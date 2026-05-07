AI本人認証eラーニング『ONLINE FACE(R)』、国際AIアワード「2026 Globee Awards for Artificial Intelligence」でSilver Winnerを受賞

アカメディア・ジャパン株式会社

アカメディア・ジャパン株式会社（東京都中央区、代表取締役：菊池参）が展開するAI本人認証・不正対策機能付きのeラーニングシステム『ONLINE FACE(R)（オンラインフェイス）』は、このたび、国際AIアワード「2nd Annual 2026 Globee(R) Awards for Artificial Intelligence」において、「Silver Winner」を受賞したことをお知らせいたします。

受賞対象となったエントリー「AI-Powered Trust for National Certification System」は、国家資格・法定講習・オンライン試験等におけるAI本人認証および不正防止インフラとしての取り組みが国際的に高く評価されたものです。

今回の受賞では、単なるeラーニングシステムとしてではなく、「国家資格制度を支えるAI信頼インフラ」としての社会的意義と技術力が認められました。

■ 受賞概要

受賞名：Silver Winner - 2026 Globee Awards for Artificial Intelligence

受賞タイトル：AI-Powered Trust for National Certification System

主催：Globee Awards

■ Globee Awardsについて

Globee Awards for Artificial Intelligenceは、米国を拠点とするGlobee Awardsが主催する国際的アワードプログラムです。

AI、テクノロジー、サイバーセキュリティ、DX、ビジネス分野などにおいて、世界中の優れた企業・製品・技術を表彰しており、IBM、Microsoft、SAP、Metaなどの世界的テクノロジー企業も受賞実績を有しています。

Globee Awards for Artificial Intelligence https://globeeawards.com/artificial-intelligence/

2026 Winners https://globeeawards.com/2026-winners-artificial-intelligence-awards/

ONLINE FACE(R) https://onlineface.jp/

代表・菊池参 コメント

アカメディア・ジャパン代表 菊池参

「このたび、Globee Awards for Artificial Intelligenceにおいて、ONLINE FACEの取り組みが国際的に評価されたことを大変光栄に思います。

ONLINE FACEは単なるeラーニングシステムではなく、“国家資格・法定講習をオンライン上でも安全・公平に実施できる社会インフラ”を目指して開発を進めてまいりました。

AIによる本人認証や不正対策は、今後の教育・資格・公共分野において不可欠な技術になると考えています。今回の受賞を励みに、日本発のAI認証技術として、より安心・信頼性の高いデジタルプラットフォームの構築を進め、国内外への展開をさらに加速してまいります。」

『ONLINE FACE(R)（オンラインフェイス）』とは

『ONLINE FACE(R)』は、世界初の独自AI特許技術により、オンライン環境下での本人確認と不正対策を自動で行えるeラーニングシステムです。

各省庁の定める一定の基準を満たすことで、国家資格関連の法定講習や試験、また、工場や建設現場などの入構者教育や安全教育、社内研修のDX・オンライン化に幅広く採用されています。

従来のような都度の開催セッティングや指導員の時間確保、並びに受講者の移動時間などもカットできるため、経費の削減と共に生産性の向上を総合的に図れるツールとしてもご活用いただけます。

『ONLINE FACE(R)』の独自特許技術

オンライン受講中、本人認証が行われるタイミングは、一定間隔ではなく、独自アルゴリズムにより、ランダムなタイミングで複数回、システムのバックグラウンド上で自動的に行われます。

1 分間に2回、3回と認証が行われることもあれば、3分間に1回の場合など、認証のタイミングは受講する度に変わります。

受講者は、いつ、どのタイミングで本人認証が行われるのか分からないため、オンラインでも適度な緊張感を持って厳正に講習を受けることが可能になります。

万一、離席をしていたり、なりすまし受講、居眠り等を行っていた場合には、ユーザー画面に認証エラー警告が表示されます。制限時間内に再認証ができない場合は、一時中断される、講義の始めに戻る、もしくは最終認証成功地点まで戻る仕様になります。

『ONLINE FACE(R)』の主な特長

●独自AI技術による高精度・自動本人確認と不正対策

●お申込み・決済・受講・試験・アンケート・デジタル修了証までを一括管理可能

●必要機能のカスタマイズ、既存システムとのCSV・API連携にも対応

●専用機器・専用アプリのダウンロード不要で導入が容易

●全国どこからでも受講可能で、地方在住者にも均等な学習機会を提供

●天候・災害・感染症等の有事にも安定運用が可能

●柔軟な受講環境が学習完了率と満足度を向上

●運営の効率化によるコスト削減とサービス品質の持続的向上

アカメディア・ジャパン株式会社 会社概要

会社名：アカメディア・ジャパン株式会社

所在地：東京都中央区築地5-3-3 築地浜離宮ビル

設立日：2018年9月11日

代表者：代表取締役 菊池 参

資本金：10,000,000円

事業内容：WEB・AIサービスの企画・開発・運営、コンサルティング、広告・PR業

Webサイト：https://akamedia.jp

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電話：03-6264-3007（平日9:00-18:00）

お問い合わせフォームから：https://onlineface.jp/#contact(https://onlineface.jp/#contact)

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