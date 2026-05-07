年間約500人が参加するSNSセミナー　鹿児島“SNS偏差値最下位”からの脱却へ　女性事業主に人気の発信力向上に向けたセミナーが県内拡大、鹿屋満席から霧島へ

えむこん鹿屋市でのセミナーの様子

鹿児島県内で、女性事業主のSNS活用を支援する動きが広がっている。

「えむこんセミナー」は、インスタグラムを中心にSNSの基本的な考え方や活用方法を学ぶセミナーです。毎年、セミナーを開催して年間500人近くの参加者が参加される人気セミナーに成長しました。ただ、これまでは鹿児島市での開催で、もっと鹿児島県内の方にもSNSの魅力を伝えたいと思い、2026年は県内ツアーを開催しようと決意しました。SNS初心者でも理解しやすい内容を大切にしながら、実際の運用に役立つ考え方や発信方法を学ぶことができるのが特徴です。

「SNS偏差値が全国最下位」と言われることもある鹿児島で、SNS活用を広げる取り組みが始まります。上級SNSマネージャーでSNSコンサルタントのえむこんのまっきー（牧野田宏）が、インスタグラム活用セミナー「えむこんセミナー」を鹿児島県内各地で開催し、地域の中小企業や個人事業主にSNSの可能性を伝えていきます。

まっきー（牧野田宏）は上級SNSマネージャーとして、これまで企業や店舗のSNS運用支援を行ってきました。その中で、鹿児島では「SNSを始めたいけれど何を投稿すればいいかわからない」「炎上が怖い」「SNS担当者・スキルが育たない」といった悩みを持つ事業者や個人事業主の方が多いことを実感しています。

鹿児島は全国的に見てもSNS活用が遅れている地域の一つとされており、「良いサービスや想いがあるのに、発信が届いていない」という課題を多くの事業者が抱えています。

鹿屋市でのセミナーの様子

特に個人で活動する女性事業主の中には、

・何を投稿すればいいかわからない

・頑張っても反応がない

・集客につながらない

・そもそもSNSが苦手

といった悩みを抱えながらも、日々の業務に追われ、後回しになっているケースが少なくありません。

こうした課題を解決するため、えむこんでは「明日から実践できるインスタグラム活用」をテーマに、地域密着型のセミナーを企画・開催しています。

■鹿屋市開催は満席・高評価

2026年3月24日（火）に鹿屋市で開催したセミナーでは、多くの女性事業主が参加し、満席での開催となりました。

鹿屋市でのセミナーの様子

参加者からは、以下のような声が寄せられています。

・「アカウント設計について学べました！プロフィールの書き方など今後参考にしていきたいです。」（40代・会社員）

・「Instagramを独学でやって来ましたが運用が難しく悩んでました。わかりやすい説明ありがとうございました。」（40代・個人事業主）

・「集客のためのアカウントで何を投稿したらいいか分からず、授業内容や時間割などを載せるばかりで、フォロワーも生徒も増えず悩んでいました。アカウントにコンセプトを反映し、プロフィールをしっかり設定する重要性を知れてとても参考になりました。事例を見ながら試行錯誤してみたいです。また参加したいと思います。」（30代・個人事業主）

実践的で「すぐに行動に移せる内容」に、多くの共感と評価が集まっています。

■現在、霧島市開催に向けて参加者募集中

現在は、次回開催地となる霧島市でのセミナーに向けて参加者を募集しています。

本セミナーでは、

・フォロワー数に頼らない集客の考え方

・お客様に選ばれる発信の作り方

・「なんとなく投稿」から抜け出すための設計方法

など、初心者でも理解しやすく、すぐに行動に移せる内容をお伝えします。

■「発信が怖い」を「発信できる」に変える

えむこんのセミナーは、「うまくやる人のためのもの」ではなく、「やりたいけどできていない人」のためのセミナーです。

・自信がない

・発信に抵抗がある

・でも、このままではいけないと感じている

そんな方が一歩踏み出せるきっかけをつくることを目的としています。

■今後の展望

えむこんでは今後も、鹿児島県内各地でSNSセミナーを開催し、地域全体の発信力向上に貢献してまいります。

「良いサービスが正しく届く地域へ」

その実現に向けて、活動を広げていきます。

えむこんセミナー霧島市のチラシ■セミナー概要

・開催日：2026年5月29日（金）

・開催時間：13:00-14:00

・会場：3rdコワーキング国分中央

（霧島市国分中央1丁目6-7）

・対象：企業SNS担当者、個人事業主・これから起業を考えている方

・内容：SNS集客の基礎と実践

・申込方法：えむこんInstagramまたは専用フォームより受付中

https://forms.gle/RYaXUQ3pk28xNEb16

■会社概要

事業名：えむこん

所在地：鹿児島県鹿児島市易居町1-2鹿児島市役所みなと大通り別館6階ソーホーかごしま2号室

電話：080-4693-5293

事業内容：SNSコンサルティング、セミナー事業、ブランデイグ支援、広報全般

えむこん

担当：牧野田 宏（まっきー）

メール：macky@mcon.wrok

電話：080-4693-5293