かわいいが渋滞！“モルモット沼”にハマる人続出「モルモットフェス」阪神梅田本店2階で5月13日より初開催

CREATORS RUSH!!

「モルモットフェス」は、モルモットの愛らしさをテーマにした雑貨・アート・グッズが一堂に集まる初開催イベントです。

近年、SNSを中心に人気が高まっているモルモットは、その“もふもふ感”や“プイプイ鳴く愛らしさ”で多くのファンを魅了しています。

本イベントでは、そんなモルモットの魅力を多角的に表現した作品を通じて、「かわいい」に囲まれる体験を提供。訪れた方が思わず立ち止まり、「この子かわいい…！」と感じる瞬間を大切にした空間を展開します。

会場には、全国から集まったクリエイターによるモルモットモチーフの雑貨やアクセサリー、イラスト作品、ステーショナリー、モルモットのお世話グッズなどが並びます。

一点物やイベント限定アイテムも多数登場し、ここでしか出会えない“推しモル”との出会いを楽しむことができます。





「気づいたら抜け出せない」

そんな“モルモット沼”をコンセプトに、来場者それぞれが自分だけのお気に入り＝“推しモル”を見つけられる場を目指しています。

百貨店ならではの安心感と、ポップアップならではの発見性・ワクワク感を掛け合わせた新しいイベント体験です。

開催概要

■イベント名：モルモットフェス

■会期：2026年5月13日（水）～5月19日（火）

■時間：10:00～20:00（※最終日は18:00まで）

■会場：阪神梅田本店 2階 クリエイターズヴィレッジ

■住所：大阪府大阪市北区梅田1丁目13番13号

■入場料：無料

※参加クリエイター・最新情報は公式SNSにて随時公開予定