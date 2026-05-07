【全国展開スタート】株式会社DNS、半年間のマッチング実績を公開。特定技能・技人国ともに「離職者ゼロ」を更新し、地方企業の人材難解消を加速。

株式会社DNS

2026年5月1日より全国展開を開始した株式会社DNS（本社：東京都新宿区、執行責任者：咲田）は、本日、事業開始からの半年間の歩みとマッチング実績を公開いたします。 特定技能および技人国（技術・人文知識・国際業務）のマッチングにおいて、現在まで「離職者ゼロ」を更新中。ゴールデンウィーク明け、深刻な人手不足に直面する地方企業の「願い」を叶えるべく、支援体制をさらに拡充してまいります。

■ 2025年12月から現在までの歩み：信頼のインフラ構築

株式会社DNSは2025年12月の創業以来、単なる「労働力の供給」ではなく、企業の「成長パートナー」として地方企業の採用支援に尽力してまいりました。

2025年12月： 東京都新宿区を中心に地域密着型の支援をスタート。

2026年1月： 海外送り出し機関との提携を拡大し、安定的かつ質の高い供給ラインを確立。

2026年3月： 独自のスクリーニング手法により、マッチング精度100％（離職ゼロ）を達成。

2026年5月： 全国47都道府県を対象とした支援体制の完全構築。

■ 数字が証明する、DNSの「ミスマッチを起こさない」強み

5月1日の全国展開開始からわずか1週間で、すでに全国の事業者様から100社を超えるお問い合わせをいただいております。

定着率100％の継続： 導入後、現在に至るまで自己都合による離職は発生しておりません。

即戦力人材の提供： 業種別の教育プログラムを修了した人材を、最短距離で現場へ繋ぎます。

高度人材（技人国）への対応： 現場作業にとどまらず、企業のDXや海外展開を支える専門職採用のニーズにも応えています。

■ 執行責任者（COO）咲田よりコメント

「ゴールデンウィークが明け、観光・建設・製造の各現場では、人手不足がかつてないほど切実な課題となっています。我々が掲げる『地方企業の願いを叶える』という使命は、単に人を送ることではなく、企業の未来を共に創ることです。この半年間で築き上げた『離職ゼロ』の実績を、次は全国の現場で証明してまいります。」

DNSが提供する最新のオンラインマッチングシステム。世界各地の優秀な『技人国』人材とリアルタイムで繋がり、企業の課題を即座に解決します。