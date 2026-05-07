生で食べられる牡蠣を贅沢にしゃぶしゃぶ！選べるスープで何度でも食べたくなる極上の名物が新登場！【かき家こだはる 新橋店】

株式会社Globridge

年間50,000個の牡蠣を販売する牡蠣料理専門店、かき家こだはる新橋店(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13176423/)(東京都港区／運営：株式会社Globridge)は、2026年5月11日(月)より、春夏限定商品「牡蠣しゃぶしゃぶ」の提供を開始いたします。先行して、予約の受付(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13176423/party/)も開始しておりますのでぜひお早めにご予約ください。

牡蠣しゃぶしゃぶに使用する牡蠣は、生でも食すことができる大粒の牡蠣のみを厳選。鮮度の保証された牡蠣だから臭みもなく、牡蠣の旨味を存分に堪能いただけます。

そんな牡蠣の旨味を増幅させるしゃぶしゃぶの出汁は赤と黒の二種類用意いたしました。

どちらもパイタンスープをベースにしており、「赤」は麻辣仕立て。痺れと辛さがポイントです。牡蠣やお野菜の甘味が出た〆には春雨がおすすめ。海鮮マーラータン風にお召し上がりください。

「黒」はイカ墨をたっぷり使用したコクと深みのある味わいがお楽しみいただけます。濃厚なイカ墨と“海のミルク”と称される牡蠣の相性は抜群。最後には雑炊にチーズをトッピング(550円)してイカ墨リゾットのように〆るのがおすすめです。

牡蠣しゃぶしゃぶ 詳細

牡蠣しゃぶしゃぶ 一人前 3,828円(税込)

提供期間：2026年5月11日(月)～同年9月30日(水)

※ご注文は二人前より承ります

※写真は約四人前です

ご予約はこちら(https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13176423/)から受付中！

https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13176423/

牡蠣しゃぶしゃぶを楽しむコースは2種類！

自慢の牡蠣麻辣湯鍋をたくさんの人に味わって欲しいから、お得なコースも2種類ご用意いたしました。ライトコースは、気軽に「牡蠣しゃぶしゃぶ」を試してみたい方に。堪能コースは「牡蠣しゃぶしゃぶ」をメインに、その日に仕入れた生牡蠣の食べ比べやこだわりのカキフライまで楽しめるまさに“牡蠣のフルコース”となっております。ご友人や同僚とのお集まりや、会食などにもおすすめです。

牡蠣しゃぶしゃぶ ライトコース！ おひとり様 5,900円(税込)

【先付け】 季節の先付け

【前菜】 豆腐とたたみいわしの和風サラダ

【しゃぶしゃぶ】 牡蠣しゃぶしゃぶ 赤or黒

【〆もの】 春雨 or 雑炊

【デザート】 甘味

牡蠣しゃぶしゃぶ・生牡蠣・自家製牡蠣フライ付 フルMAXコース！ おひとり様 7,000円(税込)

【先付け】 季節の先付け

【前菜】 豆腐とたたみいわしの和風サラダ

【牡蠣】 厳選国産！生牡蠣２種盛り合わせ

【揚げ物】 大粒牡蠣フライ たくあんタルタルソース添え

【しゃぶしゃぶ】 牡蠣しゃぶしゃぶ 赤or黒

【〆もの】 春雨 or 雑炊

【デザート】 甘味

どちらのコースも飲み放題がお得！

＋1,500円でスタンダード2時間飲み放題

＋3,300円でプレミアム2時間飲み放題付き(日本酒30種付)

＋11,000円でシャンパン・スパークリング・生ビール・日本酒など30種類が2時間飲み放題

飲み会にもデートにも「かき家 こだはる 新橋店」

当店は、各線新橋駅から徒歩5分に位置しており、東京駅や品川駅などのターミナル駅からもアクセス抜群です。提供する牡蠣は長年信頼を寄せる業者様から仕入れることで、安全性と鮮度を徹底管理しておりますので安心してお召し上がりください。一年を通じて“その時いちばん美味しい牡蠣”を味わえるのも、当店ならではの魅力です。

気の知れたお仲間との会におすすめの開放的なテーブル席のほかにも、デートや会食にぴったりな個室もご用意しておりますので、どんなシーンでもお楽しみいただけます。「今日は飲んで帰りたい」という平日も、ショッピング帰りに美味しいものを食べたい週末も、お気軽にご利用ください。最高の牡蠣と、美味しいお酒を用意してお待ちしております。

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＜ 店舗概要 ＞

■店舗名 ： かき家こだはる 新橋本店

■URL ： https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130103/13176423/

■Instagram ： https://www.instagram.com/kakiyakodaharu/

■所在地 ： 東京都港区新橋3-8-8 神野ビル 2F

■電話番号 ： 03-6809-2811

■営業時間 ： 17:00 -22:30（L.O22:00）

■定休日 ： 日曜日

■席数 ： 54席(全面禁煙)

※状況により、営業時間が変更になることがあります。最新情報は店舗までご確認ください。

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＜ 株式会社Globridge会社概要 ＞

■会社名：株式会社Globridge (グロブリッジ)

■所在地：東京都港区赤坂2丁目14-11 天翔オフィス赤坂701

■代表者：代表取締役 大塚誠

■事業内容：飲食店の経営、コンサルティング、プロデュース

■店舗情報：東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県・茨城県・群馬県・福岡県・鹿児島県・北海道・沖縄県 など約1000店舗（フランチャイズ店舗・VR店舗含む）

■設立：2008年9月

■URL：http://www.globridge.co.jp/

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〈 お問い合わせ 〉

株式会社 Globridge 広報 田中

MAIL：pr@globridge.co.jp

TEL：070-7597-8726