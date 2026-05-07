約350のショップ・ブランドが集結、日本最大級のジュエリーイベント 7月開催

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、2026年7月3日［金］～5日［日］の3日間、東京ビッグサイトにて約350のショップ・ブランドが集結する「TOKYO JEWELRY FES '26 Summer」を開催する。

本イベントは、ジュエリーを試着・比較しながらその場で購入できる点が特徴。ジュエリー好きの〈見たい・買いたい・作りたい〉が叶うイベントとして展開する。会場では、トークイベントやワークショップ、修理相談など、多彩な体験コンテンツも用意されている。

■比べて、試して、納得して選べるジュエリー体験を提供

会場では、実際にジュエリーを身につけて試せるほか、ブランドや作り手に直接相談しながら選ぶことが可能。価格やデザインを比較しながら検討でき、ネットでは得られない購買体験を提供する。

■「合成ダイヤモンド」や「似合う」を学べるトークイベントも

7月5日［日］にはトークイベント（無料・申込不要）を開催。近年関心が高まる「合成ダイヤモンド」をはじめ、「似合うジュエリーの選び方」や「宝石の成り立ち」などをテーマに、ジュエリー選びに役立つ知識を紹介する。

また、「パーソナルジュエリー診断(R)」や「宝石検定(R)」など、業界団体監修の体験型企画も実施予定。

■人気の体験型ワークショップを開催（7月4日・5日）

ジュエリー制作などのワークショップを多数開催。初心者でも参加しやすい内容から本格的な制作体験まで幅広く用意され、毎年多くの来場者で賑わう人気コンテンツとなっている。

■日本 ジュエリー ベスト ドレッサー賞 表彰式を実施

7月4日［土］には、「各世代で最も輝いている人」「宝石の似合う人」を表彰する「日本ジュエリー ベスト ドレッサー賞」の表彰式を開催予定。受賞者は後日発表される。

■修理相談や美容系など周辺コンテンツも充実

会場では、サイズ直しやチェーン修理などに対応する「ジュエリー修理コーナー」を設置。その場で修理方法の提案や見積提示を受けることができる。

また、美容関連企業が出展する「Beauty Palette」も展開し、スキンケアやコスメなどと合わせてトータルで「美」を磨ける内容となっている。

■家族連れでも楽しめる企画をご用意

キッズスペース（7月4日・5日）や宝石スタンプラリーなど、家族で楽しめるコンテンツも実施。授乳室・おむつ替えスペース・ベビーカー置き場も完備しており、小さなお子さま連れでも来場しやすい環境を整えている。

来場登録について

来場登録の時期によって入場料金が異なります。

・～5月31日［日］・・・無料

・6月1日［月］～7月2日［木］・・・1,500円

・7月3日［金］～7月5日［日］・・・2,000円

※18歳未満は来場登録不要（入場には保護者の同伴が必要です）

※来場登録は一度の手続きで、会期3日間ご入場頂けます。

▼来場登録はこちら

https://biz.q-pass.jp/f/13174/tokyojewelryfes26_inv?cid=pr

＜イベント概要＞

TOKYO JEWELRY FES '26 Summer

会期：2026年7月3日［金］～5日［日］10:00～18:00（最終日のみ17:00）

会場：東京ビッグサイト 南展示棟

主催：RX Japan合同会社

HP：https://www.jewelry-fes.jp/tokyo/ja-jp.html

＜本件に関するお問い合わせ＞

RX Japan合同会社 TOKYO JEWELRY FES事務局

TEL：048-233-9247／E-mail：jewelryfes.jp@rxglobal.com