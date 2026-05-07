【河出文庫5月の新刊】若竹千佐子『かっかどるどるどぅ』、飲茶『正義の教室』、アリ・スミス／岸本佐知子訳『五月 その他の短篇』、株式会社闇編著『ホラーの扉』、石ノ森章太郎『集団ヒーロー誕生』、豪華5点！

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役：小野寺優）は、2026年5月7日（木）に5点の河出文庫を発売しました。

【河出文庫5月の新刊】

『かっかどるどるどぅ』 著者：若竹千佐子

「ひとりで生きる」から「みんなで生きる」へ。71万部突破、老年女性の賑やかな孤独を描き全国に感涙を与えた文藝賞・芥川賞受賞作『おらおらでひとりいぐも』著者が、新たな共生の形を提示する感動作。

文庫版／240ページ

発売日：2026年5月7日

税込定価：880円（本体価格800円）

ISBN：9784309422657

解説：上野千鶴子

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422657/

※電子書籍は6月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『正義の教室 善く生きるための哲学入門』 著者：飲茶

30人の幼児と自分の娘、どちらを助ける？ 人類誕生から続く「正義」を巡る論争の決着とは。生徒会を舞台に自由・平等・宗教と異なる正義をもつ女子高生のかけ合いから、その正体があぶり出される！

文庫版／384ページ

発売日：2026年5月7日

税込定価：968円（本体価格880円）

ISBN：9784309422664

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422664/

※電子書籍も同日に発売いたします。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『五月 その他の短篇』 著者：アリ・スミス 訳者：岸本佐知子

近所の木に恋する「私」、バグパイプの楽隊につきまとわれる老女、地下鉄駅構内の死神、教会のミサに乱入する三人の女……。現代英語圏を代表する作家による、ユーモアと不思議に満ちた12か月の物語。

文庫版／288ページ

発売日：2026年5月7日

税込定価：1,320円（本体価格1,200円）

ISBN：9784309468310

文庫版訳者あとがきを新規収録

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309468310/

※電子書籍は6月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『ホラーの扉 八つの恐怖の物語』 編著：株式会社闇 著者：澤村伊智／芦花公園／平山夢明／雨穴／五味弘文／瀬名秀明／田中俊行／梨

ホラーはなぜ怖い？ 人気作家陣のホラー作品を各ジャンルの魅力解説とともに味わう、ホラーカンパニー・株式会社闇が案内するホラーを「楽しむ」ための最恐の入門書。

文庫版／288ページ

発売日：2026年5月7日

税込定価：968円（本体価格880円）

ISBN：9784309422671

解説：朝宮運河

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422671/

※電子書籍は6月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

『集団ヒーロー誕生 石ノ森マンガ第１話コレクション』 著者：石ノ森章太郎

サイボーグ009、秘密戦隊ゴレンジャー、幻魔大戦、宇宙からのメッセージ……ヒーローたちがチーム結成！ 初出時の扉も再現して最高の開幕の物語を集成。『レインボー戦隊ロビン』誕生60周年記念。

文庫版／456ページ

発売日：2026年5月7日

税込定価：1,210円（本体価格1,100円）

ISBN：9784309422688

解説：河出文庫編集部

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309422688/

※電子書籍は6月以降に発売予定です。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。

全国の書店で発売いたします。ぜひお手にとってお楽しみください！