採用の“経験と勘”から脱却――AIが面接中のリアルタイム支援から意思決定をサポートする新プロダクト『bq-Recruit』を5月7日(木)にリリース

株式会社Scene Live

コールシステムの開発・提供をおこなう株式会社Scene Live（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：磯村 亮典 以下、Scene Live）は、5月7日(木)、より広範なビジネスコミュニケーションの最適化を目的として、面接中のAI支援を起点に、事前準備から面接後の振り返り・評価までを一貫してサポートする新プロダクト『bq-Recruit』をリリースいたしました。これにより、面接中の対話の質の底上げと候補者理解の深化を実現し、経験や勘に依存していた採用業務を最適化。ミスマッチの削減やアトラクト（自社魅力訴求）の強化を支援します。

『bqシリーズ』開発の背景

詳細・無料トライアルはこちら :https://b-quotient.jp/bq-recruit/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260507

ビジネスにおけるあらゆる意思決定や事業推進は、人と人とのコミュニケーションを起点に生まれています。一方で、その重要なコミュニケーション領域は、依然として経験や勘といった属人的な判断に依存しているケースが少なくありません。

その結果、コミュニケーションの質にばらつきが生じ、生産性の低下や意思決定のブレ、事業成長の遅延といった課題が存在しています。

当社はこれまで、コールシステム事業を通じて、音声データの解析などコミュニケーションと向き合ってきました。こうした知見をもとに、ビジネスコミュニケーションを最適化し、人と組織のビジネス指数（bq／business quotient）を高めるAIプロダクト『bqシリーズ』を新たに展開いたします。

そしてその第一弾として、採用面接・求職者面談領域に特化したAIプロダクト『bq-Recruit』をリリースいたしました。

『bq-Recruit』とは

採用面接や求職者面談における事前準備から面接中、面接後の評価までを一貫してサポートする新プロダクトです。面接中は、候補者との対話内容をリアルタイムで解析し、深掘りポイントや質問漏れ、候補者のニーズを検出。その場で最適なアクションを提示する「AIライブアシスト」により、面接官の意思決定を支援するプロダクトです。

また、面接前の質問設計や面接後のレポート、複数回の面接を統合したプロファイル化まで一貫してサポート。各面接で得られた情報が次の面接設計に還元されることで、確かめるべきポイントが段階的に明確になり、面接官ごとに分断されがちだった候補者理解を組織として積み上げ、採用における意思決定の精度向上につなげます。

『bq-Recruit』の活用により、ミスマッチの削減やアトラクトの強化に加え、蓄積データを活用した人事戦略の推進を実現します。

『bq-Recruit』の特長

１. AIライブアシスト（面接中リアルタイム支援）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90268/table/113_1_eaca64b0466f081b9d1696bd7e164142.jpg?v=202605071152 ]

２. 事前質問のAI自動生成

AIとの対話形式または項目選択により、面接用の質問を自動生成。候補者の書類や過去の面接データ、レポート分析を踏まえた質問提案に加え、面接フェーズに応じた設計にも対応しています。これにより、質問の質向上と準備工数の最適化を実現します。

３. レポート／候補者プロファイルの自動生成

面接ごとのサマリーや候補者ニーズ、アトラクト方針、次回確認ポイントを自動生成。複数回の面接レポートを統合した候補者プロファイルの生成にも対応し、多角的な情報に基づく採用判断を支援します。さらに、面接官へのフィードバックレポートを自動生成し、面接スキルの継続的な向上にもつなげます。

主な利用シーンと活用イメージ

１. 自社採用

面接品質のばらつきを抑制し、組織全体の面接力を底上げ。候補者理解の解像度を高めることで見極め精度を向上させ、ミスマッチを軽減します。さらに、候補者ニーズに応じたアトラクトを実現し、内定承諾率の向上に寄与します。加えて、蓄積された候補者プロファイルデータを人事戦略に活用することで、採用基準の見直しや活躍人材の傾向把握など、データを根拠にしたPDCAサイクルを加速させます。マッチング精度の高い採用を実現し、採用活動を人事戦略の起点へと進化させます。

２. 人材紹介業・キャリアアドバイザー

面談品質のばらつきを抑制し、キャリアアドバイザーの面談力を組織全体で底上げ。転職・就職におけるニーズの解像度を高めることで、マッチ度の高い企業紹介を実現し、選考移行率の向上につなげます。さらに、面談記録の整理や職務経歴書の自動生成により業務効率を高め、求職者対応に注力できる環境を構築。育成期間の短縮にも寄与し、採用決定までのリードタイム短縮と業務効率化を実現します。

３. SES事業・フリーランスエージェント

エンジニア経験のない営業担当者でも、専門知識の深掘りや技術的な質問をAIがリアルタイムで支援することで、精度の高い面談を実現します。あわせて、経歴の真偽や発言の一貫性を見極めることで、参画後のミスマッチリスクを低減。結果として、参画後の継続率向上と企業からの信頼獲得につながり、リピート案件の最大化に貢献します。

詳細・無料トライアルはこちら :https://b-quotient.jp/bq-recruit/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260507

私たちScene Liveは今後も「“新しい基準 ━━ New Standard” を創出し、社会の不合理をなくす。」という使命のもと、お客さまの声をもとにサービスを進化させ、お客さまと共に歩み、企業のさらなる成長と発展への貢献を目指してまいります。

会社概要

会社名：株式会社Scene Live

設立：2011年4月1日

代表取締役社長：磯村 亮典

所在地：〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 EDGE備後町9階

事業内容：■セールステック領域 SaaS事業

アウトバウンドコールシステム「lisnavi」の開発・運営

インバウンドコールシステム「OSORA」の開発・運営

■HRテック領域 SaaS事業

面接支援AIプロダクト『bq-Recruit』の開発・運営

詳細はこちら :https://scene-live.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=public_relations&utm_campaign=20260507