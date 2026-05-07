【bb.q オリーブチキン】「お母さん いつもありがとう」の気持ちを込めて本格韓国チキンを囲む、母の日の特別なひととき

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下ワタミ）が国内で運営する、韓国No.1フライドチキンブランド『bb.q オリーブチキンカフェ（以下、オリーブチキンカフェ）』は、2026年5月8日（金）から5月10日（日）までの3日間限定で、「母の日チキンボックス」を特別価格2,980円（税込）にて販売いたします。

骨付き黄金フライドチキンとヤンニョムチキンをハーフ＆ハーフで楽しめる特別セット。本格韓国チキンを囲む食卓で「ありがとう」の気持ちを伝える、心あたたまるひとときをお楽しみください。

【「ありがとう」を、ちょっと特別なかたちで。】

「母の日チキンボックス」は、「お母さん いつもありがとう」の気持ちを伝えるための限定商品です。

衣はサクサク、中はジューシーな「骨付き黄金フライドチキン』と、ｂｂ.qオリジナルソースを使用し甘辛い味わいがクセになる「骨付きヤンニョムチキン」をハーフ＆ハーフで楽しめる、シンプルながら満足感のある組み合わせ。

それぞれ単品で購入した場合、「骨付き黄金フライドチキン（ハーフ）1,590円（税込）」と「骨付きヤンニョムチキン（ハーフ）1,690円（税込）」で合計3,280円（税込）のところ、本セットは2,980円（税込）と、300円お得にお楽しみいただけます。



使用するチキンは、韓国で培われた伝統と、bb.qがソウルに設立した「チキン大学」の研究によって生まれたレシピによるもの。 “本格韓国フライドチキン”ならではの味わいをお楽しみいただけます。

母の日はいつもより少し特別なチキンで、感謝の気持ちを届けてみてはいかがでしょうか。

【商品情報】

商品名：母の日チキンボックス

価格：2,980円（税込）

内容：

・骨付き黄金フライドチキン（ハーフ）

・骨付きヤンニョムチキン（ハーフ）

販売期間：

2026年5月8日（金）～5月10日（日）

販売店舗：

全国のbb.qオリーブチキンカフェ店舗

■『bb.q』とは ~It’s More Than a Name. It’s a Promise.~

ブランド名「bb.q」は 「Best of the Best Quality（最高品質の中の、最高）」を意味し、 すべての店舗ですべてのお客様にその品質を提供することをお約束するものです。

私たちが提供するすべてのフライドチキンのレシピは、 韓国における長年の伝統と、「bb.q」が最先端の品質と味を追求するために 韓国ソウルに設立した『チキン大学』の最新研究を融合させたものです。 このレシピにより、今まで味わったことのないほどサクサクで、ジューシーで、柔らかなフライドチキンを、さまざまな味をブレンドしたバラエティ豊かなソースやパウダーでお楽しみいただけます。

■bb.q オリーブチキン概要

【住所】 東京都大田区羽田1-1-3

【設立】 2016年12月

【公式HP】 https://bbq-olivechickencafe.jp/

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp