東京システムハウス株式会社

システムインテグレーターの東京システムハウス株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：林 知之、以下「当社」）は、2026年6月2日（火）～5日（金）に開催される「FOOMA JAPAN 2026」に出展いたします。本イベントは、一般社団法人 日本食品機械工業会が主催する食品製造総合展です。

当社ブース（WA-06-02）では、食品メーカー向け品質情報管理システム「TOREPAS」および原料規格書の回収管理サービス「TOREPAS BANK+」を中心にご紹介するほか、RPAツール「ロボパットAI」を活用した業務自動化ソリューションも展示いたします。会場では実際のデモンストレーションを通じて、操作性や機能を体感していただけるほか、業務における具体的な活用イメージをその場でご確認いただけます。また、担当者による個別説明や質疑応答を通じて、導入後の運用イメージをより具体的にご理解いただけます。

さらに、現在開発中のAIを活用した新サービス「原材料表示文・版下AIチェックサービス」や、品質情報管理システムとRPAソリューションを組み合わせた「TOREPAS on DAP」に加え、食品企業のDX推進・業務効率化を強力に支援するRPAツール「ロボパットAI」を活用した自動化ソリューションの最新事例についてもご紹介予定です。

■「FOOMA JAPAN 2026」について

会期：2026年6月2日(火)～6月5日(金) 4日間

時間：午前10時～午後5時

会場：東京ビッグサイト 西展示棟1～4ホール／東展示棟1～3・7・8ホール

テーマ：The Shift is On.

主催：一般社団法人 日本食品機械工業会

公式サイト：https://www.foomajapan.jp/

■出展内容

・TOREPAS

食品メーカー向けの品質情報管理システムです。原料規格書情報や配合情報、商品情報をデータベース化し、商品規格書の作成や原材料表示作成など、品質管理業務の効率化を支援します。

URL： https://www.tsh-world.co.jp/torepas/

・TOREPAS BANK+

クラウド上で原料規格書を管理できるサービスです。規格書の記入依頼や更新情報を一元管理することで、管理工数の削減と情報整理の効率化を実現します。

URL： https://www.tsh-world.co.jp/torepas/bank/

・AIサービス（原材料表示文、版下）

原材料表示文の自動生成・チェックを行う「原材料表示AI」と、ラベル版下をチェックする「版下データAI」により表示作成業務を大幅に効率化します。

・ロボパットAI

企業のDX推進・AI活用を支援するRPAツールです。プログラミング不要で業務フローを自動化でき、受発注処理・帳票作成・データ入力・システム間連携など、現場の繰り返し業務を大幅に効率化します。AI文字読み取り機能(OCR機能)を活用し、紙帳票のデジタル化、非定型データを含む業務の自動化も可能です。

■東京システムハウス株式会社について

東京システムハウスは、お客様の業務改革・IT戦略立案から、システムの企画・設計、開発、導入、運用・保守までを一貫して支援する独立系IT企業です。1976年の創業以来培ってきた業界知識やノウハウを強みに、クラウド、AI・機械学習、自動化、データ活用、レガシーシステム刷新など、幅広い技術を組み合わせた総合ソリューションを提供しています。

代表取締役：林 知之

本社住所：東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング6階

設立：1976年

URL：https://www.tsh-world.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

東京システムハウス株式会社 トレパス事務局

mail：torepas@tsh-world.co.jp