なぜ下腹は凹まないのか。・・睡眠中の盲点。

トラタニ株式会社

食事も運動もしているのに、下腹だけが凹まない。

多くの人が抱えるこの悩みは、日中ではなく “睡眠中の不完全燃焼” に原因があります。

その背景にあるのは、医学がほとんど語ってこなかった「夜の呼吸構造の変化」です。

人は横になると、重力の向きが日中から90度変わり、 気道・胸郭・横隔膜が“呼吸しにくい方向”へわずかに変形します。 この構造的な変化が重なり、睡眠中は誰でも呼吸が浅くなりやすく、 自律神経が乱れ、代謝が低下し、下腹の脂肪が燃えにくい状態になります。



“夜の燃焼状態”が悪いと、下腹の脂肪はそもそも燃えないのです。

■ 睡眠中の“不完全燃焼”とは何か

睡眠中に呼吸が浅くなると、体内の酸素が不足します。

酸素が足りない状態では、体は生命維持を優先し、

代謝を下げる。体温を下げる。脂肪を燃やさない 。

という“省エネモード”に入ります。

睡眠時の弱い呼吸は酸素不足で脂肪が燃えにくい。

つまり、

夜に酸素が足りないだけで、下腹の脂肪は燃焼しなくなる。

これが「不完全燃焼」です。

■ なぜ“下腹”が最も影響を受けるのか

脂肪の燃焼にはたくさんの酸素が必要です。

特に 内臓脂肪（下腹まわり）は酸素依存度が高いため、

睡眠中の酸素不足の影響を最も受けやすい部位です。

脂肪燃焼は血中脂肪から始まりますが、内臓脂肪は“酸素依存度が最も高い脂肪”のため、

睡眠中の酸素不足の影響を強く受けます。

夜に酸素が足りない

→ 脂肪が燃えない

→ 特に下腹が残る

という流れが起きます。

■ 無呼吸ではなく、その手前の“低呼吸”が問題

医学を含め、多くの人は「無呼吸症候群」でなければ問題ないと思っています。

しかし実際には、無呼吸に至らない “低呼吸” が圧倒的に多い。

さらに、寝姿勢では重力の向きが“90度変わる”ため、

気道の形が日中とは大きく変わります。

このわずかな変化が、低呼吸（酸素不足）を引き起こしやすくします。

低呼吸は、酸素不足だけでなく“自律神経”にも影響します。

自律神経は、代謝・体温・血糖調整など、

「生命維持に関わる多くの働きを担う調整システムです。」

睡眠中に呼吸が浅くなると、体はわずかな酸素不足を補おうとして

交感神経が優位になりやすくなります。

・代謝が下がる

・体温が低下しやすくなる

・脂肪が燃えにくくなる

・血糖が下がりにくくなる

といった 連鎖的な変化が起こります。

つまり、寝姿勢は

重力90度の変化 → 呼吸構造の不利 → 低呼吸 → 自律神経の乱れ → 夜の代謝低下

という流れとなり、

本人は気づきにくく、検査にもほとんど現れませんが、

酸素供給は確実に低下し、自律神経や代謝に影響を及ぼします。

■ 3D設計で分かった「角度」の重大性

アパレルの立体構造づくりでは、 身体のラインに沿わせるための“わずかな角度調整”が、着心地や動きやすさを大きく左右します。

この発想を呼吸にも応用し、 寝姿勢でどのように呼吸構造が変化するのかを、 立体構造の視点から検討しました。

横になると、重力の向きが日中から90度変わり、 気道・胸郭・横隔膜は“呼吸しにくい方向”へわずかに変形します。 このとき、空気の通りやすさや呼吸の深さが大きく変わることが分かりました。

つまり、

・気道の通気性

・胸郭の広がり

・横隔膜の可動域 は、立体的な角度調整によって改善できるということです。

この「角度の最適化」は、 喉だけではなく 呼吸構造全体を整えるための立体的アプローチです。

このことは、分業化した医学では見落とされてきた“物理的盲点”です。

■ 下腹を凹ませるには「日中の努力」より「夜の燃焼状態」に依存するのです。

下腹が凹まない理由は、

食事 運動 体幹の問題ではなく、

“夜に脂肪が燃えていない”という物理現象です。

つまり、

下腹を変える鍵は、睡眠中の呼吸と酸素供給にある。

■ 今後も「夜の物理学」シリーズとして発信

第1弾では「血糖値・中性脂肪と睡眠中の酸素不足」を解説しました。

第2弾となる今回は「下腹と不完全燃焼」。

今後も、睡眠・呼吸・代謝を“物理学”の視点から解説するシリーズとして発信していきます。

“睡眠中の酸素不足”という医学の死角があります。

「本啓発シリーズは、代表・虎谷が長年培った3D設計の知見と、自身の健康改善実績をもとに体系化したもので、気道の物理・寝姿勢・呼吸の関係について、継続的に発信していく予定です。」

【会社情報】

トラタニ株式会社

代表：虎谷 生央

所在地：石川県かほく市

事業内容：アパレル3D設計、睡眠・呼吸研究

公式サイト：https://toratani-kokyu.jp