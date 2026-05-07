沖縄の伝統工芸にふれる体験機会を盲学校の児童・生徒を招いた機織り体験プロジェクトを実施「みんなで織ろう！タペストリー」

株式会社南都

株式会社南都（本社：沖縄県那覇市）は、南都グループの周年事業の一環とし、テーマパーク・おきなわワールドにて工芸部・機織工房の取り組みによる体験プロジェクト「みんなで織ろう！タペストリー」を実施いたします。

なお、南都グループは2026年、株式会社南都の設立55周年、南都物産株式会社の設立50周年という節目を迎えています。

本企画は、沖縄の伝統工芸である織物にふれる機会を通じて、文化への理解を深めるとともに、その魅力を次の世代へとつないでいくことを目的としています。

体験を通して伝える、沖縄の文化と手しごと

当日は、沖縄県立盲学校の児童・生徒を招き、機織りの体験を行います。

今回の体験では、視覚に頼らずとも楽しめるよう、糸の太さや素材に工夫を凝らし、音や手触りでも感じられる織りの体験を用意しています。ビニールひもなど、触感や音の違いを楽しめる素材を取り入れることで、それぞれの感覚を活かしながら参加できる内容としています。

また、「みんなで織る」というプロセスを大切にし、一つのタペストリーを共同で仕上げていく体験を通じて、参加者同士のつながりや達成感の創出を目指します。

実施概要

●イベント名

みんなで織ろう！タペストリー

●日程

・2026年5月12日（火）10:10～12:00 中学部（生徒9名・引率教員）

・2026年5月13日（水）10:10～12:00 小学部・高等部（生徒）

●場所 おきなわワールド内 琉球王国城下町エリア「旧上里家」

完成作品の展示について

本プロジェクトで制作したタペストリーは、2026年夏休み期間中、おきなわワールド内の王国歴史博物館にて展示を予定しています。展示の際には、実際に触れて楽しめる形での公開を予定しており、来館者にも織物の魅力を体感いただける機会とします。

次の世代へつなぐ取り組みとして

南都グループでは、沖縄の自然や歴史、文化に関わる事業を通じて、その価値を次の世代へとつないでいくことを大切にしています。

本プロジェクトも、周年という節目の年における取り組みの一つとして、体験を通じて伝統工芸に親しむ機会を創出し、文化の継承につながる活動として実施するものです。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社南都（おきなわワールド） 企画広報課

TEL：098-949-7430

MAIL：ad@gyokusendo.co.jp