増収減益の中でも事業モデルを強化　年間10万件・260万枚を提供　次期は生成AI活用により成長加速へ

株式会社フォーカス

オリジナルウェアやグッズのEC販売・製作を手がける株式会社フォーカス（山梨県甲斐市）は、オリジナルグッズ製作サイト「CLAT-JAPAN（クラティージャパン）」を運営しており、このたび2025年12月期の決算を発表しました。2025年度の売上高は約37億3,500万円となり、前年同期比で約4億3,440万円の増収となりました。一方で、広告投資や顧客生涯価値（LTV）向上に向けた施策、生産体制強化に向けた取り組みなどにより費用が増加し、減益となりました。

しかしながら、売上総利益率は46.7％まで改善し、CVR（成約率）やリピート率も向上しています。2026年度は、生成AI活用をさらに本格化し、顧客満足度向上と収益性改善の両立を目指してまいります。

お客様のデザインを作成している様子

■売上総利益率46.7％へ改善 CVR（成約率）・リピート率も向上

2025年度は、商品・サービスの差別化を継続的に推進し、高いCVR（成約率）を維持したことで、売上高は約37億3,500万円（前年同期比＋4億3,440万円）となり、増収となりました。年間の注文数は約10万件、納入枚数は約260万枚に達しました。一方で、期首に掲げていた売上目標39億5,000万円には届きませんでした。

しかし、事業モデルの観点では、売上総利益率が前期43.5％から今期46.7％へ改善しており、CVRおよびリピート率も向上しています。これにより、顧客満足度やロイヤリティの強化が着実に進んでいると考えています。

■一過性投資による減益も、体制強化は前進

目標未達の背景には、検索順位の変動に伴うサイトアクセス数の減少がありました。アクセス減少を補うため広告宣伝費が増加し、約1億5,600万円の追加投資を実施しています。

また、CVR向上および新規顧客のロイヤリティ向上を目的として、無償サンプル提供施策を実施しました。これは顧客生涯価値（LTV）の向上を見据えた取り組みでしたが、短期的な損失が大きく、結果として約1億円の費用増加を招きました。

加えて、事業拡大に伴う内製化推進および生産拠点増設を進める中で、生産管理体制強化を目的とした採用活動を実施しました。しかしながら、採用投資による効果創出が当初想定していた水準には至らず、スカウト関連費用約8,000万円が結果として直接的な損失要因となりました。なお、これらの無償サンプル施策および採用投資による損失は、いずれも当期特有の一過性要因であり、現在は解消しています。

今後は、施策ごとの効果検証を迅速に行いながら、顧客価値向上と収益性改善の両立を進めてまいります。

■生成AI活用を本格化 収益性と顧客体験の向上へ

2026年度は、各業務工程における生成AI活用を本格的に進めています。特に、お客様からデザインデータを受領した後の一次デザイン作成工程において生成AIを導入し、従来外部に依存していたデザイン作成費用の削減を進めています。

これにより、単なるコスト削減にとどまらず、対応スピードの向上や提案品質の安定化も実現しつつあります。現在は、売上総利益率において約1.5～2.0ポイントの改善が見込まれる体制構築が進んでいます。

また、集客面では従来のSEO対策に加え、AI時代を見据えたサイト最適化（LLMO）にも取り組んでいます。検索エンジンのみならず、生成AIによる情報参照においても適切に評価される構造への改善を進めることで、中長期的な流入基盤の強化を図っています。

さらに、前期に発生した一過性損失を防ぐため、経費支出については週次モニタリングを徹底し、投資対効果を迅速に検証できる管理体制を整備しています。

これらの取り組みにより、2026年度は売上高約40億円、経常利益約2億5,000万円の達成を目指しています。

【株式会社フォーカスについて】

株式会社フォーカスは、イベントスタッフや物販用、企業・店舗ユニフォームなど、お客様オリジナルのデザインを既製のTシャツ・バッグ・タオル・キャップなどへプリント・刺繍加工し、ECを中心に販売しています。

当社が大切にしているのは、お客様の大切な日が成功し、最高の思い出になることです。

オリジナルグッズの製作には、「デザインが決まっていないと進められない」「お届けまでに十分な期間が必要になる」といった前提があり、「作りたい」という想いだけでは注文まで進めない状況があります。

しかし私たちは、お客様の「作りたい」という想いこそが、出発点であるべきだと考えています。

そのため当社では、頭の中にあるイメージを形にすることが難しいお客様に対しても、お客様の代理人として一緒にデザインを作り上げています。デザイン作成0円・修正回数無制限で対応し、お客様が納得できる形になるまで、一緒に形にしていきます。

また、お客様の大切な日に確実に間に合わせるため、最短翌日出荷100％保証の体制を整えています。イベントや試合、文化祭など、大切な日だからこそ、直前まで仲間と悩み、考える時間を少しでも長く持っていただきたい。そうした想いから、時間が限られている状況でも、できる限り間に合わせられる体制づくりを進めています。完成したデザインが、お客様の想像を超える仕上がりとなり、大切な日そのものがより特別な思い出になること。それが、私たちがサービスを提供する理由です。

現在は生成AIも活用しながら、提案スピードや完成イメージ共有精度の向上を進めています。2026年度は、AI活用をさらに進めることで、お客様が抱えるさまざまな不安や要望に、これまで以上に迅速かつ柔軟に応えられる体制づくりを進めてまいります。デザインに不安がある方や、時間に余裕がない方など、どのような状況のお客様でもオリジナルグッズを作れる環境整備に取り組んでいます。

【会社概要】

会社名：株式会社フォーカス

代表者：代表取締役 常松 憲太

本社所在地：山梨県甲斐市篠原984-1

事業内容：オリジナルウェア・グッズのEC販売（Tシャツ・バッグ・タオル・キャップ等へのプリント・刺繍加工）

設立：2009年5月14日

売上高：37.3億円（2025年12月期）

URL：https://www.forcus.co.jp