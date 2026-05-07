かわいいが渋滞！“モルモット沼”にハマる人続出「モルモットフェス」阪神梅田本店2階で5月13日より初開催
CREATORS RUSH!!
「モルモットフェス」は、モルモットの愛らしさをテーマにした雑貨・アート・グッズが一堂に集まる初開催イベントです。
一点物やイベント限定アイテムも多数登場し、ここでしか出会えない“推しモル”との出会いを楽しむことができます。
「気づいたら抜け出せない」
■イベント名：モルモットフェス
「モルモットフェス」は、モルモットの愛らしさをテーマにした雑貨・アート・グッズが一堂に集まる初開催イベントです。
近年、SNSを中心に人気が高まっているモルモットは、その“もふもふ感”や“プイプイ鳴く愛らしさ”で多くのファンを魅了しています。
本イベントでは、そんなモルモットの魅力を多角的に表現した作品を通じて、「かわいい」に囲まれる体験を提供。訪れた方が思わず立ち止まり、「この子かわいい…！」と感じる瞬間を大切にした空間を展開します。
会場には、全国から集まったクリエイターによるモルモットモチーフの雑貨やアクセサリー、イラスト作品、ステーショナリー、モルモットのお世話グッズなどが並びます。
一点物やイベント限定アイテムも多数登場し、ここでしか出会えない“推しモル”との出会いを楽しむことができます。
「気づいたら抜け出せない」
そんな“モルモット沼”をコンセプトに、来場者それぞれが自分だけのお気に入り＝“推しモル”を見つけられる場を目指しています。
百貨店ならではの安心感と、ポップアップならではの発見性・ワクワク感を掛け合わせた新しいイベント体験です。
開催概要
■イベント名：モルモットフェス
■会期：2026年5月13日（水）～5月19日（火）
■時間：10:00～20:00（※最終日は18:00まで）
■会場：阪神梅田本店 2階 クリエイターズヴィレッジ
■住所：大阪府大阪市北区梅田1丁目13番13号
■入場料：無料
※参加クリエイター・最新情報は公式SNSにて随時公開予定