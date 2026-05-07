日本初（※当社調べ）　練習だけでは、子どもは輝けない。YouTube登録者約13万人4ssyが仕掛ける「競技力×発信力」のジュニア育成プロジェクト　～ピックルボール・ジュニアが“スターになる”時代へ～

一般社団法人 ピックルボール日本連盟 静岡県支部「ピックルボール静岡・ジュニア・アカデミー始動へ！！」

※当社調べ：2026年5月時点。ピックルボールをテーマに、音楽・AI・映像制作・SNS発信を組み合わせたジュニア育成プロジェクトとして。

■ スポーツは「勝つだけ」の時代から、「発信して影響力を持つ」時代へ

PSJAは、従来の「競技力重視」のアカデミーとは一線を画し、スポーツ・音楽・AI・映像・SNS発信を融合させた、日本初（※当社調べ）の新しいジュニア育成モデルです。

ジュニアたちはプレーヤーであると同時に、発信者であり、表現者、競技成績だけでなく、「人を惹きつける力」そのものを育てます。

■ YouTube登録者約13万人の発信力をそのまま教育に

本プロジェクトでは、4ssyのYouTubeチャンネル（登録者約13万人）を活用し、ジュニアたちの挑戦・成長・舞台裏を発信していきます。

「強い選手」だけでなく、「応援される選手」「見られる存在」を育てることで、スポーツの価値そのものを拡張していきます。

■ アメリカGEARBOX社との連携によるリアルな環境

4ssyが直接GEARBOXアメリカ本社と交渉し、パドル24本・ネット4台等の提供を実現しました。

PSJAは、パドルを無償で貸し出し、ジュニアたちは世界基準の環境で競技に取り組むことが可能です。

■ MVは“世界観提示”の第一弾（AI×音楽による映像作品）

今回公開するMVは、ジュニアメンバーが出演する実写作品ではなく、4ssyが音楽・AI・映像制作を組み合わせて制作した、PSJAの世界観を伝える第一弾の映像作品です。

まずは「ピックルボール×音楽×AI×発信」というPSJAの方向性を提示し、次回作では、子どもたち自身が主役となり、歌唱・出演・映像制作、自分の挑戦や成長を発信できる作品づくりを行います。

■ 2032年ブリスベン五輪を見据えた長期プロジェクト

ピックルボールは世界的に急成長しており、2032年ブリスベン五輪での採用も期待されています。

PSJAはこの流れを見据え、「競技力 × 発信力」を兼ね備えた次世代アスリートの育成を目指します。

■ 小学3年生～中学3年生対象／ジュニア限定20名の初期メンバーを募集

PSJAでは、開校に向けて小学3年生～中学3年生を対象に、ジュニア限定20名の初期メンバーを募集予定です。

開校時期は2026年8月を予定しており、活動場所は現在、静岡市または焼津市で調整を進めています。

ピックルボール未経験者でも参加しやすい環境を整え、競技力だけでなく、発信力・表現力も育てる新しいジュニアアカデミーとしてスタートします。

【校長・4ssy コメント】

子どもたちは、ただ練習するだけの存在ではありません。

自分の挑戦を自ら発信し、世界と繋がれる存在へ育てたい。

PSJAは「競技者」を育てる場所ではなく、「スター」を育てる場所です。

スポーツとYouTubeを掛け合わせることで、これまでにない可能性が生まれると確信しています。

今回のMVは、その第一歩です。

まずは世界観を提示し、次はジュニアたち自身が主役となるステージへ進みます。

「4ssy × ピックルボール静岡・ジュニア・アカデミー」

【公開情報】

公開日：2026年5月7日（木）10:00

PSJA公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@PSJA.4ssy

4ssy YouTubeチャンネル（YouTube登録者約13万人）：

https://www.youtube.com/@4ssy_seika

問い合わせメール：

yoshida@pickleball-shizuoka.org