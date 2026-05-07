【5月も開催！】お好み焼専門店どんどん亭 学割1000円食べ放題｜5月10日（高校生）・5月20日（大学生）は見逃せない！

Miコーポレーション株式会社５月も開催！「どんどん亭」の1000円学割食べ放題。毎月は５月10日は高校生、20日は大学生が1000円で食べ放題に。

毎月恒例の大好評企画「学割1000円食べ放題」が、今月5月も開催！

学生に大人気のお得な食べ放題が、今月も変わらず楽しめます。

開催日はとってもシンプル。5月10日は高校生、5月20日は大学生が対象です。

1000円で楽しめるのは、なんと全37品の食べ放題コース(https://www.dondontei.com/dondontei_tabehodai/#s_03_tab01)。

お好み焼・もんじゃ焼を中心に、人気メニューをたっぷり味わえます。友達と一緒に鉄板を囲んで焼いて、食べて、笑って―― そんな時間が、もっと楽しく、もっと特別になるチャンスです。

「どんどん亭で青春しよ！」どんどん亭を友達と気軽に集まれて、思いっきり楽しめる場所に

■ ５月１０日(日)は高校生 ５月２０日(水)大学生

さらに、5月10日は日曜日の開催！

休日で予定を合わせやすく、遊びやお出かけのあとにも立ち寄りやすいタイミング。

友達と集まって外食するきっかけにもぴったりの1日です。

■ 開催店舗

エレベーターを上がって2Fが店舗どんどん亭 天神大名店

福岡県福岡市中央区大名１丁目12－52 CEPAビル 2F

平 日11:00～15:30(OS 14:45) 17:00～23:00(OS 22:00)

土日祝11:00～23:00(OS 22:00)

アクセスマップを見る(https://www.google.com/maps/place/%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%A9%E3%82%93%E4%BA%AD+%E5%A4%A9%E7%A5%9E%E5%A4%A7%E5%90%8D%E5%BA%97/@33.5882625,130.3955461,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x354191003b5687b1:0xf194b579c23727f0!8m2!3d33.5882625!4d130.3955461!16s%2Fg%2F11m5vqjtbq?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)

セントシティ11階の店舗入り口どんどん亭 小倉セントシティ店

福岡県北九州市小倉北区京町3丁目1－1 セントシティ11階

営業時間11:00～22:00(OS 21:00)

アクセスマップを見る(https://www.google.com/maps/place/%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%A9%E3%82%93%E4%BA%AD%E5%B0%8F%E5%80%89%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E5%BA%97/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x4ff210a459466c1a?sa=X&ved=1t:2428&ictx=111)

■ 高校生・大学生限定37品食べ放題メニュー（一部抜粋）

ジューシーな豚肉を味わう 「ぶた玉」ぷりっとしたイカの食感が楽しい「イカ玉」香ばしベーコンがくせになる「ベーコンもんじゃ」とろけるチーズの「チーズもんじゃ」コーンの甘味がおいしい「コーンもんじゃ」海老の香りが広がる「えびもんじゃ」選べるフレーバー「阿蘇牧場ミルクソフト」甘さ控えめ「コーヒーゼリー」

■ このほかにも37品コースには「どんどん亭」人気のメニューが多数あります！

メニュー詳細は「お手軽37品コース」(https://www.dondontei.com/dondontei_tabehodai/#s_03_tab01)ページをご覧ください。

※デザートはお１人様一品までのご注文となります。ご了承ください。

どんどん亭はこれからも、おいしさだけでなく、“楽しい時間そのもの”を提供できるお店として、皆さまの思い出づくりを応援してまいります。

「どんどん亭で青春しよっ！」――そんな合言葉とともに、たくさんのご来店をお待ちしております。

学割1000円食べ放題特設ページを見る :https://www.dondontei.com/pickup/gakuwari_1000_tabeho/

■ 学割1000円食べ放題

実施店舗：どんどん亭 天神大名店(https://www.dondontei.com/shop/tenjin_daimyo/) どんどん亭 小倉セントシティ店(https://www.dondontei.com/shop/saintcity-kokura-fukuoka/)

※その他「どんどん亭」店舗では実施していませんのでご注意下さい。

価格：1,000円（税込）

開催日：5月10日は高校生 5月20日は大学生

内容：お手軽37品食べ放題コース(https://www.dondontei.com/dondontei_tabehodai/#s_03_tab01) (制限時間100分/オーダーストップ70分)

※通常時：2,490円（税込・土日祝料金）

■ 学割1000円食べ放題 ご利用条件

・簡単なアンケートにご協力をお願いいたします。

・高校生は毎月10日、大学生は毎月20日に開催となります。

・3人以上を含むグループでのご来店で学割適用となります。

・学割1000円食べ放題をご注文の場合、注文の方全員分の学生証の提示が必要となります。

・学生証の提示が無い場合は通常価格でのお支払いとなります。ご了承ください。

URL ： https://www.matsuishi.com/ (Miコーポレーション株式会社WEBサイト)

▽「どんどん亭」公式X(@dondontei_PR)

https://twitter.com/dondontei_PR/(https://x.com/dondontei_PR/)

▽「どんどん亭」公式instagram

https://www.instagram.com/dondontei_pr/

▽「どんどん亭」公式TikTok

https://www.tiktok.com/@dondontei_pr

お好み焼専門店「どんどん亭」大人から子供まで家族みんなでお好み焼をお楽しみください！■会社概要商号 ： Miコーポレーション株式会社(https://www.matsuishi.com/)

設立 ： 1970年3月

代表者 ： 代表取締役社長 松石崇志

所在地 ： 福岡県福岡市博多区山王1丁目1番34号

事業内容： お好み焼き専門店「どんどん亭」(https://www.dondontei.com/)の経営

ファーストフード店「ドンドン・どんどんまるや」(https://www.matsuishi.com/business/dondon_maruya/)の経営

焼き鳥・水炊き・かしわ飯が楽しめる店「トリヤマルハチ」(https://www.toriya-08.com/)の経営