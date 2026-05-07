映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』と三菱電機ソフトウエアのタイアップ！映画オリジナルグッズ(非売品)プレゼントキャンペーンのお知らせ

三菱電機ソフトウエア株式会社

三菱電機ソフトウエア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：福嶋 秀樹）は5月22日(金)日米同時公開、"スター・ウォーズ"最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念して、4月17日(金)よりタイアップCMを公開しました。

タイアップを祝して期間限定で「クイズに答えて映画オリジナルグッズ(非売品)をもらおうキャンペーン！」を開催します。

クイズに正解された方の中から抽選で、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』オリジナルグッズ(非売品)を50名様にプレゼントいたします。

キャンペーン概要

[応募期間]

5月7日(木)～5月27日(水) 23:59

[応募方法]

キャンペーン特設サイト(https://www.mesw.co.jp/company/ad/campaign_2026_sw/index.html)の応募フォームからメールアドレスを登録し、クイズにお答えいただきご応募ください。

[賞品]

当選者には映画オリジナルグッズ(非売品)の中から抽選でいずれか1つをプレゼントいたします。

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』オリジナルグッズ(非売品)

タイアップCM

三菱電機ソフトウエア公式YouTubeチャンネル（MESW Official）

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』｜三菱電機ソフトウエア【タイアップCM】

タイアップCM(30秒)URL https://youtu.be/Cs_IDLQAs3E

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』について

映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』 (C)2026 & TM Lucasfilm Ltd.

[ストーリー]

スター・ウォーズが、映画館に帰ってくる──。

ダース・ベイダーの死後、帝国が崩壊し無法地帯と化した銀河で、“我らの道”を合言葉に厳しい掟に従いながら、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎマンダロリアン。

そして、強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊な子どもグローグー。

「あいつは俺より長生きする。永遠には守れない」―─父子を超えた固い絆で結ばれた二人が、帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐため、驚くべき運命に立ち向かう…。

公開日 5月22日(金)

配給 ウォルト・ディズニー・ジャパン

公式サイト https://starwars.disney.co.jp/movie/mandalorian-grogu

三菱電機ソフトウエア株式会社について

(C)2026 & TM Lucasfilm Ltd.

三菱電機ソフトウエアは、公共・エネルギー、宇宙・通信、防衛システム、FA・産業メカトロニクス、モビリティ、ビル、空調・冷熱、映像、セキュリティー、ライフサイエンス、組込ソリューションの11の事業分野において、長い歴史の中で培われた高品質・高信頼のソフトウェア開発技術で人々の暮らしや社会を支えています。

社会全体のソフトウェアへの要求は年々高度化・複雑化しています。そうした社会の変化に対して、三菱電機ソフトウエアは社会の要請に応え、「多様な情報通信技術の結集とたゆまぬ革新により未来を拓き、豊かで快適な社会の実現に貢献する」を使命とし、「先進の情報通信技術で社会を支えるソリューションカンパニー」を目指して、お客さまの要望にお応えし、課題解決、価値創造で社会に貢献してまいります。

代表者 代表取締役社長 福嶋 秀樹

発足 2022年4月1日

本社所在地 〒105-5129

東京都港区浜松町二丁目4番1号 世界貿易センタービル南館29階

公式サイト https://www.mesw.co.jp/