中、これらのグループでは一貫して罹患率が高く、社会経済的困窮を経験したグループでは最も高い罹患率が観察されました。

白人の参加者と比較して、アフリカ系黒人とカリブ系黒人の参加者は、高血圧（有病率がそれぞれ47％と29％高い）と糖尿病（92％と123％高い）を有する可能性が高く、これらはいずれも脳卒中のリスクを高めるものです。特に、アフリカ系黒人患者の12％は脳卒中発症前に診断された危険因子がなかったのに対し、白人患者では6.3％にとどまっており、早期発見において格差があることが示唆されています。

民族間の不平等は、脳卒中の重症でしばしば致命的な亜型である脳内出血で最も顕著にみられ、 アフリカ系黒人、カリブ系黒人、および白人の間でみられる格差は、他の脳卒中の亜型に比べてより顕著でした。

King's College Londonの主任研究者であるCamila Pantoja-Ruiz博士は、臨床的重症度、社会経済的地位、その他の臨床的要因を調整した後も、こうした不平等は依然として存在していたと述べています。追加の分析によると、黒人の脳卒中生存者、特にアフリカ系黒人の生存者は、適時のフォローアップケアを受ける可能性が低く、アフリカ系黒人の生存者ではフォローアップを受ける確率が34％低いことがわかりました。

さらに、黒人アフリカ系の人々は、白人系の人々に比べて、平均して10～12年ほど早く脳卒中を発症することが判明しています。 これらの調査結果は、早期の予防と的を絞った介入の必要性を浮き彫りにしています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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